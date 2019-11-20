Политика

ВедомостиВедомостиКремль ответил на территориальные претензии Эстонии

Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, российские власти не могут согласится с Пыллуаасом.
Читать в источнике
Комментировать1168
Антон Морозов
Эстонии гораздо выгоднее выстраивать конструктивные взаимоотношения с Россией... Здесь перспективы никакой нет у подобных заявлений. Я думаю, со временем эстонцы поймут, что этот неконструктивный подход не принесёт результатов, и будут всё-таки на взаимовыгодных условиях строить наши отношения.
— Антон Морозов, российский депутатТруд 07:25

Подробнее о событии

История вопроса о российско-эстонской границе

ТАСС08:18

Песков назвал неприемлемыми территориальные претензии Эстонии

Известия04:59

Сенаторы ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

РБК07:24

Кремль назвал неприемлемыми территориальные претензии Эстонии

Коммерсантъ05:15

В Кремле ответили на требование эстонцев о возвращении территорий

URA.Ru04:50

Претензии Эстонии к России: когда эстонцы получат то, что заслужили

РИА Новости08:56

В Кремле назвали неприемлемыми требования Эстонии «вернуть» российские территории

RT на русском09:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
Политика

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Lenta.ru 09:32
Происшествия

Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Российская газета 07:52
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
РИА Новости 09:15
Политика

Путин рассказал о тревоге после первых санкций против России

Владимир Путин признался, что после первых санкций в отношении России он испытывал тревогу, однако страна достигла больших успехов в импортозамещении по разным отраслям.
РИА Новости 06:59
Спорт

Объявлен список номинантов The Game Awards 2019

Организаторы премии The Game Awards 2019 объявили список претендентов на победу в 29 номинациях.
3DNews вчера в 14:52
Политика

Путин назвал причины распада СССР

Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
Lenta.ru 07:56
Политика

Власти Сербии подозревают российского дипломата в шпионаже

Ранее издание «Блиц» сообщило, что российский дипломат и сотрудник военной разведки Георгий Клебан был заснят на видео в момент передачи денег одному из высокопоставленных лиц Сербии.
Евразия Daily 08:31
Общество

ФСБ сообщила о задержании в Московском регионе трех вербовщиков ИГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Московском регионе трех вербовщиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 10:52
Армия и оружие

В МИД России прокомментировали удары Израиля по Сирии

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что в Москве считают неправильными удары израильских ВВС по сирийской территории.
RT на русском 03:16
Футбол

Юран отреагировал на оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы

Бывший футболист сборной России Сергей Юран прокомментировал ситуацию с оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
RT на русском 06:40
Происшествия

Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело против женщины 1995 года рождения, ударившей полицейского в аэропорту Пулково.
РБК 08:19
Экономика

Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета

Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
РИА Новости 06:30
Политика

Госдума разрешила Садовничему остаться во главе МГУ после 80-летия

Госдума приняла поправку к законодательству о снятии возрастных ограничений для нахождения в должности ректоров Московского государственного университета (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
Интерфакс 08:02
Транспорт

Пассажиров научат экономить, активировав карту «Тройка»

Пассажиры столичной подземки смогут экономить на пересадках между метро, МЦК и Московскими центральными диаметрами (МЦД).
Комсомольская правда 06:23
Политика

Зеленский назвал существующие перемирия в Донбассе фейковыми

На встрече в «нормандском формате» необходимо обсудить перспективу достижения настоящего прекращения огня в Донбассе с четкими сроками и обязательствами сторон, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Известия 09:29
Общество

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложения по транзиту

"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении транзитного контракта.
Москва 24 18 ноября в 08:26
Здоровье

Пять смертельных симптомов перечислил доктор Мясников

Симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу, назвал доктор Александр Мясников.
Соловей.Инфо вчера в 06:40
Общество

Грету Тунберг обнаружили на фото 120-летней давности

Пользователи сети предположили, что активистка Грета Тунберг может быть путешественницей во времени, поскольку нашли похожую на нее девушку на фото, датированном 1898 годом.
Lenta.ru 05:08
Футбол

В УЕФА утвердили корзины для жеребьёвки Евро-2020

Стал известен состав корзин для жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.
RT на русском 09:45
Происшествия

В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком, есть погибшие

В Пензе автомобиль полностью провалился под землю на парковке у магазина.
МИР 24 вчера в 04:19
Политика

Зеленский приехал к восстановленному мосту в Станице Луганской

News.ru 08:17
Общество

РЖД показали макет нового плацкартного вагона

На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.
Газета.Ru вчера в 02:23
Происшествия

На Кубани возбудили дело после обнаружения девочки в выгребной яме

В кратчайшие сроки ребенка нашел сотрудник полиции — девочка была обнаружена в выгребной яме на территории местного дома культуры.
Вести.Ru 04:18
Общество

Гидрометцентр назвал регионы России с теплой погодой в декабре

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что россиян ждет «розовая» зима — зимние месяцы в целом будут около и выше нормы по температуре.
Lenta.ru 00:00
Шоу-бизнес

Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» в неопрятном виде

Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» Стаса Намина. Многие отметили, что певица выглядела неопрятно и растеряно.
OAnews 03:53
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о нанесенных Шульгиным Валерии побоях

Продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин в беседе с "Пятым каналом" рассказал о предыдущем браке артистки с музыкантом Александром Шульгиным.
Газета.Ru 05:40
Игры

PlayStation 5 представят 20 ноября

MobiDevices 07:42
Политика

Украинский эксперт «отправил в нокаут» американца в эфире «России 1»

Василь Вакаров и Грэг Вайнер устроили потасовку в эфире. Видео инцидента опубликовал у себя в твиттере Владимир Соловьев.
РИА Новости 09:40
Политика

Столтенберг пообещал не допустить «крымский сценарий» в НАТО

"Крымский сценарий" не повторится ни в одной стране – члене НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Труд 05:48
Футбол

Тедеско: я всегда находил критику положительной

Есть тоже несколько клубных легенд. Я всегда находил это положительным.
RT на русском 10:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное