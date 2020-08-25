В Кремле ответили на обвинения в адрес властей России из-за Навального
Врачи немецкой клиники лечат его препаратом атропин. В ходе общения с журналистами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать заявления сторонников Навального, которые возлагают ответственность за "отравление" оппозиционера на Кремль и лично на Владимира Путина.В источнике
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Кремль назвал обвинения в причастности к «отравлению» Навального пустым шумом
Национальная служба новостей05:51