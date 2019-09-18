Политика

Газета.RuГазета.RuПесков отреагировал на акцию в поддержку актера Устинова в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль принимает к сведению общественный резонанс, вызванный делом актера Павла Устинова, сообщает ТАСС. При этом он отметил, что президент и его администрация не а силах повлиять на ход судебного разбирательства.
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Кремль «принял к сведению» резонанс вокруг дела Устинова

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