Общество
Вечерняя МоскваПесков ответил Кудрину на его критику повышения НДФЛ для богатых
Средства, вырученные с повышения ставки НДФЛ до 15 процентов для богатых, пойдут на лечение тяжелобольных детей, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя во вторник, 14 июля, критику главы Счетной палаты Алексея Кудрина.
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с чего всё началось
Средства от повышения ставки НДФЛ для богатых пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.РИА Новостивчера в 06:06
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Происшествия
Против ИТ-директора «Почты России» завели уголовное дело
Ранее в «Почте России» сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении должностного лица компании, однако не уточняли, что речь шла именно о заместителе гендиректора по ИТ.
РБК 02:42
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 13 июля в 19:46
Путешествия
АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны
Восемь стран уже сегодня готовы принимать российских туристов "на необременительных условиях", заявила на брифинге в НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
РИА Новости вчера в 17:26
Общество
В Совфеде выявили новый случай коронавируса
Положительный тест на наличие коронавируса сдал один из российских сенаторов. В настоящий момент он лечится на дому.
Известия 02:51
Шоу-бизнес
Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет
Популярный в 90-х певец из Уфы Андрей Губин выступил на публике впервые за 15 лет.
КП - Уфа 13 июля в 04:36
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
РИА Новости вчера в 09:50
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Технологии
Закрытый бета-тест спутникового интернета SpaceX Starlink начнётся этим летом
В письме, которое было разослано SpaceX, говорится, что закрытое бета-тестирование начнётся уже летом этого года, а позднее проект перейдёт в стадию отрытого бета-теста.
3DNews 03:21
Футбол
Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ
В ответ монолог Карпина президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС), в котором указал на то, что тренер желто-синих нанес ущерб деловой репутации лиги.
Газета.Ru вчера в 14:00
Армия и оружие
Трое российских военных пострадали при подрыве БТР в Сирии
Сусанин вчера в 08:11
Здоровье
В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц
12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля.
Известия 03:12
Технологии
В России создали мобильный комплекс для борьбы с гражданскими дронами
По словам разработчиков, новый мобильный комплекс будет полезно применять для защиты от проникновения беспилотников на частные территории, где существует угроза для безопасности.
Evo-rus.com 01:33
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News 13 июля в 12:50
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
Общество
Меган Маркл выступила на саммите Girl Up
RuNews24.ru 02:19
Театры
Куценко заменит Домогарова в спектакле МХАТ им. Горького
Inc-news.ru вчера в 09:00
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 000 рублей
С 15 июля граждане России смогут получить еще две выплаты.
ToDay News Ufa вчера в 16:15
Наука
Новосибирские ученые получили нейтрализующие коронавирус антитела
РИА Новости 03:25
Футбол
«Зенит» может оставить ЦСКА без аргентинского нападающего Гайча
Московский ЦСКА рискует остаться без нападающего аргентинского "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча, которого столичный клуб планирует приобрести нынешним летом.
Вести.Ru 03:05
Шоу-бизнес
Максим Фадеев назвал вид спорта для быстрого похудения
После стремительной потери лишнего веса, Максим Фадеев решил поменять контент своего Instagram и раздавать советы на тему правильного питания, спорта и похудения в целом, сообщают «Дни.ру».
Пятый канал 03:16
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
Общество
В Крыму выявили семь новых случаев заражения коронавирусом
Коронавирус диагностировали у семи человек в Крыму за сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 13 июля в 03:23
Шоу-бизнес
Звезда Instagram Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности
Девушка была на восьмом месяце беременности. Такой информацией делится новостное издание Радио «Комсомольская правда».
CT news 02:38
Политика
В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК вчера в 15:37
Киберспорт
Летний режим «Лабиринт Аганима» вышел в Dota 2
Dota2.ru вчера в 19:09
Шоу-бизнес
Ивлеева показала квартиру своей мамы и разгневала пользователей
Lenta.ru вчера в 22:18