Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что рост бедности в 2020 году может увеличиться. По его словам, это мнение серьезного экономиста, но стоит подробнее изучать детали, прежде чем делать выводы.

Песков отреагировал на прогноз Кудрина о возможном росте бедности

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