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Газета.RuПесков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории". Об этом этом пишет РИА "Новости".
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Эстонии гораздо выгоднее выстраивать конструктивные взаимоотношения с Россией... Здесь перспективы никакой нет у подобных заявлений. Я думаю, со временем эстонцы поймут, что этот неконструктивный подход не принесёт результатов, и будут всё-таки на взаимовыгодных условиях строить наши отношения.
— Антон Морозов, российский депутатТруд 07:25
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