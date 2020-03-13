Экономика

Аргументы неделиАргументы неделиПесков отреагировал на прогноз Кудрина о возможном росте бедности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что рост бедности в 2020 году может увеличиться. По его словам, это мнение серьезного экономиста, но стоит подробнее изучать детали, прежде чем делать выводы.
Читать в источнике
Комментировать1K

Подробнее о событии

В. Симчера: В России 40 млн. бедных, а будет только больше

Свободная Пресса03:10

Слова Кудрина о скорой нищете России назвали личным мнением одного экономиста

Телеканал 360°вчера в 07:46

В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности

RT на русскомвчера в 05:53

Кремль предложил не полагаться на мнение Кудрина о росте экономики

РБКвчера в 06:05

Песков призвал не опираться на одну точку зрения в прогнозах показателей экономики России

ТАССвчера в 06:05

Песков прокомментировал прогноз Кудрина о развитии российской экономики

Известиявчера в 06:15

В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности

РИА Новостивчера в 05:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 04:22, Ашберн
Общество

В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК 11 марта в 14:38
Армия и оружие

Американский генерал рассказал о кризисе ВВС США

Генерал в отставке Майкл Ло заявил, что американская авиация испытывает кризис, который усилится из-за бюджетных сокращений в 2021 году, передает Defense News.
Газета.Ru 04:11
Общество

Матвиенко запретила сенаторам выезжать за границу

Совет Федерации ограничивает выезд за рубеж для своих членов и прием иностранных делегаций.
Российская газета 03:58
Общество

Собянин усилил меры по противодействию коронавирусу

Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Агентство Москва 02:45
Политика

Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний

Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
BFM.ru вчера в 02:54
Гаджеты

Смартфон OnePlus 8 Pro показался в защитном чехле

3DNews 01:34
Шоу-бизнес

У Леры Кудрявцевой появился округлившийся живот

На общем плане кажется, что у Кудрявцевой заметно вырос живот, и даже свободная одежда этого не скрывает.
Bimru.ru вчера в 06:23
Общество

В Москве продлили «желтый» уровень опасности

В Москве продлен объявленный ранее «желтый» уровень погодной опасности до 16 марта в связи с порывистым ветром, рассказали в Гидрометцентре.
Московский Комсомолец 01:50
Армия и оружие

Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов

REGNUM вчера в 22:22
Здоровье

Переболевшие коронавирусом мужчины могут столкнуться с бесплодием

Коронавирус COVID-2019 может вызвать бесплодие у переболевших им мужчин.
Национальная служба новостей 12 марта в 08:48
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.
Lenta.ru вчера в 08:07
Кино

Премьеру фильма «Мулан» отменили из-за коронавируса

Live24 вчера в 03:19
Экономика

В КПРФ предложили поэтапно снизить НДС до 12%

Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о поэтапном снижении НДС с нынешних 20% до 12% с 2025 года, несмотря на отрицательное заключение правительства РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 11 марта в 05:29
Здоровье

Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ

По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
RuNews24.ru 12 марта в 18:32
Общество

Тетя Макгрегора умерла от коронавируса

Тетя ирландского бойца UFC Конора Макгрегора скончалась из-за коронавируса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 22:35
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала о беде, в которую попал Джиган

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова «пролила свет» на ситуацию, в которую попал ее супруг.
Слово и Дело 01:53
Музыка

Группа Little Big снова вырвалась в лидеры на «Евровидении»

Менее чем за сутки видео на песню Uno собрало свыше 4,2 миллиона просмотров. Больше, чем у любой другой песни участников конкурса.
Российская газета вчера в 11:02
Здоровье

Еще пять случаев заражения коронавирусом зафиксировали в столице

Еще пять случаев заражения коронавирусом зафиксировали в столице.
Вечерняя Москва вчера в 10:07
Биатлон

Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
RT на русском вчера в 15:10
Происшествия

На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек

Минздрав Украины сообщил о первом в стране смертельном случае в результате нового коронавируса.
РИА Новости 04:02
Театры

Московская премьера оперы «Аттила» состоялась на сцене Большого театра

Телеканал 360° вчера в 13:54
Происшествия

Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Газета.Ru вчера в 21:31
Культура

Сахалинский фестиваль «Утро Родины» собрал известных российских артистов

Кам 24 12 марта в 11:07
Общество

В ДНР сообщили о ранении трёх жителей из-за ночного обстрела Горловки

RT на русском 01:36
Наука

Обнаружено первое большое изменение в геноме коронавируса

Live24 03:29
Энергетика

Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

Российский бюджет в 2020 году сократится на 0,9% ВПП при сохранении текущих цен на нефть.
РБК 04:07
Армия и оружие

На МКАДе заметили турецкий броневик

Car.ru 03:12
Происшествия

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru вчера в 05:09
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса

РИА Новости 00:01
Происшествия

Более 40 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Турции

Анкара, 14 марта 2020, 07:56 — REGNUM Более 40 человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Турции.
REGNUM 00:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное