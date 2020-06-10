Коронавирус

РБКРБКПесков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России

Россия не занимается манипуляциями со статистикой смертности от COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью CNN. По его словам, невысокое количество летальных исходов в стране связано с эффективной работой учреждений здравоохранения.
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Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России

РБК19:18

В Кремле опровергли данные о заниженной статистике по коронавирусу в России

RT на русском18:30

Песков опроверг утверждения о занижении данных о смертности от коронавируса в России

ТАСС19:05

Песков ответил на обвинения о заниженной статистике по COVID-19 в РФ

Московский Комсомолец18:51

Песков объяснил низкую смертность от COVID в РФ эффективной системой здравоохранения

Интерфакс19:12

Песков отрицает, что Россия занижает статистику по коронавирусу

Коммерсантъ18:30

Песков исключил манипуляции со статистикой по коронавирусу в России

РИА Новости18:14
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Происшествия

Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
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Культура

Российский сериал «Содержанки» покажут на британском телевидении

Российская газета 07:04
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Космос

Электрический ракетный двигатель СПД-140Д показал новые возможности

«В ходе испытаний подтверждена возможность функционирования двух СПД-140Д от одного катода, а также возможность работы одного двигателя от катода рядом стоящего двигателя, что расширяет возможности двигательной установки», — отмечается в сообщении.
3DNews вчера в 08:48
5
Экономика

Для российских пенсионеров подготовили две новые льготы

Российские власти готовят законопроекты с новыми льготами для пенсионеров.
Что происходит 14:25
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Шоу-бизнес

Пивший неделю Панин собрался в тюрьму вместе с Ефремовым

Российский актер Алексей Панин заявил, что он готов отправиться в тюрьму вместе со своим другом Михаилом Ефремовым.
iReactor 09:42
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Авто

Летом три нововведения затронут автомобилистов России

Второе важное нововведение - с 1 июля текущего года в России будет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза, который существенно усложняет процедуру ввоза и регистрации в ГИБДД РФ праворульных машин.
Новые автомобили вчера в 03:01
81
Политика

Глава Бурятии: поправки в Конституцию России оказались пророческими

Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал «пророческими» поправки в Конституцию России.
Московский Комсомолец Улан-Удэ вчера в 22:50
6
Экономика

МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд

Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
РБК 17:33
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Киберспорт

Игру «Geneshift: Battle Royale Turbo» бесплатно раздают в Steam

Онлайн-сервис Steam начал временную бесплатную раздачу игры "Geneshift: Battle Royale Turbo".
SM News 05:12
Происшествия

Автомобиль с украинскими военными подорвался в Донбассе

В январе сообщалось, что грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, один человек погиб, еще один пострадал.
Известия 17:53
24
Происшествия

Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП

Таганский суд Москвы поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельной аварии в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 14:36
4,1K
Общество

В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии

Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru 18:38
5
Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
3,8K
Происшествия

Супруга погибшего водителя отказалась идти на мировую с Ефремовым

Lenta.ru 14:40
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Наука

Археологи смогли изучить древнеримский город без раскопок

Технология радиолокационного сканирования позволила специалистам составить подробную карту древнеримского города Фалерия Нови, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 10:36
6
Политика

Девять депутатов Мосгордумы потребовали отставки спикера Шапошникова

Девять депутатов Мосгордумы от фракций КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия» решили инициировать процедуру выражения недоверия спикеру городского парламента Алексею Шапошникову.
РБК 11:15
419
Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
2K
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:25
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Политика

Индия и Китай частично отвели войска в Ладакхе

Взгляд.ру 14:17
12
Общество

Мэр Буэнос-Айреса попросил Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

Мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларрета обратился к России и другим странам за помощью в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 19:49
13
Происшествия

МВД опубликовало видео с опросом Ефремова перед судом

Москва 24 14:37
4
Происшествия

В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты

Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС 00:07
133
Происшествия

Жириновский потребовал для Ефремова 12 лет колонии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал жесткого наказания для актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом — 12 лет колонии.
Daily Storm 06:58
14
Общество

Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru вчера в 11:55
1,7K
Армия и оружие

ВМС США запретят наносить флаг конфедератов на боевую технику

Вашингтон, 10 июня 2020, 01:13 — REGNUM Руководство Военно-морских сил США рассматривает возможность запрета на нанесение флага Конфедеративных Штатов Америки на боевую технику, сообщает агентство Reuters.
REGNUM 18:13
1
Армия и оружие

Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины

Известия вчера в 06:22
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Происшествия

Михалков назвал ДТП с Ефремовым «закономерным финалом»

Pravda.Ru 09:41
26
Общество

В Китае решили главную проблему Tesla

Крупнейший китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology (CATL), поставщик для американского автопроизводителя Tesla, заявил о разработке принципиально новых устройств, которые помогут решить главную проблему отрасли.
Lenta.ru 08:16
52
Армия и оружие

Как Кожедуб из-под Чернигова стал лучшим советским военным летчиком

Сегодня, 8 июня, исполнилось сто лет со дня рождения одного из величайших советских летчиков – трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.
Взгляд.ру вчера в 06:58
2
Общество

Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России

Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
2,3K
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