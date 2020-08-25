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РИА Новости
РИА Новости

В Кремле ответили на обвинения в адрес властей России из-за Навального

Врачи немецкой клиники лечат его препаратом атропин. В ходе общения с журналистами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать заявления сторонников Навального, которые возлагают ответственность за "отравление" оппозиционера на Кремль и лично на Владимира Путина.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Кремль пока не видит повода для уголовного расследования случившегося с Навальным

ТАСС06:18
Коммерсантъ

Кремль не видит повода для расследования случившегося с Навальным

Коммерсантъ08:37
RT на русском

В Кремле ответили на обвинения в адрес России из-за ситуации с Навальным

RT на русском09:16
РИА Новости

Песков ответил на обвинения в адрес российских властей из-за Навального

РИА Новости08:01
РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:15
Национальная служба новостей

Кремль назвал обвинения в причастности к «отравлению» Навального пустым шумом

Национальная служба новостей05:51
Газета.Ru

В Кремле надеются на предоставление от немецких врачей данных о состоянии Навального

Газета.Ru06:18

Немецкие врачи подтвердили интоксикацию у Алексея Навального

Отмечается, что врачи ещё не смогли точно установить субстанцию, однако действие отравляющего вещества, которое вызывает блокирование холинэстеразы в организме, подтверждено независимыми лабораториями.
Немецкие врачи подтвердили интоксикацию у Алексея Навального
Областная газетавчера в 12:40
6K

Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes
РИА Новости02:03
1,7K

Лавров заявил, что белорусской оппозицией руководят с Запада

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что на встрече с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом обратил внимание на предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко провести конституционную реформу в Белоруссии.
РИА Новости11:59
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Минздрав начнет набор добровольцев на испытания вакцины «Спутник V»

Набор добровольцев для участия в пострегистрационных испытаниях российской вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V" начнется уже на следующей неделе, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Газета.Ru04:27
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Начался он неожиданно после нескольких слов Соболева в передаче на YouTube-канале "Красава", где Александр высказался о Дзюбе, а также упрекнул его в том, что Артем не поддержал тогда еще своего одноклубника Александра Кокорина, арестованного и осужденного за участие в драках в Москве в октябре 2018-го.
Газета.Ru11:04
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Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу Тихановской на итоги выборов

Верховный суд Белоруссии принял решение отказать трем экс-кандидатам на пост президента – Светлане Тихановской, Анне Канопацкой и Андрею Дмитриеву - в возбуждении дел по их жалобам, поданным по итогам выборов, следует из сообщений на сайте суда.
РИА Новости10:40
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Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата

Минск, 25 августа 2020, 17:30 — REGNUM Священный синод Русской православной церкви освободил главу Белорусского экзархата РПЦ митрополита Минского и Заславского Павла от занимаемой должности, удовлетворив его прошение об отставке.
REGNUM10:30
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Суд арестовал второго за день члена совета оппозиции Белоруссии

25 августа суд Заводского района Минска за организацию несанкционированной акции приговорил к административному аресту на 10 суток лидера стачечного комитета Минского тракторного завода и члена президиума координационного совета оппозиции Сергея Дылевского.
РБК11:07
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Дума проверит ситуацию с Навальным на предмет иностранной провокации

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции проверит обстоятельства произошедшего с оппозиционером Алексеем Навальным на предмет вмешательства иностранных государств, заявил во вторник спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Интерфакс11:26
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Турчинов: у Зеленского есть все возможности для вторжения в Крым

У президента Украины Владимира Зеленского имеются все возможности для вторжения в Крым, заявил экс-глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов на митинге.
Газета.Ru01:55
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Бывшего замглавы петербургского УФСИН осудили на 15 лет за убийство

Бывший заместитель начальника Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко приговорен к 15 годам лишения свободы по делу об убийстве.
Российская газета10:15
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