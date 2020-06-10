Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.

Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу

Политика Патрушев: Украина и Грузия получили от Запада не помощь, а зависимость Ряд стран пережили «цветные революции», но вместо демократизации и процветания получили политическую дестабилизацию, рост коррупции и организованной преступности, экономический и социальный кризис, обеднение населения, а иногда и гражданские войны.

Финансы Sohu: Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара Россия, как напоминают обозреватели, распродажу американского госдолга начала раньше остальных, избавившись за последние несколько лет об облигаций на несколько миллиардов долларов. 560

Происшествия В Одессе обрушился четырехэтажный дом Четырехэтажный дом частично обрушился в Одессе, эвакуировали 24 жителей, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Происшествия Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу. 45

Политика Столтенберг: НАТО не рассматривает Китай как противника Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не рассматривает Китай как противника, но должен быть готов отвечать на вызовы с его стороны. 35

Здоровье В Алтайском крае выявили более 70 новых случаев COVID-19 Семьдесят один заболевший коронавирусом выявлен в Алтайском крае за сутки, общее число инфицированных достигло 2390 человек, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19. 260

Общество Беглов назвал сроки снятия ограничений в Петербурге По сообщению губернатора Петербурга Александра Беглова, следующим этапом смягчения ограничений в городе станет открытие библиотек и возобновление торговли мебелью в магазинах вне ТРЦ. 200

Экономика Минэкономики раскритиковало законопроект о запрете криптовалюты Минэкономики направило в Госдуму письмо с критикой новой версии законопроекта о запрете криптовалюты.

Общество ОНФ сообщил о неконкурентных закупках во время пандемии на ₽1,1 млрд Бюро расследований Общероссийского народного фронта (ОНФ) проанализировало закупки, совершенные во время пандемии коронавируса, и выделило те, которые были совершены у единственного поставщика, тогда как по мнению экспертов они должны были пройти конкурентным способом.

Энергетика МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года. 56

Наука Археологи определили год основания уйгурской крепости Пор-Бажын Ученые смогли выяснить точную дату постройки исторического здания в Туве. Как сообщает ToDay News Ufa, началось строительство в 777 году. 13

Происшествия За нахождением Ефремова на домашнем аресте проследит прокуратура Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что ведомство проконтролирует работу ответственных за выполнение требований домашнего ареста артистом Михаилом Ефремовым должностных лиц. 3

Экономика МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд. 145

Шоу-бизнес Ургант высмеял Панина после скандала на похоронах Кокшенова Ранее ряд СМИ написали, что на церемонии прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым Панин якобы сделал замечание в адрес покойного, после чего его попросили уйти.