Экономика
Аргументы неделиПесков отреагировал на прогноз Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что рост бедности в 2020 году может увеличиться. По его словам, это мнение серьезного экономиста, но стоит подробнее изучать детали, прежде чем делать выводы.
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Слова Кудрина о скорой нищете России назвали личным мнением одного экономиста
Телеканал 360°вчера в 07:46
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В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
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Совет Федерации ограничивает выезд за рубеж для своих членов и прием иностранных делегаций.
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Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
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Премьеру фильма «Мулан» отменили из-за коронавируса
Экономика
В КПРФ предложили поэтапно снизить НДС до 12%
Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о поэтапном снижении НДС с нынешних 20% до 12% с 2025 года, несмотря на отрицательное заключение правительства РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.
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Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ
По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
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Менее чем за сутки видео на песню Uno собрало свыше 4,2 миллиона просмотров. Больше, чем у любой другой песни участников конкурса.
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Еще пять случаев заражения коронавирусом зафиксировали в столице
Еще пять случаев заражения коронавирусом зафиксировали в столице.
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Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
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Минздрав Украины сообщил о первом в стране смертельном случае в результате нового коронавируса.
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Московская премьера оперы «Аттила» состоялась на сцене Большого театра
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Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута
Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
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Сахалинский фестиваль «Утро Родины» собрал известных российских артистов
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Российский бюджет в 2020 году сократится на 0,9% ВПП при сохранении текущих цен на нефть.
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Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге
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Названы тяжелые последствия коронавируса
Происшествия
Более 40 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Турции
Анкара, 14 марта 2020, 07:56 — REGNUM Более 40 человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Турции.