Коронавирус

REGNUMREGNUMПесков отверг занижение в России статистики по коронавирусу

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
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Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России

РБКвчера в 19:18

В Кремле опровергли данные о заниженной статистике по коронавирусу в России

RT на русскомвчера в 18:30

Песков опроверг утверждения о занижении данных о смертности от коронавируса в России

ТАССвчера в 19:05

Песков ответил на обвинения о заниженной статистике по COVID-19 в РФ

Московский Комсомолецвчера в 18:51

Песков объяснил низкую смертность от COVID в РФ эффективной системой здравоохранения

Интерфаксвчера в 19:12

Песков отрицает, что Россия занижает статистику по коронавирусу

Коммерсантъвчера в 18:30

Песков исключил манипуляции со статистикой по коронавирусу в России

РИА Новостивчера в 18:14
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Общество

В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии

Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru вчера в 18:38
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Технологии

Соцсеть «ВКонтакте» запустила распознавание голосовых сообщений

Astera вчера в 07:02
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Общество

В ХМАО продлили режим самоизоляции до 23 июня

Губернатор Югры Наталья Комарова заявила о продлении режима самоизоляции в регионе до 23 июня.
RT на русском вчера в 08:56
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Происшествия

Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП

Таганский суд Москвы поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельной аварии в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 14:36
4,9K
Армия и оружие

Минобороны купило три полка С-400 и четыре комплекта новейшей С-350

Концерн "Алмаз-Антей" и Минобороны заключили контракты на поставку трех полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и четырех комплектов ЗРС С-350 "Витязь", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 03:26
85
Происшествия

Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова

Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
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Экономика

Маркировка обуви и лекарств будет введена по плану с 1 июля

Как стало известно «Регион online», она вступит в силу с 1 июля. После этой даты продавать легально не маркированный товар будет невозможно.
Регион online вчера в 11:06
14
Экономика

Для пострадавших ИП уменьшены страховые взносы на ОПС

Для предпринимателей, которые вошли в перечень пострадавших отраслей от пандемии коронавирусной инфекции, уменьшили размер фиксированных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Бухгалтерия.ру 08 июня в 10:39
Здоровье

Первые пациенты поступили в развернутый военный госпиталь в Чите

В полевой госпиталь, который развернули военные по поручению президента России в Каштаке, поступили первые пациенты.
Московский Комсомолец Чита 07 июня в 22:22
5
Происшествия

Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета вчера в 07:30
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Происшествия

Появилось видео с Ефремовым после ДТП

РБК вчера в 23:30
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Политика

На Камчатке назначили дату досрочных выборов губернатора

Петропавловск-Камчатский, 10 июня 2020, 06:22 — REGNUM На 40-й сессии Законодательного собрания Камчатского края определена дата досрочных выборов губернатора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе камчатского парламента.
REGNUM вчера в 23:22
Шоу-бизнес

Вера Брежнева удивила фанатов снимком молодой матери

Российская исполнительница, экс-солистка группы «Виа ГРА» Вера Брежнева опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию матери, поздравив ее с днем рождения.
ФАН вчера в 00:29
2
Общество

В Китае решили главную проблему Tesla

Lenta.ru вчера в 08:16
56
Армия и оружие

Сирийская армия успешно отразила наступление террористов в Идлибе

Правительственные войска Сирии успешно отразили атаки джихадистов, передает военный источник.
ФАН вчера в 09:00
Общество

Крым откроется для туристов с 1 июля

Туристы из других регионов России смогут приезжать на отдых в Крым с 1 июля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 10:16
168
Общество

Названы лучшие российские вузы по версии мирового рейтинга QS

Лучшим ВУЗами мира были названы Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Гарвардский университет.
Lenta.ru вчера в 21:26
38
Общество

Россиянам разрешили выезжать из страны

Правительство России позволило жителям страны выезжать за рубеж для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08 июня в 08:40
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Кино

HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

РИА Новости вчера в 23:29
Экономика

Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров

Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня вчера в 02:28
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Здоровье

Коронавирус: последние новости 10 июня. Минтруд не будет запрещать увольнять россиян, Песков объяснил низкую смертность от COVID-19 в России

На втором месте находится Бразилия — 707412 случаев заражения, а тройку замыкает Россия, где COVID-19 подтвердился у 484630 человек.
URA.Ru вчера в 23:00
1
Авто

Обновленный Lada Largus сертифицировал АвтоВАЗ

«АвтоВАЗ» сертифицировал обновленный универсал LADA Largus.
Автоновости дня вчера в 14:17
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Единоборства

Хабиб Нурмагомедов считает, что Петр Ян станет чемпионом UFC

Газета.Ru вчера в 20:03
Армия и оружие

ВМС США запретят использование флага конфедератов

«Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей распорядился разработать приказ, запрещающий флаг конфедератов в общественных местах и в рабочих зонах объектов ВМС, на кораблях, самолетах, подводных лодках», — заявил представитель военно-морских сил Нейт Кристенсен.
Телеканал RTVI вчера в 20:57
1
Происшествия

Панкратов-Черный рассказал, кто причастен к ДТП с Ефремовым

Актер Александр Панкратов-Черный прокомментировал ДТП с участием Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек, выразив мнение, что к инциденту причастны друзья артиста, которые не помешали ему сесть за руль.
РИА Новости вчера в 23:02
Общество

Отбор военных для испытания вакцины от коронавируса был добровольным

Отбор военных для испытания вакцины от коронавируса осуществлялся на добровольной основе, сообщает российское Минобороны.
RT на русском вчера в 22:26
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Происшествия

Автомобиль с украинскими военными подорвался в Донбассе

В январе сообщалось, что грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, один человек погиб, еще один пострадал.
Известия вчера в 17:53
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Общество

В США похоронили Джорджа Флойда

Газета.Ru вчера в 16:51
9
Общество

Беглов рассказал о скором открытии парикмахерских и бань в Петербурге

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с инициативой адресной поддержки в рамках госпрограммы для петербургских предприятий ОПК.
Мойка78 вчера в 15:05
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Авто

Toyota отзывает в России 79 автомобилей Toyota Alphard

Tvoe-avto.com вчера в 10:09
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