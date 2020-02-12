Армия и оружие

Капитал страныКапитал страныПесков ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Идлибе

Песков добавил, что Россия по-прежнему придерживается сочинских договоренностей с Турцией по Сирии. Ранее турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган обвинил российских военнослужащих в нападении на мирных жителей в Идлибе, пишет "Интерфакс".
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Кремль ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Сирии

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Песков: военные САР наносят удары в Идлибе по боевикам, а не гражданам

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Песков: Дамаск наносит удары в Идлибе только по террористам, а не по гражданским лицам

ТАСС05:41

Песков: сирийские войска действуют только против террористов

РИА Новости06:01
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Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 11:18, Ашберн
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Пользовательница сети опубликовала ролик, на котором запечатлен танцующий президент Украины Владимир Зеленский.
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Алексей Морозов займет пост президента КХЛ

Двукратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр Алексей Морозов займёт должность президента Континентальной хоккейной лиги.
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На Урале женщина 327 раз звонила в поликлинику для вызова врача

Жительница города Златоуста 327 раз позвонила в поликлинику, чтобы вызвать на дом детского врача, рассказала депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.
РИА Новости 09:30
Экономика

В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий

Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ.
REGNUM вчера в 21:52
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В Югре жители многоэтажки выселили граждан Китая в больницу

В Нефтеюганске (ХМАО) жители многоэтажного дома, расположенного в микрорайоне 12, вынудили соседей, граждан Китая, пройти карантин в инфекционном отделении местной больницы.
REGNUM 10:19
Происшествия

Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке

Группу молодых людей из Украины, Белоруссии и России избили за разговоры на русском языке в Польше.
REGNUM вчера в 13:22
Армия и оружие

Эрдоган обвинил российских и сирийских военных в нападениях в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в нападении на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.
Газета.Ru 07:20
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Борец из Дагестана сломал шею во время Кубка мира в Петербурге

Молодой борец из Дагестана сломал шейные позвонки во время неудачного захвата с оппонентом на Кубке мира по грэпплингу в Петербурге.
REGNUM вчера в 06:41
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Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии

Суд не оправдал экс-офицера Черноморского флота Олега Лавренчука, которого летом прошлого года уволили за пьянство на военной службе в Сирии.
Газета.Ru 09:45
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Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию

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Facebook разоблачила сеть связанных с «российской разведкой» аккаунтов

Компания Facebook обнаружила целую группу фейковых аккаунтов, которые связаны, как считают в социальной сети, с российской военной разведкой.
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Названы основные симптомы инсульта у женщин

Нольте напомнил, что основными симптомами инсульта становятся мышечная слабость, нарушение речи, односторонне онемение кожи.
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Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
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Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

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Супруга сценариста Валентина Черных рассказала об ошибке, которую допустила во время работы над фильмом "Москва слезам не верит", которому 11 февраля исполнилось 40 лет.
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Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
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Казахстан предложил провести «Силу Сибири-2» по своей территории

Власти Казахстана предложили России рассмотреть возможность пустить ветку газопровода «Сила Сибири-2» по территории республики.
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Посол России в Израиле назвал препятствие в реализации «сделки века»

Шансы выполнения сделки Негативная реакция на предложение Трампа со стороны Палестины затруднит реализацию плана США, сказал Викторов.
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На пляже Шотландии обнаружили скелет неизвестного морского зверя

На северо-восточном побережье Шотландии обнаружили останки загадочного морского существа, выброшенные на пляж ураганом «Сиара».
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ESPN признал гол Овечкина «Аризоне» лучшим в истории НХЛ

На первое место рейтинга ESPN поставил гол Александра Овечкина в ворота «Аризоны».
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Минздрав назвал ежегодное количество осложнений от врачебных ошибок

Из-за врачебных ошибок тяжелые осложнения в России каждый год получают более 70 тысяч человек.
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Новый Kia Mohave получит VIP-версию в России

Компания KIA сертифицировала в России еще одну версию внедорожника KIA Mohave нового поколения — с шестиместным салоном.
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