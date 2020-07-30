Политика
REGNUMПесков ответил на критику Дерипаски по противодействию санкциям
Москва, 30 июля 2020, 15:18 — REGNUM Работой над мерами по противодействию западным санкциям, введённым против России, в стране занимается гораздо больше людей, чем четыре человека.
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Безусловно, некоторые представители бизнеса хотели бы, чтобы процессы по суверенизации экономики, по импортозамещению в секторе производства проводились быстрее. Но утверждать, что лишь четыре человека занимаются противодействием санкциям неправильно.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИнфорос 07:45
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Политика
В штабе Трампа назвали его твит о переносе выборов риторическим
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Общество
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Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
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3DNews 09:13
Политика
США хотят вывести войска из Афганистана к маю 2021 года
США хотят вывести все войска из Афганистана к маю 2021 года, заявил госсекретарь страны Майк Помпео.
Газета.Ru 11:09
Происшествия
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1. Расчлененного участника Versus Battle Энди Картрайта нашли в пяти пакетах Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт.
Lenta.ru 07:18
Политика
Затулин заявил, что Лукашенко стал невменяемым
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Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
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РБК 07:41
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
Общество
Собянин оценил возможность проведения Дня города в Москве
Власти Москвы не имеют полной уверенности, что в столице получится провести масштабный День города.
RT на русском 11:39
Футбол
Агент Далера Кузяева ведет переговоры с «Валенсией»
Представители полузащитника петербургского «Зенита» Далера Кузяева ведут переговоры с «Валенсией» по переходу игрока.
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Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
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Экс-президент Украины выступил за создание СЭЗ в Донбассе
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РИА Новости 08:35
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Компьютерное зрение поможет в диагностике рака
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Космос
Российские космонавты на МКС получили собственный Интернет
Российский сегмент Международной космической станции (МКС) подключили к широкополосному спутниковому каналу связи с Землёй.
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WA продлила запрет на участие россиян в международных стартах
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Перес не прошел тест на коронавирус в Сильверстоуне
В преддверии британского Гран При в Сильверстоуне гонщик Racing Point Серхио Перес не приехал на трассу в четверг.
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Футбол
Черчесов сравнил деятельность тренера сборной с работой на удалёнке
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признал, что прошедший сезон был самым сложным на его памяти.
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Наука
Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура 07:48
Игры
Игра по сериалу «Острые козырьки» выйдет 20 августа
Релиз игры на ПК, PS4, XBO и Nintendo Swich состоится 20 августа.
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В Роскачестве составили рейтинг лучших беспроводных наушников
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Общество
СК возбудил дело против трижды проголосовавшей в Израиле россиянки
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту использования гражданкой России в Израиле трёх бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Парламентская газета 09:29
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
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