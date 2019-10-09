Политика

Lenta.ruLenta.ruПесков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Песков подчеркивал, что российский лидер насладился осенней природой. Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
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Дмитрий Песков
Поэт имеет право на свое видение.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИзвестия 17:35

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Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина

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Сергей Шнуров посвятил стихотворение Путину, отдохнувшему в тайге

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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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