Политика

АМИТЕЛАМИТЕЛПесков прокомментировал падение доходов среднего класса

Пресс-секретарь президента заверил, что в Кремле "внимательно относятся" к подобным исследованиям Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал результаты исследования Высшей школы экономики (ВШЭ), согласно которому доходы среднего класса в России уменьшаются с 2014 года, сообщает Regnum.
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Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме сообщил в пятницу, 4 октября, что для граждан Польши скоро начнет действовать безвизовый режим.
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Американская экоактивистка призвала есть детей

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Доходы среднего класса в России падают

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Сына вице-президента МТС арестовали после погони

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В Бельгии футболисты любительского клуба "Эспойр Майнройс" изнасиловали девушку. Об этом передает издание The Sun.
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