Безусловно, некоторые представители бизнеса хотели бы, чтобы процессы по суверенизации экономики, по импортозамещению в секторе производства проводились быстрее. Но утверждать, что лишь четыре человека занимаются противодействием санкциям неправильно.

Москва, 30 июля 2020, 15:18 — REGNUM Работой над мерами по противодействию западным санкциям, введённым против России, в стране занимается гораздо больше людей, чем четыре человека.

Песков ответил на критику Дерипаски по противодействию санкциям

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