Коронавирус

REGNUMREGNUMПесков отверг занижение в России статистики по коронавирусу

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
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Дмитрий Песков опроверг занижение статистики по COVID-19 в России

Вести.Ruвчера в 19:39

Песков исключил манипуляции со статистикой по коронавирусу в России

РИА Новостивчера в 18:14

Песков объяснил низкую смертность от COVID в РФ эффективной системой здравоохранения

Интерфаксвчера в 19:12

Песков опроверг утверждения о занижении данных о смертности от коронавируса в России

ТАССвчера в 19:05

В Кремле опровергли данные о заниженной статистике по коронавирусу в России

RT на русскомвчера в 18:30

Песков отрицает, что Россия занижает статистику по коронавирусу

Коммерсантъвчера в 18:30

Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России

РБКвчера в 19:18
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Происшествия

Панкратов-Черный рассказал о причастных к ДТП с Ефремовым

АБН 01:24
22
Политика

Заксобрание Иркутской области объявило досрочные выборы губернатора

Законодательное собрание Иркутской области назначило выборы губернатора региона на 13 сентября, они пройдут досрочно.
Коммерсантъ вчера в 23:56
12
Политика

Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России

Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
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Шоу-бизнес

Алексей Панин собрался в тюрьму вместе с Ефремовым

Скандально известный российский актер Алексей Панин изъявил желание отправиться в тюрьму вместе с народным артистом Михаилом Ефремовым.
Народные новости вчера в 09:12
88
Политика

Президент Украины внес в Раду законопроект о референдуме

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о референдуме, свидетельствуют данные на сайте парламента.
РИА Новости вчера в 04:35
3
Энергетика

Минск призвал к пересмотру цен на российский газ

Белоруссия настаивает на пересмотре цены на российский газ до "корректного и справедливого уровня", сообщила пресс-служба Минэнерго республики.
РИА Новости вчера в 12:14
990
Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
3,8K
Происшествия

Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова

В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости вчера в 20:55
15
Политика

Столтенберг заявил, что НАТО не рассматривает Китай как противника

НАТО не рассматривает Китай как противника, но должна быть готова отвечать на вызовы с его стороны.
ТАСС 08 июня в 10:01
30
Происшествия

В Воронеже полицейский сбил трёх пешеходов

RT на русском вчера в 16:29
747
Общество

Россиян предупредили об опасностях при выборе клубники

Врач-диетолог Маргарита Арзуманян предупредила россиян о возможных опасностях при выборе клубники.
Lenta.ru вчера в 23:58
22
Политика

Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных

Если 8 июня, в первый день после двухмесячного перерыва, сторона обвинения подробно рассказывала о телефонных переговорах руководителей самопровозглашенной ДНР, утверждая, что те использовали «защищенные средства связи, которые нельзя приобрести в свободной продаже», то на этот раз обсуждалась ракета, при помощи которой и был, как предполагается, сбит самолет.
Коммерсантъ вчера в 14:30
516
Происшествия

Михаил Ефремов расплакался в зале суда

StarHit.ru вчера в 14:03
Кино

HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за романтизации рабства

VSE42.RU 01:08
8
Общество

WP: в 14 штатах США резко выросли темпы заражения коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в США с начала июня резко возросло в 14 штатах, сообщает издание Washington Post со ссылкой на собственные подсчеты.
РИА Новости 01:22
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»

Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19
24
Космос

Омские астрономы засняли полёт «поезда» спутников Starlink

Заснять на фото "поезд" из космических аппаратов удалось руководителю Омского планетария Владимиру Крупко.
12 Канал Омск 07 июня в 04:00
23
Общество

Режим самоизоляции в Югре продлят до 23 июня

В Югре планируют продлить режим самоизоляции.
Югра-ТВ вчера в 07:35
58
Общество

Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах

В апреле 2020 года, в разгар пандемии, сотни россиян выезжали за границу, свидетельствует доступная зарубежная статистика, которую изучил РБК.
РБК 00:00
8
Спорт

Чемпион Европы Шустов дисквалифицирован на четыре года

Чемпион Европы в прыжках в высоту Александр Шустов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
Pravda.Ru 08 июня в 10:54
Путешествия

В Ростуризме понадеялись начать курортный сезон с 1 июля

Известия вчера в 07:26
159
Происшествия

Телеведущий Соловьев назвал Ефремова убийцей

Российский телеведущий Владимир Соловьев жестко высказался об актере Михаиле Ефремове после ДТП со смертельным исходом.
Спорт-Экспресс 01:15
Единоборства

Менеджер Нурмагомедова рассказал о состоянии отца бойца

RT на русском 00:42
2
Энергетика

МЭА ожидает в 2020 году самого сильного падения мирового спроса на газ

Мировой спрос на газ в 2020 году может снизиться на 4% или на 150 млрд куб. м, что станет самым большим падением показателя за всю историю газового рынка.
ТАСС 00:18
1
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как не перегреться в жару

Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, повышенная температура воздуха может негативно сказаться на состоянии здоровья, особенно пожилых людей и детей.
Newsler.ru вчера в 06:08
7
Общество

Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице

Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru 08 июня в 09:37
1,7K
Наука

Археологи нашли предшественника Великой китайской стены

Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой.
Популярная механика вчера в 05:42
11
Общество

В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии

Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru вчера в 18:38
44
Происшествия

Жители Манаса потребовали освободить задержанных односельчан

Кавказский узел вчера в 11:12
1
Армия и оружие

Летчик-испытатель рассказал о перспективном вооружении для МиГ-35

На новейшем российском истребителе МиГ-35 прошли испытания почти все типы имеющихся вооружений, однако есть образцы, которые еще не готовы к применению в полетах.
Известия 01:02
16
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