Политика
РИА НовостиПесков прокомментировал исследования о падении дохода среднего класса
В Кремле с большим вниманием относятся к различным исследованиям, соответствующие ведомства и министерства будут учитывать их в своей работе, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя исследования о падении дохода среднего класса в России.
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Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Политика
Лукашенко назвал Украину Россией на встрече с Зеленским
Президента Украины Владимира Зеленского рассмешила оговорка белорусского коллеги Александра Лукашенко.
Происшествия
В Волгограде умерла двухмесячная пассажирка рейса из Грозного в Москву
Самолет, летевший из Грозного в Москву, экстренно приземлился накануне вечером в аэропорту Волгограда из-за ухудшения состояния здоровья ребенка, который находился на борту.
Шоу-бизнес
Иглесиас показал подросшего сына от Курниковой
Поклонники умилились постом певца Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Энрике Иглесиаса появилась трогательная семейная фотография.
Политика
Порошенко нанял российского адвоката
Экс-президент Украины Петр Порошенко нанял российского адвоката Илью Новикова для собственной защиты в связи с рядом открытых против него уголовных дел.
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Политика
МИД России вызвал посла Ирана после задержания журналистки в Тегеране
МИД России вызвал посла Ирана после задержания в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик.
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» призвала экс-короля Малайзии не прятаться от сына
Оксана Воеводина, обладательница титула «Мисс Москва-2015», которая была замужем за бывшим королем Малайзии Мухаммадом V Фарисом и родила сына, призвала экс-супруга не прятаться от ребенка.
Шоу-бизнес
После скандала с наркотиками у Бочкаревой парализовало половину лица
Половину лица актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе», парализовало на фоне стресса, вызванного скандалом вокруг ее задержания сотрудниками ГИБДД.
Космос
NASA опубликовало аудио со звуками Марса
Национальное аэрокосмическое агентство США NASA разместило аудиозапись, которая содержит звуки, записанные на Марсе.
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая
Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Политика
Джонсон при отсутствии соглашения с ЕС попросит об отсрочке Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в случае отсутствия к 19 октября нового соглашения с ЕС в соответствии с законом попросит Евросоюз о переносе Brexit на более поздний срок, свидетельствует правительственный документ, опубликованный в Twitter адвокатом Джо Моэмом.
Политика
Новак рассказал о принципе определения цены на транзит через Украину
Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что цена на транзит газа через Украину будет формироваться в соответствии с европейским законодательством и действующими в Европе тарифами.
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун впервые стала мамой
Маргарита Мамун — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, которая получила золотую медаль на играх в Рио-де-Жанейро три года назад.
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Происшествия
В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли два человека
Ранним утром в Белогорском районе Крыма на трассе "Таврида" в результате тройного столкновения - грузового автомобиля Renault Magnum, "Газели" и легкового авто Chevrolet Aveo - погибли два человека.
Армия и оружие
СЦКК ДНР: ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня 20 раз
За минувшие сутки украинские формирования выпустили по территории ДНР 142 единицы боеприпасов, 20 раз нарушив режим прекращения огня, сообщили 3 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Волейбол
На Кубке мира российские волейболисты проиграли Австралии
Напомним: российские волейболисты потерпели первое поражение на турнире после двух побед: над канадцами и Ираном.
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
Политика
Путин прибыл в Тамань, где посетит крупный частный порт
Здоровье
ВОЗ сообщила о сокращении употребления алкоголя в России на 43%
Употребление алкоголя в России с 2003 по 2016 год снизилось на 43%. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Происшествия
Двое детей в Новосибирске попали с ожогами в реанимацию
Двое несовершеннолетних - ребенок 10 лет и подросток 17 лет - получили ожоги в пятницу в Новосибирске, обстоятельства инцидента сейчас устанавливают правоохранительные органы.
Общество
Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах
Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
Футбол
Юран подтвердил, что готов возглавить «Спартак»
Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран сообщил, что в любой момент готов возглавить красно-белых.
Фигурное катание
Медведева победила на Shanghai Trophy
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.