Политика

ИзвестияИзвестияКремль ответил на слухи о новом повышении пенсионного возраста

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что власти рассматривают вариант дальнейшего повышения пенсионного возраста. «У нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются», — сказал официальный представитель Кремля в понедельник, 30 сентября.
Читать в источнике
Комментировать228
Дмитрий Песков
Кремль тут при чем? Нет, у нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРоссийская газета 09:37
с чего всё началось
Ранее Владислав Жуковский в интервью изданию «Свободная пресса
» сообщил, что власти обсуждают повышение пенсионного возраста на три года — до 68 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
Rambler News Service10:21

Подробнее о событии

В Кремле отреагировали на сообщения о повышении пенсионного возраста

РБК10:03

Песков: вопрос дальнейшего повышения пенсионного возраста не стоит в повестке Кремля

ТАСС09:20

Часть женщин выйдут на пенсию по-старому

Deita.ru02:30

В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года

РИА Новости08:49

В Кремле ответили на заявление о новом повышении пенсионного возраста

URA.Ru09:02

Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста

Lenta.ru08:53

Пенсионный возраст еще раз повысят? СМИ сообщили о «разговорах в коридорах власти»

Царьградвчера в 11:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7014 источников, обновлено в 10:26, Вашингтон
Политика

Путин проведет встречи с Роухани и Пашиняном в Ереване

ПолитРоссия 09:05
Здоровье

Об увольнении заявили 26 сотрудников онкоцентра Блохина

Врачи НИИ детской онкологии и гематологии, входящего в структуру одного из самых известных и крупнейших в России Онкоцентра имени Блохина, в количестве 26 человек подготовили заявления об увольнении.
Газета.Ru 10:08
Общество

ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне

Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru 08:19
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Авто

Около 470 000 автовладельцев подали иск к Volkswagen

Власти США заставили Volkswagen отозвать около 500 000 автомобилей.
Право.ру 07:37
Футбол

Черчесов назвал состав сборной на матчи против Шотландии и Кипра

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра.
Российская газета 06:31
Политика

Вице-спикера сейма Польши пустили в Белоруссию вопреки запрету России

Вице-спикер сейма Польши Малгожата Госевская рассказала Radio Poland, что узнала о запрете на въезд в Россию от белорусских пограничников.
РБК 10:20
Футбол

Олег Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»

ТАСС вчера в 13:02
Армия и оружие

Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей

Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости вчера в 03:26
Общество

Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы

Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 09:15
Политика

В Париже началось прощание с Жаком Шираком

В столицу Франции уже прибыл президент России Владимир Путин, передает ТАСС. Он был с Шираком в хороших, дружеских отношениях.
Вести.Ru 05:13
Культура

Выход программы на «Первом канале» с участием Собчак откладывается

Ведомости 06:33
Космос

В СМИ обсуждают новую дату конца света

В Сети была озвучена новая дата конца света.
Утро.ru вчера в 15:00
Экономика

В Совфеде предложили в 100 раз увеличить штрафы за теневой бизнес

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил министру экономического развития России Максиму Орешкину информацию о законодательных инициативах, в числе которых - предложение о стократном увеличение штрафа за введение теневого бизнеса.
Газета.Ru 08:22
Гаджеты

HP оснастит новые ноутбуки дисплеем 4K

Новый 13-дюймовый x360 внешне похож на своего предшественника, но на 13% меньше и имеет более узкие лицевые панели дисплея (90-процентное соотношение экрана к корпусу).Теперь его можно оснастить компьютер 4K AMOLED-дисплеем с яркостью 400 нит и антибликовым покрытием.
BitCryptoNews 10:10
Шоу-бизнес

Лазарев признался, что у него родился второй ребенок

Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Шоу-бизнес

Водонаеву высмеяли из-за фотографии с тремя ногами

Телеведущая и фотомодель Алена Водонаева выложила в инстаграме фотографию, на которой у нее три ноги, и стала объектом насмешек со стороны подписчиков.
РИА Новости 08:42
Гаджеты

В России закончились зеленые и фиолетовые iPhone 11

Российские покупатели скупили все имеющиеся на складе в РФ Apple iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов, а также версии смартфона Pro и Pro Max.
Известия 09:12
Авто

Chevrolet Niva представил новинку в более дешевой комплектации

Популярный в России отечественный внедорожник Chevrolet Niva получил более дешевую версию SL.
МонаВиста 28 сентября в 02:51
Политика

В ПАСЕ пройдут дебаты по протестным акциям в Москве

Парламентская ассамблея Совета Европы включила в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным акциям в Москве.
RT на русском 06:05
Космос

Спутниковую систему мониторинга лесов запустят по всему ДФО

В Хабаровском крае удалось значительно сократить объёмы незаконных рубок леса, а всё благодаря внедрению уникального комплекса мониторинга лесов со спутника.
АиФ Хабаровск вчера в 02:26
Политика

Трамп допустил арест главы комитета конгресса по разведке

Президент США Дональд Трамп обвинил главу комитета палаты представителей по разведке Адама Шиффа в искажении своего разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Известия 09:55
Политика

Восемь стран ЕС присоединились к механизму расчётов с Ираном

Специальный советник главы дипломатии ЕС Натали Точчи заявила о решении ещё восьми стран Евросоюза присоединиться к специальному механизму для расчётов с Ираном INSTEX.
RT на русском 10:14
Политика

В Волгоградской облдуме депутаты поделили портфели

В истории Волгоградской области впервые в новом составе облдумы вице-спикеры представляют фактически все ведущие партии.
Волга-Медиа 09:56
Политика

Кремль прокомментировал вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР

Lenta.ru 09:09
Кино

Человек-паук остался в киновселенной Marvel

Человек-паук остался в киновселенной Marvel после состоявшейся сделки правообладателя Sony со студией Кевина Файги.
Газета.Ru 27 сентября в 16:30
Политика

Скабеева пожалела Зеленского из-за цугцванга от Трампа

Заявления украинского лидера противоречат друг другу Российская телеведущая Ольга Скабеева пожалела лидера Украины Владимира Зеленского из-за скандала вокруг расследования дела вокруг сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
SM News 10:18
Происшествия

Актеру Устинову заменили приговор и дали год условно

Мосгорсуд изменил приговор актеру Павлу Устинову и приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательный сроком в два года, передает корреспондент РБК с заседания Мосгорсуда.
РБК 05:28
Гаджеты

В Android появилась новая функция

В смартфонах на Android появилась функция обнуления всех подписок в Google Play, сообщает Android Police.
РИА Новости 08:51
Армия и оружие

Молодая военнослужащая погибла от взрыва гранаты в Донбассе

Военнослужащая 24-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины "Айдар" Анастасия Витовская погибла в Донбассе, сообщает батальон на своей странице в Facebook.
Народные новости 09:28
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное