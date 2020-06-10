Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.

Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу

Происшествия Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП Таганский суд Москвы поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельной аварии в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. 4,9K

Происшествия Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым. 13

Экономика Для пострадавших ИП уменьшены страховые взносы на ОПС Для предпринимателей, которые вошли в перечень пострадавших отраслей от пандемии коронавирусной инфекции, уменьшили размер фиксированных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Политика На Камчатке назначили дату досрочных выборов губернатора Петропавловск-Камчатский, 10 июня 2020, 06:22 — REGNUM На 40-й сессии Законодательного собрания Камчатского края определена дата досрочных выборов губернатора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе камчатского парламента.

Общество Крым откроется для туристов с 1 июля Туристы из других регионов России смогут приезжать на отдых в Крым с 1 июля. 168

Общество Россиянам разрешили выезжать из страны Правительство России позволило жителям страны выезжать за рубеж для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. 2,3K

Армия и оружие ВМС США запретят использование флага конфедератов «Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей распорядился разработать приказ, запрещающий флаг конфедератов в общественных местах и в рабочих зонах объектов ВМС, на кораблях, самолетах, подводных лодках», — заявил представитель военно-морских сил Нейт Кристенсен. 1

Происшествия Панкратов-Черный рассказал, кто причастен к ДТП с Ефремовым Актер Александр Панкратов-Черный прокомментировал ДТП с участием Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек, выразив мнение, что к инциденту причастны друзья артиста, которые не помешали ему сесть за руль.