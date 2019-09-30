с чего всё началось

Кремль тут при чем? Нет, у нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что власти рассматривают вариант дальнейшего повышения пенсионного возраста. «У нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются», — сказал официальный представитель Кремля в понедельник, 30 сентября.

Кремль ответил на слухи о новом повышении пенсионного возраста

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