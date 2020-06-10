Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.

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Футбол «Сельта» намерена выкупить трансфер Смолова у «Локомотива» Виго, Испания, 10 июня 2020, 10:18 — REGNUM Испанский футбольный клуб «Сельта» намерен выкупить трансфер нападающего Фёдора Смолова.

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Технологии Разработчик летающего мотоцикла едва не разбился во время полёта Об инциденте рассказал основатель и глава компании HoverSurf Александр Атаманов, который пояснил, что падение летающего мотоцикла Scorpion-3 произошло из-за технической поломки.

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Финансы Российские банки в мае получили мизерную прибыль Чистая прибыль банков в марте составила 190 миллиардов руб. "В мае она была рекордно низкой — 0,5 миллиарда рублей", - отметила глава ЦБ (цитата ТАСС).

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Происшествия В Швеции назвали имя убийцы премьер-министра Улофа Пальме Стокгольм, 10 июня 2020, 11:27 — REGNUM 28 февраля 1986 года в центре Стокгольма был убит 37-й премьер-министр Швеции Улоф Пальме, политик, чья смерть до сих остается загадкой в истории современной Швеции.

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Общество В России за сутки зафиксировано 8595 случаев коронавирусной инфекции Нарастающим итогом в России зарегистрировано 485 253 случая коронавирусной инфекции, 6 142 умерших и 242 397 выписанных (11 709 выписаны за последние сутки).

Политика Заксобрание Севастополя определилось с датой выборов губернатора Досрочные выборы губернатора Севастополя назначены на 13 сентября, решение принято в среду на сессии законодательного собрания региона.

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