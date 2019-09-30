Политика
ИзвестияКремль ответил на слухи о новом повышении пенсионного возраста
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что власти рассматривают вариант дальнейшего повышения пенсионного возраста. «У нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются», — сказал официальный представитель Кремля в понедельник, 30 сентября.
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Кремль тут при чем? Нет, у нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРоссийская газета 09:37
с чего всё началось
Ранее Владислав Жуковский в интервью изданию «Свободная пресса» сообщил, что власти обсуждают повышение пенсионного возраста на три года — до 68 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.Rambler News Service10:21
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Пенсионный возраст еще раз повысят? СМИ сообщили о «разговорах в коридорах власти»
Царьградвчера в 11:21
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