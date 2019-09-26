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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею белорусского лидера Александра Лукашенко о миротворцах в Донбассе. Об этом сообщает РИА "Новости".

Песков отреагировал на идею Лукашенко о миротворцах в Донбассе

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