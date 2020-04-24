Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о появлении изображения главы государства Владимира Путина в храме Минобороны, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Песков отреагировал на появление изображения Путина в храме Минобороны

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