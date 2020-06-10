Коронавирус
REGNUMПесков отверг занижение в России статистики по коронавирусу
Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
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В Кремле опровергли данные о заниженной статистике по коронавирусу в России
RT на русскомвчера в 18:30
Песков ответил на обвинения о заниженной статистике по COVID-19 в РФ
Московский Комсомолецвчера в 18:51
Песков объяснил низкую смертность от COVID в РФ эффективной системой здравоохранения
Интерфаксвчера в 19:12
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Общество
В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии
Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru вчера в 18:38
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» запустила распознавание голосовых сообщений
Astera вчера в 07:02
Общество
В ХМАО продлили режим самоизоляции до 23 июня
Губернатор Югры Наталья Комарова заявила о продлении режима самоизоляции в регионе до 23 июня.
RT на русском вчера в 08:56
Происшествия
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
Таганский суд Москвы поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельной аварии в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 14:36
Армия и оружие
Минобороны купило три полка С-400 и четыре комплекта новейшей С-350
Концерн "Алмаз-Антей" и Минобороны заключили контракты на поставку трех полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и четырех комплектов ЗРС С-350 "Витязь", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 03:26
Происшествия
Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова
Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
Экономика
Маркировка обуви и лекарств будет введена по плану с 1 июля
Как стало известно «Регион online», она вступит в силу с 1 июля. После этой даты продавать легально не маркированный товар будет невозможно.
Регион online вчера в 11:06
Экономика
Для пострадавших ИП уменьшены страховые взносы на ОПС
Для предпринимателей, которые вошли в перечень пострадавших отраслей от пандемии коронавирусной инфекции, уменьшили размер фиксированных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Бухгалтерия.ру 08 июня в 10:39
Здоровье
Первые пациенты поступили в развернутый военный госпиталь в Чите
В полевой госпиталь, который развернули военные по поручению президента России в Каштаке, поступили первые пациенты.
Московский Комсомолец Чита 07 июня в 22:22
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета вчера в 07:30
Происшествия
Появилось видео с Ефремовым после ДТП
РБК вчера в 23:30
Политика
На Камчатке назначили дату досрочных выборов губернатора
Петропавловск-Камчатский, 10 июня 2020, 06:22 — REGNUM На 40-й сессии Законодательного собрания Камчатского края определена дата досрочных выборов губернатора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе камчатского парламента.
REGNUM вчера в 23:22
Шоу-бизнес
Вера Брежнева удивила фанатов снимком молодой матери
Российская исполнительница, экс-солистка группы «Виа ГРА» Вера Брежнева опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию матери, поздравив ее с днем рождения.
ФАН вчера в 00:29
Общество
В Китае решили главную проблему Tesla
Lenta.ru вчера в 08:16
Армия и оружие
Сирийская армия успешно отразила наступление террористов в Идлибе
Правительственные войска Сирии успешно отразили атаки джихадистов, передает военный источник.
ФАН вчера в 09:00
Общество
Крым откроется для туристов с 1 июля
Туристы из других регионов России смогут приезжать на отдых в Крым с 1 июля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 10:16
Общество
Названы лучшие российские вузы по версии мирового рейтинга QS
Лучшим ВУЗами мира были названы Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Гарвардский университет.
Lenta.ru вчера в 21:26
Общество
Россиянам разрешили выезжать из страны
Правительство России позволило жителям страны выезжать за рубеж для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08 июня в 08:40
Кино
HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем
РИА Новости вчера в 23:29
Экономика
Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров
Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня вчера в 02:28
Здоровье
Коронавирус: последние новости 10 июня. Минтруд не будет запрещать увольнять россиян, Песков объяснил низкую смертность от COVID-19 в России
На втором месте находится Бразилия — 707412 случаев заражения, а тройку замыкает Россия, где COVID-19 подтвердился у 484630 человек.
URA.Ru вчера в 23:00
Авто
Обновленный Lada Largus сертифицировал АвтоВАЗ
«АвтоВАЗ» сертифицировал обновленный универсал LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 14:17
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов считает, что Петр Ян станет чемпионом UFC
Газета.Ru вчера в 20:03
Армия и оружие
ВМС США запретят использование флага конфедератов
«Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей распорядился разработать приказ, запрещающий флаг конфедератов в общественных местах и в рабочих зонах объектов ВМС, на кораблях, самолетах, подводных лодках», — заявил представитель военно-морских сил Нейт Кристенсен.
Телеканал RTVI вчера в 20:57
Происшествия
Панкратов-Черный рассказал, кто причастен к ДТП с Ефремовым
Актер Александр Панкратов-Черный прокомментировал ДТП с участием Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек, выразив мнение, что к инциденту причастны друзья артиста, которые не помешали ему сесть за руль.
РИА Новости вчера в 23:02
Общество
Отбор военных для испытания вакцины от коронавируса был добровольным
Отбор военных для испытания вакцины от коронавируса осуществлялся на добровольной основе, сообщает российское Минобороны.
RT на русском вчера в 22:26
Происшествия
Автомобиль с украинскими военными подорвался в Донбассе
В январе сообщалось, что грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, один человек погиб, еще один пострадал.
Известия вчера в 17:53
Общество
В США похоронили Джорджа Флойда
Газета.Ru вчера в 16:51
Общество
Беглов рассказал о скором открытии парикмахерских и бань в Петербурге
Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с инициативой адресной поддержки в рамках госпрограммы для петербургских предприятий ОПК.
Мойка78 вчера в 15:05
Авто
Toyota отзывает в России 79 автомобилей Toyota Alphard
Tvoe-avto.com вчера в 10:09