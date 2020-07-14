Общество

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваПесков ответил Кудрину на его критику повышения НДФЛ для богатых

Средства, вырученные с повышения ставки НДФЛ до 15 процентов для богатых, пойдут на лечение тяжелобольных детей, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя во вторник, 14 июля, критику главы Счетной палаты Алексея Кудрина.
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В Кремле видят в росте НДФЛ для богатых более важный смысл, чем экономический

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В Кремле ответили на критику Кудриным повышения НДФЛ для богатых

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Общество

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Происшествия

В Тульской области пресекли деятельность экстремистской организации

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Политика

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
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Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
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Boeing сократит производство самолетов в два раза

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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, учредитель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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