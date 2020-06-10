Россия не занимается манипуляциями со статистикой смертности от COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью CNN. По его словам, невысокое количество летальных исходов в стране связано с эффективной работой учреждений здравоохранения.

Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России

Экономика Эксперт рассказал, когда возможно двойное списание с карты Двойное списание средств с банковской карты за одну операцию чаще всего происходит по причинам недобросовестного поведения контрагента или технических неполадок на стороне банка, рассказал агентству "Прайм" старший аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай.

Общество Аргентина попросила Россию о поставках защитных масок и аппаратов ИВЛ Мэр Буэнос-Айреса обратился к России с просьбой поставить маски и тесты на COVID-19.

Политика Сенат США впервые выбрал начальником штаба ВВС афроамериканца Впервые начальником штаба военно-воздушных сил США стал афроамериканец - Чарльз Браун, сообщает издание The Hill во вторник, 9 июня.

Здоровье В Петербурге заболеваемость внебольничной пневмонией взлетела в 20 раз Начальник отдела эпидемиологического надзора локального подразделения Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия рассказала, что за неделю показатель заболеваемости оказался выше среднего уровеня последних лет в 20 раз. 6

Политика США отказались предоставлять Нидерландам данные о крушении MH17 «Суд запрашивал, можно ли добавить к делу засекреченные спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты, которые были переданы спецслужбам Нидерландов, и таким образом, рассекретить их», — сообщил Стинхейс. 571

Происшествия Сотрудник полиции сбил троих пешеходов на тротуаре в Воронеже По предварительным данным, сотрудник полиции, управляя личным автомобилем, во внеслужебное время не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил трех пешеходов. 443

Общество Анонс игры Far Cry 6 может состояться в июле Официальный анонс новой игры Far Cry 6 может состояться уже в июле нынешнего года.

Общество Департамент экономического развития Южно-Сахалинска переехал Департамент экономического развития аппарата администрации Южно-Сахалинска информирует горожан об изменении местонахождения.

Общество Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин. 5,2K

Общество Приложение «Социальный мониторинг» продолжит работать в Москве Власти Москвы пока что не намерены отказываться от приложения «Социальный мониторинг», которое должны устанавливать заразившиеся коронавирусом граждане и их родственники. 15

Общество В Москве умерли еще 56 пациентов с коронавирусом "В Москве скончались 56 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе. 647

Политика Путин и Меркель провели телефонный разговор Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого признали необходимость не допустить разрастания гражданского вооруженного конфликта в Ливии до полноценной войны, а также обсудили урегулирование в Донбассе и борьбу с пандемией COVID-19. 71

Политика В США хотят предложить новые санкции против России и Китая Член Конгресса США от штата Флорида республиканец Грег Стьюби намерен предложить на текущей неделе (9-14 июня) новые санкции против России, Ирана и Китая. 49

Транспорт ГИБДД тестирует новую систему проверки водителей на алкоголь ГИБДД тестирует систему, которая позволяет проверять людей на алкогольное опьянение при помощи индикации этанола в выдыхаемом воздухе.