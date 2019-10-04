Политика
АМИТЕЛПесков прокомментировал падение доходов среднего класса
Пресс-секретарь президента заверил, что в Кремле "внимательно относятся" к подобным исследованиям Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал результаты исследования Высшей школы экономики (ВШЭ), согласно которому доходы среднего класса в России уменьшаются с 2014 года, сообщает Regnum.
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Происшествия
В Волгограде умерла двухмесячная пассажирка рейса из Грозного в Москву
Самолет, летевший из Грозного в Москву, экстренно приземлился накануне вечером в аэропорту Волгограда из-за ухудшения состояния здоровья ребенка, который находился на борту.
ТАСС 00:33
Шоу-бизнес
Дочь Алсу рассказала, чему ее научила Светлана Лобода на шоу «Голос»
Дочь Алсу призналась, что раньше не могла раскрепоститься на сцене. Но Светлана Лобода нашла подход к Микелле и помогла ей преодолеть себя.
Летидор 08:11
Политика
Политолог Валерий Соловей назвал следующего президента России
Во власти идет подготовка к транзиту власти, над этим работают специальные группы, которые уже наметили 40 различных вариантов, заявил в Telegram-канале российский политолог Валерий Соловей.
Московский Комсомолец 11:04
Общество
Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах
Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
Российская газета 04:55
Происшествия
В США избили мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском языке
РИА Новости вчера в 19:55
Политика
Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ
По словам дипломата, "Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее".
Российская газета 17:50
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер вчера в 07:54
Кино
«Джокер» с Хоакином Фениксом вышел в российский прокат
Культуромания 01:25
Единоборства
Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети
Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
iReactor вчера в 07:38
Космос
Российские приборы установят на индийский аппарат для изучения Венеры
Российские научные приборы могут отправиться изучать Венеру на индийской автоматической межпланетной станции «Шукраян».
Известия вчера в 21:05
Политика
Трамп отменяет визы для граждан Польши
Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме сообщил в пятницу, 4 октября, что для граждан Польши скоро начнет действовать безвизовый режим.
Аргументы недели 13:36
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на государственные испытания
Подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенная на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» и спущенная на воду в конце марта, отправилась на государственные испытания в Балтийском море.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 10:34
Культура
Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»
"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
Российская газета 17:22
Политика
Американская экоактивистка призвала есть детей
Американская экоактивистка на встрече с членом Демократической партии США Александрией Окасио-Кортес заявила, что для спасения планеты недостаточно разбомбить Россию, чтобы решить климатические проблемы, нужно еще есть детей.
Известия 17:14
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Культура
Татьяна Навка рассказала о конфликте с Яной Рудковской
Фигуристка Татьяна Навка прокомментировала конфликт с продюсером Яной Рудковской, который произошёл из-за подготовки новогодних ледовых шоу.
Газета Кемерова вчера в 23:27
Театры
Марк Варшавер станет худруком «Ленкома»
Действующий директор театра «Ленком» Марк Варшавер займет пост его художественного руководителя.
Культуромания 09:36
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Известия вчера в 12:17
Космос
NASA опубликовало звучание Марса
Американское космическое агентство NASA обнародовало недоступные человеческому уху звуки, которые записал на Марсе посадочный модуль InSight, снабженный сверхчувствительным сейсмометром SEIS, сообщил сайт «Царьград».
Телеканал 360° 02 октября в 14:13
Происшествия
Секс-скандал: спортсмены из Бельгии изнасиловали девушку
В Бельгии футболисты любительского клуба "Эспойр Майнройс" изнасиловали девушку. Об этом передает издание The Sun.
РЕН ТВ 19:38
Происшествия
Оценены шансы выжить в авариях на разных видах транспорта
Вертолеты являются самым опасным видом транспорта из всех, по которым страхуется обязательная гражданская ответственность перевозчиков (ОСГОП).
Lenta.ru 18:03
Кино
Ninja и Райан Рейнольдс снимутся в комедии о видеоигре
Популярный стример Fortnite Тайлер Ninja Блевинс сыграет виртуальную копию себя в фильме про вымышленную видеоигру — «Свободный» (Free Guy).
CyberSport.ru 04:18
Шоу-бизнес
Садальский назвал Малышеву «дурой»: «Раньше это знали только в семье»
Российский актер Станислав Садальский оскорбил телеведущую Елену Малышеву за то, что она поддержала повышение пенсионного возраста.
Московский Комсомолец 07:24
Кино
Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве
Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
News.ru вчера в 02:25
Экономика
Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»
Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
RT на русском 09:46
Политика
Депутат Сейма: латвийский транзит уходит в российские порты
Страны Прибалтики вели себя таким образом, что у России не было уверенности в том, что в какой-то момент она может как-то воспрепятствовать этому транзиту.
BaltNews.lv 03:05