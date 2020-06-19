Политика

ТАССТАССПесков: Путин не считает, что может манипулировать Трампом

Президент России Владимир Путин не считает, что его американский коллега Дональд Трамп поддается манипулированию.
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Кремль: Путин не считает, что может «играть на Трампе как на скрипке»

Коммерсантъ06:01

Песков: Путин не считает, что может манипулировать Трампом

ТАСС05:55

Песков заявил о невозможности Путина «играть на Трампе, как на скрипке»

РБК05:31

В Кремле прокомментировали слова Болтона о Путине и Трампе

RT на русском05:49

В Кремле отреагировали на заявление, что Путин может играть на Трампе как на скрипке

Комсомольская правда05:42

Кремль опроверг «игру Путина на Трампе как на скрипке»

Lenta.ru05:40

В Кремле ответили на вопрос о способности Путина манипулировать Трампом

РИА Новости05:49
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Футбол

Карпин: «Без понятия, кто сыграет с „Сочи“, мы в „тюрьме“ сидим»

Еще раз повторяю: мы на карантине, в «тюрьме» сидим.
Евро-футбол.ру 05:06
Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
4K
Политика

Путин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне

РИА Новости вчера в 19:01
3,2K
Общество

ФАС отрицает смягчение требований к предустановке отечественного софта

В обновленный текст проекта постановления о предустановке отечественного программного обеспечения были внесены правки юридического и технического характера.
Российская газета вчера в 17:16
8
Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 17 июня в 10:47
4K
Политика

В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма

Если Украина попытается добыть углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, ее действия будут пресечены, заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Газета.Ru 04:27
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Технологии

Эксперт объяснил, как нельзя заряжать смартфон

Эксперт объяснил, как нельзя заряжать свой смартфон.
Evo-rus.com 04:50
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Армия и оружие

В НАТО подтвердили инцидент между фрегатами Турции и Франции

Франция подозревала Турцию в перевозке оружия Правительству национального согласия Ливии на корабле Cirkin.
RuNews24.ru вчера в 13:33
5
Общество

В США умер сын Никиты Хрущева Сергей

В США умер 85-летний Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ вчера в 18:04
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Авто

Новый Honda Breeze опережает в продажах Kia Sportage

Компания Honda начала реализацию нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре 2019 года.
Новые автомобили 17 июня в 23:15
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Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out

Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor вчера в 02:14
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Происшествия

В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро

Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве двух человек в ходе пьяной ссоры в Москве, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 03:39
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Общество

Корреспондента «Дождя» вызвали в Центр «Э»

Корреспондента телеканала «Дождь» Антона Баева вызвали в центр МВД по противодействию экстремизму для дачи показаний после его репортажа о поддельных аккаунтах для электронного голосования по поправкам в Конституцию.
Ведомости 06:14
Экономика

Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
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Здоровье

19 июня. Главное за сутки

Коронавирус в России За последние сутки в России выявлено 7 790 новых случаев заражения COVID-19 (общее число заразившихся составляет 561 091 человек).
Православие и Мир 02:33
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Транспорт

Школьникам дали новые скидки на железнодорожные билеты

Правительство РФ утвердило скидки в 50% на билеты в купе двухэтажных поездов для детей старше 10 лет.
Российская газета 02:43
5
Политика

Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов».
Коммерсантъ 05:39
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Общество

С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры

Единоразовые выплаты в размере 13% от внесенных сумм смогут сразу за 3 года получить участники программы софинансирования пенсий.
Live24 02:05
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Шоу-бизнес

Киркоров ответил на критику из-за ролика о десантниках

Взгляд.ру 17 июня в 13:44
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Шоу-бизнес

Актриса Наталья Селезнева отмечает юбилей

19 июня Наталья Селезнёва — звезда фильмов Леонида Гайдая — отмечает 75-летие. Наталья Селезнёва родилась 19 июня 1945 года в Москве.
Россия – Культура 05:28
Здоровье

Еще 139 человек заболели коронавирусом в Ростовской области

Новые случаи заболевания выявлены в 25 территориях региона, лидерами по числу заболевших стали Ростов, Батайск и Новочеркасск.
Rostov gazeta 03:55
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Здоровье

На Среднем Урале выявили ещё 254 случая заражения коронавирусом

REGNUM 03:47
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Общество

Роскачество рассказало, как выбрать черешню

Эксперты дали советы по выбору качественной черешни. Роскачество рассказало, на что нужно обратить внимание при выборе черешни.
Piter.tv 05:27
Армия и оружие

В России на смену боевой экипировки «Ратник» придет «Сотник»

В России на смену боевой экипировки «Ратник» придёт новое оснащение третьего поколения «Сотник».
Русская Планета 17 июня в 05:58
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Политика

В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховный суд подали два административных иска к Владимиру Путину, оспаривающих указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Readovka.ru вчера в 02:40
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле

В российских регионах июль может стать таким же теплым, как и июнь.
Известия 05:00
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Общество

Власти Чувашии решили организовать похороны Игнатьева

В Чувашии создали правительственную комиссию по организации похорон экс-главы республики Михаила Игнатьева.
Московский Комсомолец 02:33
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Происшествия

Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни

РИА Новости вчера в 04:27
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Армия и оружие

Российские истребители поднимали на перехват B-52 над Охотским морем

RT на русском 03:19
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Политика

В Кремле прокомментировали задержание соперника Лукашенко на выборах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал внутренним делом Белоруссии задержание экс-главы Белгазпромбанка и соперника действующего лидера Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.
Lenta.ru 05:47
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