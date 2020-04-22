Коронавирус
Газета.RuПесков отреагировал на сообщения о нехватке средств защиты для врачей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу сообщений врачей о нехватке средств защиты для борьбы с коронавирусом в регионах.
Читать в источнике
Оценить433
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 11:36, Ашберн
Политика
Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина
«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:00
Происшествия
СК начал проверку инцидента со связыванием мальчика в уральском приюте
СК организовал проверка по факту жестокого обращения с ребенком в Копейском социально-реабилитационном центре.
Российская газета 05:04
Политика
Зеленский выступил за сокращение правоохранительных органов на Украине
Число правоохранительных органов на Украине должно быть сокращено, так как в стране образовался "правоохранительный хаос".
ПолитРоссия 11:20
Политика
Брянский депутат Валуев предупредил обидчицу Ирины Родниной
Депутат Госдумы от Брянской области Николай Валуев высказался по поводу ответственности, которую может понести россиянка, обвинившая другого депутата Госдумы, Ирину Роднину, в том, что у нее есть американский паспорт.
Брянские новости 08:31
Общество
Собянин призвал увеличить число коек в регионах из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в некоторых регионах России необходимо увеличить коечный фонд в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:31
Общество
Украина продлила карантин до 11 мая
Правительство Украины продлило до 11 мая действующий в стране карантин в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Коммерсантъ 08:27
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Наука
Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ заражения коронавирусом.
РИА Новости 02:59
Шоу-бизнес
Вера Брежнева снялась в домашней эротической фотосессии
Певица Вера Брежнева, скучающая на карантине без концертов и мероприятий, решила попробовать формат домашних web-фотосессий, который стал популярен в период эпидемии коронавируса.
Super.ru 10:09
Общество
Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса
Рост спроса производители связывают с рекомендациями Минздрава, который 9 апреля посоветовал промывать нос соляным раствором для профилактики заражения коронавирусной инфекцией.
Интерфакс 02:14
Общество
В Харбине ограничили передвижения из-за коронавируса
Ранее власти Харбина уже ввели 28-дневный карантин для тех, кто приехал из-за границы.
Интерфакс 10:29
Армия и оружие
Появление федеральных войск в Чечне объяснили
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики.
Lenta.ru 04:35
Энергетика
Нефть WTI поднялась в цене на 25%
Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.
REGNUM 10:48
Шоу-бизнес
Кристина Асмус опубликовала фото с округлившимся животом
Актриса Кристина Асмус, известная зрителям по роли Варвары Черноус из сериала «Интерны», опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на котором запечатлена в интересном положении.
Территория новостей вчера в 14:09
Авто
Объявлена дата продаж кроссовера Volkswagen Tayron X
Компания Volkswagen объявила дату старта продаж нового купеобразного кроссовера Tayron X. Как сообщает издание "Новые автомобили" со ссылкой на источники в дилерской сети бренда, первые товарные автомобили будут переданы покупателям в июне текущего года.
Новые автомобили вчера в 21:09
Спорт
«Динамо» пригласило Владимира Соловьева на следующий домашний матч
«Динамо» позвало телеведущего Владимира Соловьева на следующий домашний матч команды, который будет проведен со зрителями.
Metaratings 11:00
Экономика
Эксперты объяснили, что делать, если закончились деньги
Специалисты проекта Минфина по повышению финансовой грамотности объяснили, что необходимо делать, если закончились деньги.
ФедералПресс 01:25
Происшествия
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело за сорванные онлайн-уроки
В Санкт-Петербурге впервые возбудили уголовное дело в отношении блогера за срыв онлайн-уроков, сообщили в Следственном комитете по городу.
Газета.Ru 06:06
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше
Вести.Ru 19 апреля в 13:45
Экономика
Fitch спрогнозировало падение ВВП России на 3,3% в 2020 году
Агентство Fitch прогнозирует снижение ВВП России на 3,3% в 2020 году. Об этом говорится в их опубликованном в среду, 22 апреля, отчете.
Известия 10:25
Авто
Skoda показала «прощальную» версию Skoda Kodiaq RS
32CARS.ru 08:28
Шоу-бизнес
Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе
Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
Общество
Режим самоизоляции в России решено продлить
Российские власти планируют продлить режим самоизоляции до майских праздников.
Русская Планета 20 апреля в 22:25
Политика
МИД Германии анонсировал видеоконференцию в «нормандском формате»
Видеоконференция в нормандском формате состоится на предстоящей неделе, об этом рассказал глава МИД Германии Хайко Маас.
Политическая Экспертиза 10:12
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Актриса Анастасия Заворотнюк выписана из больницы домой на время карантина.
Газета.Ru 05:35
Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
Армия и оружие
Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК 11:14
Экономика
Карантин помог Netflix побить собственный рекорд по прибыли
Нью-Йорк, США, 22 апреля 2020, 13:50 — REGNUM Netflix установила рекордные показатели прибыли в первом квартале 2020 года благодаря резкому росту подписчиков.
REGNUM 06:50