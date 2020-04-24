Политика

Газета.RuГазета.RuПесков отреагировал на появление изображения Путина в храме Минобороны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о появлении изображения главы государства Владимира Путина в храме Минобороны, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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«Этого следовало ждать»: Марат Гельман — о мозаике с Путиным, Шойгу и Сталиным в храме Минобороны

Дождь08:57

В РПЦ объяснили портреты Путина и Сталина на мозаике главного храма армии

РБК08:26

Песков отказался комментировать публикации о портретах Путина и Сталина в главном храме Минобороны

Интерфакс06:50

В РПЦ считают уместным изобразить первых лиц РФ и Сталина в главном храме Вооруженных сил

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Песков переадресовал Минобороны вопрос об эскизах изображений в храме ВС

РИА Новости06:20

В РПЦ подтвердили, что главный храм вооруженных сил украсили мозаикой с изображением Путина и Сталина

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«МБХ медиа»: Главный храм Вооруженных сил РФ украшен мозаиками с Путиным, Шойгу и Сталиным

Znak.comвчера в 20:01
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Общество

Матвиенко заявила о необходимости изучить реформирование системы ОМС

Ситуация с коронавирусом в России показала необходимость реформирования системы обязательного медицинского страхования (ОМС).
РБК 09:11
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Здоровье

Два сотрудника ПНИ в Нижегородской области заболели коронавирусом

Два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлены у сотрудников Понетаевского психоневрологического интерната Шатковского района, их состояние удовлетворительное, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
РИА Новости 08:54
Политика

Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
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Политика

Лукашенко призвал чиновников беречь лес и землю

Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на отсутствие в недрах республики природного газа и небольшое количество добываемой нефти, в связи с чем призвал чиновников беречь имеющиеся ресурсы - лес, землю и "людские руки".
РИА Новости 06:08
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Политика

Верховная Рада отложила назначение Саакашвили вице-премьером

Заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что вопрос назначения Михаила Саакашвили на должность вице-премьера по вопросам реформ не будет рассматриваться на внеочередном заседании Рады 24 апреля.
Украина.ру 05:35
Общество

Испанские ученые сделали сенсационное заявление про распространение COVID-19

В Испании ученые опубликовали предварительный результат исследования о том, как коронавирус попал на территорию страны и как возник испанский штамм COVID-19.
Вести.Ru 00:35
18
Общество

Собянин предложил направить студентов-медиков на практику в больницы

Мэр Москвы Сергей Собянин считает возможным для борьбы с коронавирусом направить на практику студентов четвертых и пятых курсов медицинских вузов.
Российская газета 07:54
35
Политика

Путин поручил выделить 5 млрд рублей на закупку машин скорой помощи

Президент России Владимир Путин поручил направить на закупку машин скорой медицинской помощи 5 млрд рублей.
iReactor 08:55
Политика

Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
Газета.Ru 08:38
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Происшествия

Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом

Вести.Ru 06:58
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Футбол

Производитель конопли может купить права на название «Камп Ноу»

Производитель конопли готов купить права на название стадиона «Барселоны» «Камп Ноу», утверждает The Sun.
ProstoProSport 08:45
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%

Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
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Футбол

Вячеслав Малафеев: Заботиться о своем бизнесе — это задача самого бизнесмена. Но я не оправдываю государство

Вячеслав Малафеев — один из немногих футболистов, кто сумел добиться успеха за пределами спорта.
Фонтанка.Ру 03:03
Общество

Умер председатель совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер

На 91-ом году жизни после продолжительной болезни умер председатель совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер, сообщила пресс-служба компании.
Ведомости 07:51
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Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
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Общество

Скворцова заявила о возможном плато заболеваемости на следующей неделе

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что медики рассчитывают на выход на плато заболеваемости коронавирусом уже на следующей неделе.
РБК 08:57
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Политика

Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство

Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
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Общество

Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
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Армия и оружие

Минобороны окажет помощь Подмосковью в ситуации с коронавирусом

RT на русском 08:58
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Спорт

В Минспорте рассказали, как будет проходить возвращение соревнований

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, как будет проходить процесс возобновления спортивных мероприятий на территории страны.
News.ru 09:05
Политика

Великобритания отказалась от отсрочек по Brexit

«Правительство Великобритании отказалось от любых отсрочек окончательного выхода из состава европейского рынка, который намечен на 31 декабря 2020 года», — цитирует ТАСС Барнье.
Известия 07:55
Общество

Врачи предупредили о новых необычных симптомах коронавируса COVID-19

Врачи предупредили о новых необычных симптомах китайского коронавируса COVID-19, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:15
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Политика

Депутаты Верховного Совета Хакасии прокомментировали отмену сессии

Глава Хакасии Валентин Коновалов, в свою очередь, не видит причин для переноса или отмены сессии Верховного совета.
Юг Сибири 06:04
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Общество

В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции

Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне.
Российская газета 07:03
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Общество

Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года

Напомним, что Минобрнауки с 16 марта рекомендовало вузам перейти на удаленное обучение, чтобы препятствовать распространению COVID-19.
RuNews24.ru 22 апреля в 06:22
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Общество

В Ростовской области умер первый пациент с коронавирусом

Пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в Ростовской области, это первый случай смерти заразившегося коронавирусом в регионе, сообщили в пятницу журналистам в Минздраве области.
ТАСС 08:28
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Армия и оружие

Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп приказал уничтожать иранские катера, если они будут создавать угрозу для американских военных кораблей.
Коммерсантъ вчера в 07:17
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Общество

Названы города-лидеры в Башкирии по числу зараженных коронавирусом

Уфа, 24 апреля 2020, 15:43 — REGNUM Самое большое количество людей, инфицированных коронавирусом в Башкирии, проживает на территории Уфы.
REGNUM 08:43
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Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
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В жилом доме в Краснодаре произошел взрыв газа

РБК 09:24
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