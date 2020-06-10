Россия не занимается манипуляциями со статистикой смертности от COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью CNN. По его словам, невысокое количество летальных исходов в стране связано с эффективной работой учреждений здравоохранения.

Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России

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