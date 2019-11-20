Эстонии гораздо выгоднее выстраивать конструктивные взаимоотношения с Россией... Здесь перспективы никакой нет у подобных заявлений. Я думаю, со временем эстонцы поймут, что этот неконструктивный подход не принесёт результатов, и будут всё-таки на взаимовыгодных условиях строить наши отношения.

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