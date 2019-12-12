Политика
ТелепрограммаПесков ответил Брекоткину из «Уральских пельменей» насчет цензуры
На вопрос журналистов, произошло ли усиление цензуры на телевидении и запрещено ли упоминать президента в юмористических передачах, Дмитрий Песков кратко ответил: «Ответ отрицательный», сообщает портал Ura.ru.
Читать в источнике
Оценить78
с чего всё началось
«На телевидении Путин — как Волан-де-Морт»: интервью звезды «Уральских пельменей» Дмитрия Брекоткина
Может быть, победит лень и мы будем лежать на диване и брюзжать о том, что СТС не дает в эфир то, что мы придумываем.Екатеринбург Онлайн10 декабря в 22:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Песков ответил на заявление Брекоткина о том, что на телевидении запрещено шутить про Путина
Екатеринбург Онлайн06:15
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 16:17, Ашберн
Политика
Суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.
Гаджеты
Xiaomi выпустила новый гаджет для умного дома
Футбол
Кафельников: «Футбол в России окончательно умер»
Бывший российский теннисист, олимпийский чемпион Евгений Кафельников в социальных сетях отреагировал на неудачу российских футбольных клубов, не сумевших впервые за 17 лет выйти в еврокубковую весну.
Политика
Сенат США утвердил Джона Салливана на пост посла в России
Сенат США утвердил на должность нового посла в России Джона Салливана. Заседание транслировал телеканал C-Span.
Космос
Tesla Cybertruck отправят в космос на межпланетном корабле
Пользователи социальной сети Twitter массово пишут Илону Маску с просьбой отправить в космос его недавно представленный пикап Cybertruck, как это было с Roadster в феврале 2018 года.
Политика
Путин заявил о необходимости нового осмысления Конституции
В прошлом году на приеме по случаю Дня Конституции Путин заявил, что Основной закон — «не закостенелая правовая конструкция, а живой развивающийся организм».
Происшествия
Названы имена подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета
В причастности к убийству украинского журналиста Павла Шеремета подозреваются военная медсестра Яна Дугарь, музыкант и ветеран боев в Донбассе Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко, а также супруги Инна и Владислав Грищенко.
Происшествия
Названа возможная причина смерти журналиста Михаила Виноградова
Журналист газеты "Вечерняя Москва" Михаил Виноградов мог умереть из-за разрыва бедренной артерии.
Шоу-бизнес
Костенко «украла» дизайн Новогодней ели у жены Джигана
Костенко «попалась» — ей будет трудно доказать, что она первая придумала так украсить елку под Новый год.
Политика
Игорь Кобзев назначен врио губернатора Иркутской области
Стало известно имя врио губернатора Иркутской области. Им назначен заместитель главы МЧС РФ Игорь Кобзев.
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Хоккей
«Витязь» обменял Аалтонена в СКА на права на Оберга
СКА и «Витязь» совершили обмен. В Петербург отправился финский нападающий Миро Аалтонен.
Политика
Зеленский выступил за изменение Минских соглашений
Ранее официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил, что Украина до следующего "нормандского саммита" подготовит изменения к Минским соглашениям по урегулированию в Донбассе.
Хоккей
Кудашов назвал плохую реализацию причиной поражения от Швеции
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов прокомментировал поражение в первом матче Кубка Первого канала с командой Швеции (3:4).
Политика
Bloomberg: США и Китай договорились по торговой сделке
США и Китай договорились об условиях заключения первого этапа торговой сделки. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.
Общество
Против родителей прожившей в больнице пять лет девочки подали иск
Органы опеки и попечительства в Москве подали исковое заявление против родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живёт в московском перинатальном центре.
Политика
Зеленский дал первое интервью российскому телевидению
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским тележурналистам.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Стоцкой стала копией Филиппа Киркорова
Анастасия Стоцкая постоянно слышит о том, что ее дети внешне очень похожи на Филиппа Киркорова.
Футбол
ЦСКА назвал стартовый состав на матч с «Эспаньолом»
Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом».
Происшествия
Очаг возгорания на авианосце «Адмирал Кузнецов» локализован
На месте событий работает наша съемочная группа. очаг возгорания уже локализован, проведена эвакуация рабочих завода.
Космос
В России планируют создать центр по обнаружению опасных астероидов
Россия создаст национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.
Политика
МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной
Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
Шоу-бизнес
У Анастасии Волочковой диагностировали проблемы с головой
Поклонники паникуют из-за состояния головы Анастасии Волочковой, которая явно злоупотребляет токсичными красками для волос.
Футбол
Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна»
Аршавин вспоминает, как все вокруг говорили о возможных достижениях российских клубов при переходе на нынешнюю систему проведения чемпионата.
Шоу-бизнес
Лоза подтвердил свои слова о спонсировании российскими артистами АТО
Композитор Юрий Лоза прокомментировал высказывание певицы Любови Успенской, которая раскритиковала его за обвинения в финансировании украинской армии.
Футбол
Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Лугано» и вылетело из Лиги Европы
Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Лугано" в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.
Общество
Сальма Хайек показала на фото Анджелину Джоли без макияжа
Сальма Хайек опубликовала совместный снимок с Анджелиной Джоли и пакистанским актёром Кумэйлом Нанджиани.
Здоровье
Лишат прав без суда: как будут бороться с неадекватными водителями
МВД России и Минздрав после многих лет противостояния впервые смогли договориться о порядке работы с водителями, потерявшими право управления транспортными средствами по медицинским показаниям.
Армия и оружие
ЦПВС сообщил о готовящихся инсценировках с химоружием в Сирии
В ноябре в Минобороны России сообщили, что боевики двух террористических группировок совместно с организацией «Белые каски» планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химического оружия в идлибской зоне деэскалации.