Коронавирус

REGNUMREGNUMПесков отверг занижение в России статистики по коронавирусу

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
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Песков: Низкие показатели смертности от коронавируса в России связаны с эффективностью системы здравоохранения

Эхо Москвы02:32

Песков исключил манипуляции со статистикой по коронавирусу в России

РИА Новостивчера в 18:14

Песков объяснил низкую смертность от COVID в РФ эффективной системой здравоохранения

Интерфаксвчера в 19:12

Песков опроверг утверждения о занижении данных о смертности от коронавируса в России

ТАССвчера в 19:05

Песков опроверг данные о занижении статистики по коронавирусу в России

RT на русскомвчера в 18:30

Песков отрицает, что Россия занижает статистику по коронавирусу

Коммерсантъвчера в 18:30

Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России

РБКвчера в 19:18
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Происшествия

Документальный фильм про тулунского маньяка вышел в прокат

ИА Альтаир 04:30
Футбол

«Сельта» намерена выкупить трансфер Смолова у «Локомотива»

Виго, Испания, 10 июня 2020, 10:18 — REGNUM Испанский футбольный клуб «Сельта» намерен выкупить трансфер нападающего Фёдора Смолова.
REGNUM 03:18
Авто

Составлен список автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП

Рейтинг составлен на основе отзывов владельцев подержанных машин, сошедших с конвейера в период с 2001 по 2015 год.
Новые автомобили 07 июня в 04:51
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Происшествия

Дело Ефремова переквалифицировали на более тяжкую статью

Московский Комсомолец вчера в 02:49
1,9K
Происшествия

Источник сообщил о возможной проверке актера Ефремова на вменяемость

Актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП, в котором погиб человек, могут проверить на вменяемость.
Известия 03:51
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Технологии

Разработчик летающего мотоцикла едва не разбился во время полёта

Об инциденте рассказал основатель и глава компании HoverSurf Александр Атаманов, который пояснил, что падение летающего мотоцикла Scorpion-3 произошло из-за технической поломки.
Популярная механика вчера в 10:46
Общество

В Антверпене демонтировали памятник королю Леопольду II

Аргументы и Факты вчера в 09:25
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Известия 04:28
8
Общество

Источники: S7 может продать «Морской старт» Росатому

Компания S7 может продать плавучий космодром "Морской старт" одной из дочерних структур госкорпорации "Росатом", ведутся переговоры.
ТАСС вчера в 20:03
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Общество

55 случаев коронавируса выявили в Татарстане за сутки

За минувшие сутки в Татарстане подтвердили еще 55 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, среди них выздоровели 23 человека.
Менделеевские новости 03:46
9
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
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Транспорт

ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость

ГИБДД планирует внедрить новый метод тестирования водителей на трезвость.
РИА Новости 03:20
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Общество

Россиянам предрекли «арктическое вторжение» после аномальной жары

После аномальной жары, установившейся в последние несколько дней, в России начнется «арктическое вторжение».
Lenta.ru 03:45
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Общество

ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов

Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
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Финансы

Российские банки в мае получили мизерную прибыль

Чистая прибыль банков в марте составила 190 миллиардов руб. "В мае она была рекордно низкой — 0,5 миллиарда рублей", - отметила глава ЦБ (цитата ТАСС).
Вести.Ru 03:51
Политика

Порошенко прибыл на допрос по делу о картинах

Экс-президент Украины Петр Порошенко в среду прибыл в Государственное бюро расследований на допрос по делу о незаконном перемещении через границу коллекции картин, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:07
Происшествия

Михаил Ефремов расплакался в зале суда

В зале судя Ефремов выглядел подавленным. Когда его спросили о признании вины, Михаил Олегович утвердительно кивнул.
StarHit.ru вчера в 14:03
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Экономика

Ozon в первом квартале увеличил оборот на 115%

Онлайн-ритейлер Ozon в первом квартале 2020 года увеличил оборот на 115% год к году, до 31,6 млрд руб.; в апреле оборот площадки вырос почти на 200%, до 14,9 млрд руб. Об этом "Ъ" рассказал представитель компании.
Коммерсантъ 03:30
Происшествия

В Швеции назвали имя убийцы премьер-министра Улофа Пальме

Стокгольм, 10 июня 2020, 11:27 — REGNUM 28 февраля 1986 года в центре Стокгольма был убит 37-й премьер-министр Швеции Улоф Пальме, политик, чья смерть до сих остается загадкой в истории современной Швеции.
REGNUM 04:27
Происшествия

Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова

Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
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Общество

В России за сутки зафиксировано 8595 случаев коронавирусной инфекции

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 485 253 случая коронавирусной инфекции, 6 142 умерших и 242 397 выписанных (11 709 выписаны за последние сутки).
Интерфакс вчера в 03:41
Кино

HBO Max убрала из программы фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

Известия 00:45
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Политика

Россию поставили на десятое место с конца в «рейтинге миролюбия»

Москва, 10 июня 2020, 09:37 — REGNUM Составители «Глобального индекса миролюбия» отвели России 154-е место среди 163 стран мира.
REGNUM 02:37
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Политика

Заксобрание Севастополя определилось с датой выборов губернатора

Досрочные выборы губернатора Севастополя назначены на 13 сентября, решение принято в среду на сессии законодательного собрания региона.
РИА Новости 03:52
Авто

Появились изображения обновленного Toyota Land Cruiser 200

Продажи обновленного Toyota Land Cruiser 200 должны начаться уже этим летом.
Автоновости дня 08 июня в 07:58
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Здоровье

На Среднем Урале коронавирус выявили ещё у 242 человек

Екатеринбург, 9 июня 2020, 11:08 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 242 случая выявления коронавируса.
REGNUM вчера в 04:08
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Здоровье

Назван период максимальной заразности коронавируса

По предварительным результатам проведенных в США и Германии исследований, люди с легкими и умеренными симптомами COVID-19 заразны в течение восьми-девяти дней с начала болезни.
РИА Новости 01:57
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Общество

В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для граждан России

Симферополь, 9 июня 2020, 19:08 — REGNUM Власти Крыма решили с 15 июня отменить обязательную двухнедельную обсервацию для всех приезжающих из других регионов России.
REGNUM вчера в 12:08
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 10 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:07
Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
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