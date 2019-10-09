Поэт имеет право на свое видение.

Песков подчеркивал, что российский лидер насладился осенней природой. Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Политика Зеленский оценил возможность встречи с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным не планируется, поскольку «все против».

Экономика AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.

Политика Россия и Египет возобновили переговоры о поставке SSJ100 Россия и Египет возобновили переговоры и поставке SSJ100, речь идет примерно о 12 самолетах, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров по итогам своего визита в Каир.

Политика В МИД назвали условия проведения саммита в «нормандском формате» Без завершения разведения сил в Золотом и Петровском в Донбассе говорить о проведении саммита в "нормандском формате" нецелесообразно, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Политика Зеленский назвал «уставшими» отношения Украины и США Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отношения между США и Украиной в настоящее время «уставшие», а телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом, который оказался причиной скандала, никак не мог повлиять на них.

Политика Зеленский объяснил разведение войск в Станице Луганской Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение войск в районе Станицы Луганской и восстановление там моста является мощным средством для победы в информационной войне.

Игры Call of Duty: Modern Warfare потребует 175 ГБ свободного места на ПК Игра займет 175 ГБ на жестком диске — больше, чем Red Dead Redemption 2. Шутер также потребует не менее 8 ГБ оперативной памяти, процессор не хуже Intel i3-4340 или AMD FX-6300, а также видеокарту NVIDIA GeForce GTX 670/1650 или аналогичную AMD Radeon HD 7950.

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Политика Путин рассказал, какой должна быть зарплата медиков Президент России Владимир Путин заявил, что оплата труда медиков должна быть справедливой, а также должна мотивировать к эффективной работе.

Политика Байден поддержал импичмент Трампа Бывший вице-президент США Джозеф Байден поддержал запуск процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Гаджеты Google назвала дату «похорон» Android 9 Как сообщалось ранее, популярный мессенджер WhatsApp в 2020 году перестанет работать на устаревших устройствах – для продолжения общения пользователям придется покупать новые смартфоны.

Игры Игровая консоль Sony PlayStation 5 поступит в продажу осенью 2020-го Издание о технологиях Wired опубликовало официальный анонс игровой консоли следующего поколения от Sony — с лаконичным названием PlayStation 5. Информацию обнародовал исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан.

Футбол Малком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.