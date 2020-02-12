Армия и оружие

Капитал страныКапитал страныПесков ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Идлибе

Песков добавил, что Россия по-прежнему придерживается сочинских договоренностей с Турцией по Сирии. Ранее турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган обвинил российских военнослужащих в нападении на мирных жителей в Идлибе, пишет "Интерфакс".
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Кремль ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Сирии

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Песков обвинил Турцию в невыполнении обязательств по нейтрализации террористов в Идлибе

Интерфакс05:47

Песков: военные САР наносят удары в Идлибе по боевикам, а не гражданам

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ТАСС05:41

Песков: сирийские войска действуют только против террористов

РИА Новости06:01
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Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.
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Новое правительство Боливии приостанавливает совместный с российским «Росатомом» проект по строительству ядерного центра в стране.
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Слишком много компаний отказались от приезда на выставку, поэтому организаторы задумались над тем, чтобы её отменить.
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Турция играет на повышение В среду утром президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Дамаску ударами возмездия, если "хотя бы еще один турецкий военнослужащий в Идлибе будет ранен".
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Директор ФБК Иван Жданов стал обвиняемым по делу о фильме «Он вам не Димон»

Директору Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивану Жданову предъявили обвинение по делу о фильме «Он вам не Димон».
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С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.
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"Стреляйте, они бегут!" Как подписывали Минские соглашения

Как подписывали Минские соглашения Антон Лисицын Ровно пять лет назад в Минске подписали документ, который должен был положить конец вооруженному конфликту в Донбассе.
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Компания Facebook обнаружила целую группу фейковых аккаунтов, которые связаны, как считают в социальной сети, с российской военной разведкой.
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Т-90М «Прорыв-3» превосходит зарубежные аналоги, включая американский Abrams, французский Leclerc и немецкий Leopard 2 по параметрам «цена-качество», отмечает белорусское издание «Белновости».
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Общество

«Газпром нефть» готова обсуждать с Белоруссией разные схемы поставок нефти

7 февраля прошли очередные переговоры с участием президентов Белоруссии и России, по результатам которых было заявлено, что Минск и Москва продолжат обсуждать поставки нефти исключительно на коммерческих условиях.
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NAVI прошли на мейджор ESL One Los Angeles

NAVI всухую победила HellRaisers в матче за выход на ESL One Los Angeles. «Рожденные побеждать» прошли на мейджор с первого места.
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Врач объяснил установку видеокамер в гинекологических кабинетах

Главный врач калининградского роддома №4 Олег Седнев, в женской консультации которого в кабинетах ультразвуковой диагностики установлены видеокамеры, объяснил их наличие.
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