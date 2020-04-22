Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу сообщений врачей о нехватке средств защиты для борьбы с коронавирусом в регионах.

Песков отреагировал на сообщения о нехватке средств защиты для врачей

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