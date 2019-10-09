Политика
Lenta.ruПесков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Песков подчеркивал, что российский лидер насладился осенней природой. Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
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Поэт имеет право на свое видение.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИзвестия вчера в 17:35
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Про Путина, осень, тайгу и Шойгу. В Кремле отреагировали на нематерное произведение Шнурова
Фонтанка.Рувчера в 17:57
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Политика
Зеленский обвинил Порошенко в подготовке нового Майдана
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в попытке возглавить новый Майдан.
Политика
Зеленский оценил возможность встречи с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным не планируется, поскольку «все против».
Экономика
AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia
AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Хоккей
«Лос-Анджелес» с Ковальчуком крупно проиграл «Ванкуверу» в НХЛ
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
Культура
Ильдар Абдуллин участвует в новом сезоне шоу «Голос» на первом канале
Гайчанин Ильдар Абдуллин примет участие в новом сезоне шоу "Голос". Ранее Ильдар уже участвовал в шоу вокального конкурса «Новая звезда».
Авто
В Японии нашли склад, где Nissan Skyline продают дешевле нового iPhone
В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Политика
Россия и Египет возобновили переговоры о поставке SSJ100
Россия и Египет возобновили переговоры и поставке SSJ100, речь идет примерно о 12 самолетах, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров по итогам своего визита в Каир.
Политика
В МИД назвали условия проведения саммита в «нормандском формате»
Без завершения разведения сил в Золотом и Петровском в Донбассе говорить о проведении саммита в "нормандском формате" нецелесообразно, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
Политика
Зеленский назвал «уставшими» отношения Украины и США
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отношения между США и Украиной в настоящее время «уставшие», а телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом, который оказался причиной скандала, никак не мог повлиять на них.
Политика
Зеленский объяснил разведение войск в Станице Луганской
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение войск в районе Станицы Луганской и восстановление там моста является мощным средством для победы в информационной войне.
Политика
В Польше призвали отменить экономические санкции против России
Лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш призвал отменить экономические санкции против России, но при этом сохранить политические.
Армия и оружие
Турецкие войска вошли в сирийский Телль-Абъяд
Сухопутные турецкие подразделения вошли в сирийский город Телль-Абъяд на границе с Турцией.
Футбол
Руководство «Крыльев Советов» не исключает, что Соболев покинет клуб
Александр Фетисов, являющийся председателем совета директоров самарского клуба, не исключает, что форвард Александр Соболев может перебраться в другую команду.
Экономика
В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Игры
Call of Duty: Modern Warfare потребует 175 ГБ свободного места на ПК
Игра займет 175 ГБ на жестком диске — больше, чем Red Dead Redemption 2. Шутер также потребует не менее 8 ГБ оперативной памяти, процессор не хуже Intel i3-4340 или AMD FX-6300, а также видеокарту NVIDIA GeForce GTX 670/1650 или аналогичную AMD Radeon HD 7950.
Политика
Зеленский собрал журналистов на фудкорте
Зеленский будет отвечать на вопросы в течение целого дня 10 октября на территории фудкорта Kyiv Food Market.
Футбол
Телеведущая прокомментировала просьбу фанатов «Наполи» показать грудь
Телеведущая из Италии Дилетта Леотта прокомментировала эпизод с просьбой болельщиков «Наполи» показать грудь.
Политика
Путин рассказал, какой должна быть зарплата медиков
Президент России Владимир Путин заявил, что оплата труда медиков должна быть справедливой, а также должна мотивировать к эффективной работе.
Политика
Байден поддержал импичмент Трампа
Бывший вице-президент США Джозеф Байден поддержал запуск процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Гаджеты
Google назвала дату «похорон» Android 9
Как сообщалось ранее, популярный мессенджер WhatsApp в 2020 году перестанет работать на устаревших устройствах – для продолжения общения пользователям придется покупать новые смартфоны.
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган собирается еще раз стать отцом
Как считает Эммануил Виторган, его дети – уникальные. Дочь Этель, которой полтора года, уже издает звуки.
Общество
Минюст может ужесточить ответственность за неуплату алиментов
Неоднократная неуплата алиментов подразумевает ситуацию, когда человек снова не перечислил деньги без уважительной причины.
Игры
Игровая консоль Sony PlayStation 5 поступит в продажу осенью 2020-го
Издание о технологиях Wired опубликовало официальный анонс игровой консоли следующего поколения от Sony — с лаконичным названием PlayStation 5. Информацию обнародовал исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан.
Футбол
Малком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона
Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.
Футбол
Уткин: очень надеюсь, что на Евро встретятся сборные России и Украины
Известный блогер Василий Уткин выразил желание увидеть матч сборных России и Украины на чемпионате Европы 2020 года.
Экономика
Директор ФБК объяснил происхождение пришедших из Испании 140 тыс. руб
По данным Минюста, фонд получил транши из Испании и США на общую сумму порядка 140 тыс. руб. Согласно публичной отчетности фонда, он финансируется за счет пожертвований.