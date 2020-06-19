Политика
ИА Красная ВеснаПесков ответил Минску на обвинения о «кукловодах» из «Газпрома»
Аргументами подтвердить обвинения Белоруссии в адрес «Газпрома» о высокопоставленных «кукловодах» Белгазпромбанка 19 июня попросил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля сказал, что в данном случае должна последовать какая-то аргументация.
Читать в источнике
Оценить75
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7235 источников, обновлено в 12:24, Ашберн
Политика
Клинцевич разъяснил главный вывод статьи Путина о Второй мировой войне
Российский политик Франц Клинцевич объяснил, какие важнейшие уроки и выводы содержатся в статье президента РФ Владимира Путина, посвященной Второй мировой войне.
ФАН 05:31
Политика
В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»
Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ».
RT на русском 12:14
Экономика
Назначен новый директор проекта «Северный поток — 2»
Новым директором проекта "Северный поток — 2" стал Марко Казирати, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании Nord Stream 2 AG.
Газета.Ru 11:46
Происшествия
В Киеве из окна 4 этажа выпала мать с трехлетним ребенком
19 июня в Киеве произошло громкое ЧП — из окна четвертого этажа многоэтажного дома выпала молодая женщина вместе со своим трехлетним ребенком.
Евразия Daily 05:11
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской внезапно поблагодарила маму
Татьяна неожиданно поблагодарила маму «за нюх», заявив, что она Татьяна преодолеет любые испытания, поскольку она является Пача Тати - именно так Татьяна именует себя в социальных сетях.
Bimru.ru 06:52
Наука
В Индийском океане обнаружили зарождающийся континент
Группа ученых из Австралии и Франции пришла к выводу, что в южной части Индийского океана происходит процесс, который с геологической точки зрения можно охарактеризовать как формирование нового континента.
Московский Комсомолец 08:41
Происшествия
Пропавшие в Карачаево-Черкесии дети обнаружены погибшими
Российская газета 05:12
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 10:29
Политика
Россия и Белоруссия подписали договор о взаимном признании виз
Соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз подписано в Минске министрами иностранных дел двух стран Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем.
Известия 10:47
Хоккей
СКА обменял шесть игроков в «Сочи» на форварда Алтыбармакяна
Петербургский хоккейный клуб СКА сообщил об обмене игроками с ХК «Сочи». Информация о трансферах появилась на официальном сайте команды.
Нева Спорт 11:57
Происшествия
Против обвиняемого в убийстве ребёнка в Саратове возбудили новое дело
В отношении обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове осенью прошлого года возбуждено новое уголовное дело — о насилии.
RT на русском вчера в 19:29
Армия и оружие
Новейший «Панцирь» с мини-ракетами впервые покажут на параде Победы
На новом комплексе вместо стандартного контейнера под одну зенитную ракету устанавливается кассета с четырьмя ракетами меньшего диаметра для борьбы с мини-беспилотниками.
ТАСС вчера в 18:05
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
Общество
В Воронежской области продлён режим безопасного поведения
Воронеж, 19 июня 2020, 17:17 — REGNUM Режим безопасного поведения в Воронежской области продлён до 28 июня включительно, изменения в указ «О введении в Воронежской области режима повышенной готовности» внёс 19 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев, сообщили в пресс-службе облправительства.
REGNUM 10:17
Космос
Первый частный спутник для связи с Луной запустят к 2023 году
Частная международная компания CommStar Space Communications собирается запустить в космос первый коммерческий спутник-ретранслятор.
News.ru 17 июня в 09:18
Армия и оружие
Российские истребители вылетали на перехват бомбардировщиков ВВС США
Российские ВВС поднимали в воздух истребители на перехват американских бомбардировщиков В-52Н над Охотским морем.
Вести.Ru 03:26
Политика
Путин готовит обращение к россиянам на тему поправок в Конституцию
Глава государства планирует разъяснить россиянам смысл поправок в Конституцию РФ.
Кубань 24 вчера в 03:47
Политика
Пашинян отменил визит на парад Победы в Москве
Премьер Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что не сможет отправиться в Москву на парад Победы из-за сложившейся в республике эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом.
РИА Новости 09:44
Кино
Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм
Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 10:24
Футбол
Экспресс на Примеру от 19.06.2020
Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на футбол из двух событий по линии букмекерской конторы 1хСтавка.
Все про Спорт ру вчера в 11:30
Футбол
Матч между «Сочи» и «Ростовом» состоится
Матч между футбольными клубами «Сочи» и «Ростов» пройдет в пятницу, 19 июня. Об этом сообщили в пресс-службе кубанской команды.
СочиСтрим 04:35
Политика
Премьер Украины объявил о начале второй волны эпидемии коронавируса
Киев, 19 июня 2020, 18:20 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль официально признал, что страну «накрыла» вторая волна заболеваемости коронавирусом.
REGNUM 11:20
Происшествия
Задержан лидер преступного мира Брянщины
В криминальном мире Брянщины мужчина занимал место лидера, так называемого «положенца».
Брянская Губерния 06:01
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com вчера в 22:31
Общество
Аксенов пригласил российских туристов в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил российских туристов на отдых в республику.
Piter.tv 10:04
Общество
У «Билайна» произошел крупный сбой в Сибири и на Дальнем Востоке
В сети «Вымпелкома» (бренд «Билайн») произошел сбой в Сибири и на Дальнем Востоке: пользователи жаловались на сбои в работе мобильного и домашнего интернета с 12 часов дня 19 июня, следует из данных портала Downdetector.
Коммерсантъ 10:28
Экономика
ЦБ назвал недопустимым комиссии и лимиты на переводы внутри банков
В пресс-службе ЦБ отметили, что, с точки зрения затрат самой финансовой организации, вводимые ограничения не обоснованы, а комиссии ограничивают возможности граждан беспрепятственно переводить деньги.
Эхо Москвы 12:02
Финансы
Центробанк впервые снизил ключевую ставку до 4,5%
Центробанк снизил ключевую ставку на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.
РИА Новости 08:12
Футбол
Тедеско не сможет руководить «Спартаком» в матче с «Арсеналом»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не сможет руководить своей командой в гостевом матче 23-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».
Metaratings 09:46