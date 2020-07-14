Общество

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваПесков ответил Кудрину на его критику повышения НДФЛ для богатых

Средства, вырученные с повышения ставки НДФЛ до 15 процентов для богатых, пойдут на лечение тяжелобольных детей, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя во вторник, 14 июля, критику главы Счетной палаты Алексея Кудрина.
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с чего всё началось

В Кремле ответили на критику Кудриным повышения НДФЛ для богатых

Средства от повышения ставки НДФЛ для богатых пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости06:06

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В Кремле одернули Кудрина за слова о повышении налогов

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Песков заявил, что в повышении НДФЛ для богатых есть экономический смысл, но он не главный

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Песков раскрыл смысл повышения НДФЛ для богатых

Российская газета07:41

В Кремле ответили на критику Кудриным повышения НДФЛ для богатых

РИА Новости06:06
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Общество

Сахалинцам напоминают о штрафах за нарушение масочного режима

В Сахалинской области сохраняется масочный режим.
Сахалин.Инфо 02:30
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В Минске между протестующими и ОМОНом произошли столкновения. Видео

В Минске акции протеста, вызванные недопуском альтернативных кандидатов Валерия Цепкало и Виктора Бабарико до президентских выборов, переросли в столкновения с ОМОНом.
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В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
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Доля российского населения, проживающего в условиях крайней нищеты, по международным стандартам составляет менее 1%. Об этом во вторник, 14 июля, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой ООН.
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Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
РБК 12:39
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Общество

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Режим повышенной готовности, введенный из-за коронавируса, продлен в Приморье до 31 июля.
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Huawei предложила нулевые комиссии для разработчиков приложений

Компания Huawei предлагает всем разработчикам приложений, за исключением игровых, получать 100% выручки с покупок внутри программ.
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Минобороны показало видео перехвата разведывательного самолета США

Минобороны опубликовало видео перехвата разведывательного самолета RС-135 ВВС США над Черным морем.
РБК 15:41
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Экономика

Зарплаты россиян выросли на 3–4%

За первое полугодие 2020-го зарплаты россиян увеличились на 3–4% по сравнению с прошлым годом. При этом темпы роста замедлились в два раза.
Известия 18:45
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Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
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Путин подписал указ об упрощении получения гражданства РФ иностранцами

Владимир Путин, занимающий пост президента Российской Федерации, подписал новый закон для страны, который дает возможность получить гражданство в более упрощенном виде.
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Футбол

В Румынии вратарь отбил два пенальти и был удален с поля

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Россия поставит в Бразилию не менее 300 тыс. упаковок «Авифавира»

Компания «Кромис», разработчик препарата «Авифавир» для лечения пациентов от коронавируса, соучредителями которой являются Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ГК «Химрар», до конца 2021 года поставит в Бразилию не менее 300 тыс. упаковок этого препарата.
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Армия и оружие

Эрдоган обвинил Армению в провокации на границе с Азербайджаном

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Армению в провокации с целью создания нового очага напряженности на границе с Азербайджаном.
Взгляд.ру 13:58
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Армия и оружие

В Баку прошел стихийный митинг в поддержку азербайджанской армии

Баку, 15 июля 2020, 00:01 — REGNUM В Баку прошел стихийный митинг в поддержку вооруженных сил Азербайджана.
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Трамп заявил, что белое население тоже умирает от рук полицейских

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что считает «ужасной» постановку вопроса о том, почему афроамериканцы чаще погибают от рук правоохранителей в США, передает РИА Новости.
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Российский пилот Ф-1 Даниил Квят, защищающий цвета команды "Альфа Таури", объяснил причину, по которой второй раз не встал на одно колено перед началом гонки.
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Госдума одобрила законопроект о наказании за отчуждение территорий РФ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий ответственность за нарушение территориальной целостности России.
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Муцениеце не знала, что её дети будут отдыхать с Карпович

В интернете появился видеоролик, на котором видно, что дети Прилучного и Муцениеце сидят на яхте рядом с Карпович.
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Трутнев назвал работу властей Хабаровского края неудовлетворительной

По словам представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, деятельность местных властей Хабаровского края плохо организована, пишет РИА Новости.
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Энергетика

«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
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Россия и США отметили высокий уровень взаимопомощи в период пандемии

"В ходе беседы был отмечен высокий уровень взаимопомощи, оказываемой государствами в период пандемии новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
РИА Новости 17:10
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На обувном складе в Долгопрудном ликвидировали открытое горение

На обувном складе в микрорайоне Хлебниково в городе Долгопрудный Московской области ликвидировали открытое горение.
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Общество

Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник журналистам представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
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Доходы от продажи золота из России превысили выручку от продажи газа

Москва, 14 июля 2020, 19:51 — REGNUM Во II квартале 2020 года доходы России от продажи золота за рубеж были больше, чем от экспорта газа.
REGNUM 12:51
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В Пермском крае за сутки выявили 69 случаев коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает сегодня оперштаб.
ВЕТТА 03:19
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Армия и оружие

США выделят на создание стратегических ракет $85 млрд до конца года

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Общество

Минобороны уточнило порядок поступления в военные вузы из-за пандемии

В 2020 году в военные вузы России будут пытаться поступить более 40 тыс. человек, сообщает газета Минобороны «Красная Звезда».
РБК 17:00
Политика

В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»

Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
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