Политика

ТелепрограммаТелепрограммаПесков ответил Брекоткину из «Уральских пельменей» насчет цензуры

На вопрос журналистов, произошло ли усиление цензуры на телевидении и запрещено ли упоминать президента в юмористических передачах, Дмитрий Песков кратко ответил: «Ответ отрицательный», сообщает портал Ura.ru.
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с чего всё началось

«На телевидении Путин — как Волан-де-Морт»: интервью звезды «Уральских пельменей» Дмитрия Брекоткина

Может быть, победит лень и мы будем лежать на диване и брюзжать о том, что СТС не дает в эфир то, что мы придумываем.
Екатеринбург Онлайн10 декабря в 22:30

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Песков ответил на заявление Брекоткина о том, что на телевидении запрещено шутить про Путина

Екатеринбург Онлайн06:15

Песков ответил Брекоткину из «Уральских пельменей» насчет цензуры

Телепрограмма06:05

Критикуют не шутя: молодые юмористы высмеивают власть, ТВ – подтягивается

Собеседниквчера в 17:02

Песков ответил на вопрос о запрете шуток про Путина

Lenta.ru04:53

Песков заявил, что запрета шутить про Путина на телевидении нет

RT на русском04:49

Песков отрицает усиление цензуры на телевидении

Газета.Ru04:33

Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении

ТАСС04:54
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Политика

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Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.
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Xiaomi выпустила новый гаджет для умного дома

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Пользователи социальной сети Twitter массово пишут Илону Маску с просьбой отправить в космос его недавно представленный пикап Cybertruck, как это было с Roadster в феврале 2018 года.
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Названы имена подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета

В причастности к убийству украинского журналиста Павла Шеремета подозреваются военная медсестра Яна Дугарь, музыкант и ветеран боев в Донбассе Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко, а также супруги Инна и Владислав Грищенко.
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Журналист газеты "Вечерняя Москва" Михаил Виноградов мог умереть из-за разрыва бедренной артерии.
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Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
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Bloomberg: США и Китай договорились по торговой сделке

США и Китай договорились об условиях заключения первого этапа торговой сделки. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.
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Органы опеки и попечительства в Москве подали исковое заявление против родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живёт в московском перинатальном центре.
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Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским тележурналистам.
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Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом».
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В России планируют создать центр по обнаружению опасных астероидов

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МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной

Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
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У Анастасии Волочковой диагностировали проблемы с головой

Поклонники паникуют из-за состояния головы Анастасии Волочковой, которая явно злоупотребляет токсичными красками для волос.
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Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна»

Аршавин вспоминает, как все вокруг говорили о возможных достижениях российских клубов при переходе на нынешнюю систему проведения чемпионата.
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Сальма Хайек показала на фото Анджелину Джоли без макияжа

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ЦПВС сообщил о готовящихся инсценировках с химоружием в Сирии

В ноябре в Минобороны России сообщили, что боевики двух террористических группировок совместно с организацией «Белые каски» планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химического оружия в идлибской зоне деэскалации.
RT на русском 15:00
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Дмитрий Брекоткин
Российский актёр
Российский актёр кино и телевидения, телеведущий. Участник бывшей команды КВН, а ныне творческого коллектива «Уральские пельмени».
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