Политика
REGNUMПесков ответил на критику Дерипаски по противодействию санкциям
Москва, 30 июля 2020, 15:18 — REGNUM Работой над мерами по противодействию западным санкциям, введённым против России, в стране занимается гораздо больше людей, чем четыре человека.
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Безусловно, некоторые представители бизнеса хотели бы, чтобы процессы по суверенизации экономики, по импортозамещению в секторе производства проводились быстрее. Но утверждать, что лишь четыре человека занимаются противодействием санкциям неправильно.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИнфорос 07:45
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Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
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Ранние признаки рака, которые позволят выявить заболевание на первых стадиях развития, перечислил врач-терапевт, профессор и заслуженный деятель науки РФ Аркадий Верткин.
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News-24.ru 01:37
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Газета.Ru 08:53
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Lenta.ru 07:34
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Сбербанк назвал регионы-лидеры по отказу от наличных
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РБК 08:26
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Анохина «вылетела» из нового шоу после скандала с Барановской
CT news вчера в 19:41
Общество
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Ведомости вчера в 08:40
Космос
Ракета с марсоходом стартовала с космодрома в США
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Путин поручил изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском
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На фестивале «Музыка на воде» псковичей ждут три концерта
Московский Комсомолец Псков 07:22
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
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34-летняя Елена уволилась с работы ради переезда на постоянное место жительства на родину супруга Фабио в Италию.
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Газета.Ru 09:31