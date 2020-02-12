Песков добавил, что Россия по-прежнему придерживается сочинских договоренностей с Турцией по Сирии. Ранее турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган обвинил российских военнослужащих в нападении на мирных жителей в Идлибе, пишет "Интерфакс".

Песков ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Идлибе

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