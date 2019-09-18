Политика
Газета.RuПесков отреагировал на акцию в поддержку актера Устинова в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль принимает к сведению общественный резонанс, вызванный делом актера Павла Устинова, сообщает ТАСС. При этом он отметил, что президент и его администрация не а силах повлиять на ход судебного разбирательства.
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Происшествия
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия вчера в 09:25
Армия и оружие
В Киеве назвали размещение военных в Донбассе «идеальным» вариантом
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в среду заявил, что считает "идеальным" вариантом, чтобы на границе с Россией в Донбассе были украинские военные.
РИА Новости 09:35
Политика
В Крыму оценили план украинского генерала по «возвращению» полуострова
Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT план по «возвращению» Крыма в состав Украины, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.
RT на русском 07:03
Политика
Трамп выбрал нового советника по нацбезопасности США
Американский президент Дональд Трамп заявил, что его следующим советником по национальной безопасности в стране будет Роберт О'Брайен.
Газета.Ru 09:34
Шоу-бизнес
Опубликовано видео с мужем Заворотнюк в столичной клинике
Фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, заметили в одной из столичных больниц.
ФАН 08:29
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 11:57
Происшествия
Под Краснодаром нашли останки 20 человек
Под Краснодаром в районе торгово-развлекательного комплекса местные жители обнаружили останки около двух десятков человек, в том числе 20 черепов.
Российская газета 06:31
Единоборства
Бывший чемпион UFC назвал двух самых опасных соперников для Хабиба
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Мэтт Серра рассказал, кто сможет составить конкуренцию Хабибу Нурмагомедову.
Sportbox.RU 16:09
Политика
Монета с Крымским мостом подействовала на украинских журналистов, как чеснок на вампира
Журналист телеканала "Крым 24" Александр Макарь в прямом эфире программы "60 минут" рассказал, как в Варшаве подарил украинскому коллеге сувенирную пятирублевую монету с изображением Крымского моста.
Вести.Ru 08:15
Общество
Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах
Более 40 священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) написали открытое письмо в поддержку осужденных за участие в несогласованных митингах, проходивших в Москве летом 2019 года.
Lenta.ru вчера в 15:48
Космос
Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Происшествия
Порнозвезда Джессика Джеймс умерла в 43 года
Американская порноактриса и модель Джессика Джеймс умерла в возрасте 43 лет.
Lenta.ru 15:03
Здоровье
Наращивание ресниц может привести к аллергиям и инфекциям
Live24 16 сентября в 07:54
Авто
Skoda запустила производство первого гибрида
На заводе компании Skoda в Квасинах началось серийное производство первого гибридного автомобиля в истории компании -- седана Superb iV.
Motor 12:35
Музыка
Умер бывший барабанщик группы «Центр» Александр Васильев
Музыкант Гарик Сукачёв сообщил, что бывший барабанщик группы «Центр» Александр Васильев скончался.
News.ru 16:28
Финансы
ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги
Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости 01:49
Происшествия
Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»
Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
Вести.Ru 12:24
Здоровье
В России некомпетентных врачей начнут штрафовать
Законопроект о штрафах для врачей в Совете Федерации начнут обсуждать в конце этого месяца. Его подготовили в Министерстве здравоохранения.
UfacityNews.ru вчера в 03:06
Кино
Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти»
Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
REGNUM 02:20
Общество
Повредившего самолет в США механика заподозрили в связях с ИГ
Механик American Airlines Абдул-Маджид Маруф Ахмед Алани, которого обвиняют в повреждении навигационного оборудования пассажирского самолета, может быть связан с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ)*.
Ридус 15:54
Наука
Ученые сократили вдвое предел массы нейтрино
МонаВиста 05:21
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru 09:51
Общество
Облик женщины возрастом 7,5 тысячи лет воссоздали по останкам
Телеканал 360° 09:45
Политика
Болгария проведет ветку «Турецкого потока» в Сербию
Уточняется, что газопровод, чья длина составит 474 км, будет идти от Турции до Сербии. В Болгарии он имеет название "Балканский поток".
Газета.Ru 15:41
Происшествия
На российских пограничников напали в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны, на которой находились браконьеры, напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
РИА Новости вчера в 18:52