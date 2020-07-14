Общество

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваПесков ответил Кудрину на его критику повышения НДФЛ для богатых

Средства, вырученные с повышения ставки НДФЛ до 15 процентов для богатых, пойдут на лечение тяжелобольных детей, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя во вторник, 14 июля, критику главы Счетной палаты Алексея Кудрина.
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Песков заявил, что в повышении НДФЛ для богатых есть экономический смысл, но он не главный

ТАСС07:41

В Кремле ответили на критику Кудриным повышения НДФЛ для богатых

РИА Новости06:06

Деньги от 15% НДФЛ направят на лечение детей с особыми болезнями

Телеканал 360°07:31

В Кремле ответили на критику идей Путина Кудриным

URA.Ru06:58

Песков отреагировал на критику повышения налога для богатых

ГЛАС.RU06:55

В Кремле видят в росте НДФЛ для богатых более важный смысл, чем экономический

ПРАЙМ06:22

Песков раскрыл смысл повышения НДФЛ для богатых

Российская газета07:41
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Здоровье

Россиян предупредили о сильной магнитной буре в июле

Специалисты предупредили, что с пятнадцатого до семнадцатого июля жители России могут ощущать негативное влияние надвигающейся сильной магнитной бури.
ToDay News Ufa 08:04
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Политика

Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине

Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК 06:37
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Путешествия

АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
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Общество

Власти США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного

Власти Соединенных Штатов осуществили смертную казнь заключенного, находящегося под федеральной юрисдикцией, сообщает Associated Press.
Газета.Ru 09:12
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Происшествия

В Саратовской области ураганом повалены деревья и перевернуты машины

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на территории Саратовской области 14 июля об усилении ветра до 20 м/с, ливне и граде предупреждали в региональном МЧС.
REGNUM 07:59
Происшествия

В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона

Lenta.ru вчера в 02:04
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Футбол

Юрген Клопп: «Ловрен – важная часть команды. Он нужен „Ливерпулю“»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о будущем защитника Деяна Ловрена.
Sports.ru 08:48
Общество

Свердловские власти не планируют возвращать отмененные ограничения

Власти Свердловской области не планируют возвращать ограничения по коронавирусу, которые были отменены к сегодняшнему дню.
Политсовет 08:54
Экономика

«Газпром» в I квартале получил убыток по МСФО впервые с 2015 года

"Газпром" в первом квартале 2020 года получил убыток по МСФО впервые с 2015 года, он составил 116,249 миллиарда рублей против прибыли в 535,908 миллиарда рублей годом ранее, сообщила компания.
ПРАЙМ 03:19
Происшествия

Пропавшая звезда сериала «Хор» Ная Ривера найдена мертвой

Американская актриса, певица, модель и телеведущая Ная Ривера, Сантана из культового сериала "Хор" (Glee), ранее пропавшая на озере Пиру в Калифорнии во время лодочной прогулки со своим четырехлетним сыном, найдена мертвой.
Российская газета 04:28
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Авто

Ford официально представил внедорожник Bronco Sport

Компания Ford официально представила новую версию внедорожника Ford Bronco, получившего версию Sport.
Деловое.ТВ 06:18
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Общество

Россиян предупредили об опасности бессимптомного течения коронавируса

Люди с бессимптомным течением коронавируса чаще заражают окружающих, чем больные с тяжелой формой.
Lenta.ru 06:04
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Технологии

Mail.ru Group разработала виртуальных телеведущих

В Mail.ru Group запустили платформу на основе искусственного интеллекта, с помощью которой можно создавать новостные и репортажные видео, где текст зачитает виртуальный ведущий.
Sostav.ru 06:00
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте "Дома-2" Видео с нетрезвой Бузовой в эфире "Дома-2" возмутило пользователей Сети.
Экспресс газета 05:43
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Политика

Кремль прокомментировал протесты в Хабаровске из-за Фургала

Президенту России Владимиру Путину докладывают о происходящем в Хабаровском крае, где продолжаются протесты из-за задержания главы региона Сергея Фургала, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:24
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Здоровье

Дедов рассказал о реконструкции главного корпуса НМИЦ эндокринологии

«Ваше поручение Центр выполнил, мы закончили реконструкцию главного корпуса», — заявил Дедов.
REGNUM 07:39
Кино

Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев

Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com вчера в 05:43
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Футбол

«Барселона» представила новую домашнюю форму на следующий сезон

Metaratings 07:30
Происшествия

Адвокат отрицает, что Ефремов пытался дать взятку после ДТП

Михаил Ефремов не предлагал никому взяток после аварии, в результате которой погиб человек, заявил адвокат актера Эльман Пашаев.
Коммерсантъ 05:24
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Общество

Навального вызвали на допрос по делу о клевете

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что его вызвали на допрос по делу о клевете.
Коммерсантъ 07:54
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Политика

Посол Украины вызван в МИД Армении

Кулебу принял замглавы МИД Шаварш Кочарян и представил послу оценку Армении в связи с заявлением Украины о напряженности на армяно-азербайджанской границе, передает «Sputnik Армения».
Взгляд.ру 08:14
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Происшествия

Начальник центра закупок РЖД задержан за взятку в 1,7 млн в Петербурге

Первым отделом по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении начальника Октябрьского центра организации закупок – структурного подразделения Центральной дирекции закупок и снабжения – филиала ОАО "РЖД".
Piter.tv 07:14
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Политика

Володин рассказал о последствиях призывов вернуть Крым Украине

Иностранные политики, призывающие вернуть Крым Украине, будут подлежать экстрадиции в РФ и наказанию после вступления в силу закона о приравнивании отчуждения территории РФ к экстремизму, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РИА Новости 07:26
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Гаджеты

NVIDIA сняла с производства топовые видеокарты RTX

Evo-rus.com 12 июля в 15:17
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Общество

Журналист «Дождя» Лобков извинился после обвинений в домогательствах

Журналист «Дождя» Павел Лобков ответил на обвинения в домогательствах, заявив, что не заметил прихода «новой этики с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности».
РБК 08:17
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Происшествия

Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова

BFM.ru 08:12
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Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

Газета.Ru 07:16
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Спорт

Белорусские футболистки попросили проверить пол одного из игроков лиги

Футболистки одного из женских белорусских клубов усомнились в половой принадлежности форварда минского «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре.
Lenta.ru вчера в 10:55
Общество

Хуснуллин пообещал достроить мост через Лену в Якутии в 2024 году

Известия 09:00
Экономика

ЦБ поддерживает частичное снятие средств с ИИС

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор поддерживает идею о частичном снятии средств с инвестиционных счетов (ИИС), передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:32
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