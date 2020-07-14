Общество
Вечерняя МоскваПесков ответил Кудрину на его критику повышения НДФЛ для богатых
Средства, вырученные с повышения ставки НДФЛ до 15 процентов для богатых, пойдут на лечение тяжелобольных детей, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя во вторник, 14 июля, критику главы Счетной палаты Алексея Кудрина.
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Кино
Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев
Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com вчера в 05:43
Армия и оружие
В Ереване сообщили о гибели двух офицеров на границе с Азербайджаном
РИА Новости 06:53
Общество
В России за сутки выявили 6248 случаев заражения коронавирусом
Больше всего новых случаев выявили в Москве (613), Санкт-Петербурге (281), Ханты-Мансийском автономном округе (268), Свердловской области (245), Алтайском крае (238), Ямало-Ненецком АО (211) и Подмосковье (198).
РИА Новости 03:55
Происшествия
В Тульской области пресекли деятельность экстремистской организации
В Тульской области пресекли деятельность запрещенной незарегистрированной общественной организации «Союз Славянских Сил Руси», действовавшей на территории региона.
Центр 71 04:21
Общество
Россияне получат доплаты к пенсии за долгий брак
NewInform 06:31
Политика
Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
РИА Новости вчера в 11:56
Политика
Трутнев назвал работу властей Хабаровского края неудовлетворительной
По словам представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, деятельность местных властей Хабаровского края плохо организована, пишет РИА Новости.
Политическая Экспертиза вчера в 05:24
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 19:46
Здоровье
Вторая волна пандемии в Британии может унести жизни 120 тыс. человек
Число жертв в результате второй волны пандемии COVID-19 в Великобритании может достигнуть 120 000 человек, говорится в докладе группы из 37 экспертов британской Академии медицинских наук, 14 июля сообщает CNBC.
ИА Красная Весна 04:27
Общество
Собчак использовала в рекламе кадры своего задержания на протесте
Телеведущая Ксения Собчак использовала в рекламе супермаркета «Перекресток» реальные кадры своего задержания полицией на акции в поддержку Ивана Сафронова.
URA.Ru 03:51
Политика
Свердловский священник предложил передать ему президентские полномочия
FreeNews-Volga вчера в 00:49
Здоровье
В Петербурге перестали выздоравливать пациенты с коронавирусом
В июле количество выздоровевших пациентов с коронавирусом пошло на спад.
Neva.Today 06:58
Авто
Тюнеры увеличили мощность Porsche Cayenne до 962 л. с
Стоит отметить, что изначальная производительность Cayenne составляла 550 л. с. Таким образом, тюнерам удалось увеличить мощность машины на 412 «лошадей».
REGNUM 05:59
Музыка
BTS станет частью японского фильма «Your Eyes Tell»
BTS станет частью японского фильма «Your Eyes Tell». Фильм выйдет 23 октября, а первый тизер уже опубликован для просмотра.
Popcake 11 июля в 15:11
Театры
Александра Домогарова убрали из спектакля МХАТ им. Горького
StarHit.ru 04:00
Происшествия
Пропавшая звезда сериала «Хор» Ная Ривера найдена мертвой
Американская актриса, певица, модель и телеведущая Ная Ривера, Сантана из культового сериала "Хор" (Glee), ранее пропавшая на озере Пиру в Калифорнии во время лодочной прогулки со своим четырехлетним сыном, найдена мертвой.
Российская газета 04:28
Политика
В ЛДПР определились с кандидатами на пост врио главы Хабаровского края
REGNUM вчера в 20:14
Футбол
Черчесов оставил Дзюбу капитаном сборной России на ближайшие матчи
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов подтвердил, что нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба будет капитаном национальной команды в ближайших матчах.
Национальная служба новостей 04:55
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
Газета.Ru вчера в 17:02
Футбол
Околоспортивные события недели
Мошенники "развели" Тедеско на 250 тыс. рублей Минувшая неделя получилась крайне неудачной для главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.
RT на русском 07:15
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
Общество
Производство вакцины от COVID-19 в США может начаться до конца лета
Производство вакцины от коронавируса нового типа может начаться в Соединенных Штатах до конца лета, передает CNBC со ссылкой на источник в Белом доме.
Аргументы и Факты вчера в 20:10
Происшествия
Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки
Российская газета вчера в 11:21
Экономика
Boeing сократит производство самолетов в два раза
Господин Кравченко уточнил, что до авиакатастроф с участием Boeing 737 MAX и до кризиса, вызванного пандемией, компания делала 57 самолетов в месяц.
Коммерсантъ 05:16
Наука
CO2 в атмосфере Земли приближается к уровням 15 млн лет назад
Специалисты Университета Саутгемптона обнаружили, что земной климат сдвинется на несколько миллионов лет и станет полностью идентичен тому, который господствовал когда-то в далеком прошлом.
Live24 01:36
Футбол
Арбитр ударил футболиста во время матча ПФЛ в Москве
Московский Комсомолец 03:49
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике
Андрей Губин впервые за последние 15 лет спел на публике.
Актуальные Новости вчера в 01:21
Общество
Стажер обвинил журналиста «Дождя» Лобкова в домогательствах
ПолитРоссия 03:26