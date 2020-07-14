Общество

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваПесков ответил Кудрину на его критику повышения НДФЛ для богатых

Средства, вырученные с повышения ставки НДФЛ до 15 процентов для богатых, пойдут на лечение тяжелобольных детей, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя во вторник, 14 июля, критику главы Счетной палаты Алексея Кудрина.
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с чего всё началось

В Кремле ответили на критику Кудриным повышения НДФЛ для богатых

Средства от повышения ставки НДФЛ для богатых пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 06:06

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В Кремле ответили на критику идей Путина Кудриным

URA.Ruвчера в 06:58

Песков заявил, что в повышении НДФЛ для богатых есть экономический смысл, но он не главный

ТАССвчера в 07:41

Песков раскрыл смысл повышения НДФЛ для богатых

Российская газетавчера в 07:41

Деньги от 15% НДФЛ направят на лечение детей с особыми болезнями

Телеканал 360°вчера в 07:31

В Кремле одернули Кудрина за слова о повышении налогов

Lenta.ruвчера в 10:25

В Кремле видят в росте НДФЛ для богатых более важный смысл, чем экономический

ПРАЙМвчера в 06:22

В Кремле ответили на критику Кудриным повышения НДФЛ для богатых

РИА Новостивчера в 06:06
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Происшествия

Против ИТ-директора «Почты России» завели уголовное дело

Ранее в «Почте России» сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении должностного лица компании, однако не уточняли, что речь шла именно о заместителе гендиректора по ИТ.
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Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 13 июля в 19:46
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Путешествия

АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны

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РИА Новости вчера в 17:26
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Общество

В Совфеде выявили новый случай коронавируса

Положительный тест на наличие коронавируса сдал один из российских сенаторов. В настоящий момент он лечится на дому.
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Общество

Ученые выяснили, чем современные подростки отличаются от советских

РИА Новости 02:00
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В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей

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Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

РИА Новости вчера в 09:50
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Общество

Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
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Технологии

Закрытый бета-тест спутникового интернета SpaceX Starlink начнётся этим летом

В письме, которое было разослано SpaceX, говорится, что закрытое бета-тестирование начнётся уже летом этого года, а позднее проект перейдёт в стадию отрытого бета-теста.
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Футбол

Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ

В ответ монолог Карпина президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС), в котором указал на то, что тренер желто-синих нанес ущерб деловой репутации лиги.
Газета.Ru вчера в 14:00
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Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при подрыве БТР в Сирии

Сусанин вчера в 08:11
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В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц

12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля.
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Хоккей

Хоккейный клуб «Ак Барс» подписал контракт с форвардом Доусом

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Технологии

В России создали мобильный комплекс для борьбы с гражданскими дронами

По словам разработчиков, новый мобильный комплекс будет полезно применять для защиты от проникновения беспилотников на частные территории, где существует угроза для безопасности.
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Шоу-бизнес

Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню

Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
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Энергетика

«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
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Общество

Меган Маркл выступила на саммите Girl Up

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Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 000 рублей

С 15 июля граждане России смогут получить еще две выплаты.
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Наука

Новосибирские ученые получили нейтрализующие коронавирус антитела

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Футбол

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Московский ЦСКА рискует остаться без нападающего аргентинского "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча, которого столичный клуб планирует приобрести нынешним летом.
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Шоу-бизнес

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После стремительной потери лишнего веса, Максим Фадеев решил поменять контент своего Instagram и раздавать советы на тему правильного питания, спорта и похудения в целом, сообщают «Дни.ру».
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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

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Общество

В Крыму выявили семь новых случаев заражения коронавирусом

Коронавирус диагностировали у семи человек в Крыму за сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
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Шоу-бизнес

Звезда Instagram Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности

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В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»

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Dota2.ru вчера в 19:09
Шоу-бизнес

Ивлеева показала квартиру своей мамы и разгневала пользователей

Lenta.ru вчера в 22:18
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