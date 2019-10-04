Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков прокомментировал исследования о падении дохода среднего класса

В Кремле с большим вниманием относятся к различным исследованиям, соответствующие ведомства и министерства будут учитывать их в своей работе, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя исследования о падении дохода среднего класса в России.
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Песков прокомментировал исследования о падении доходов среднего класса

RT на русском06:33

В Кремле пообещали учесть доклад ВШЭ о проблемах с доходами среднего класса

Интерфакс05:22

Песков прокомментировал исследования о падении дохода среднего класса

РИА Новости05:49

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РБК05:45

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URA.Ru05:28

Песков заявил, что правительство работает над повышением доходов населения

ТАСС05:56
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