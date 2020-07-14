Средства от повышения ставки НДФЛ для богатых пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Средства, вырученные с повышения ставки НДФЛ до 15 процентов для богатых, пойдут на лечение тяжелобольных детей, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя во вторник, 14 июля, критику главы Счетной палаты Алексея Кудрина.

Песков ответил Кудрину на его критику повышения НДФЛ для богатых

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