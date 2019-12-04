Политика

ВедомостиВедомостиПесков ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал беспочвенными обвинения в причастности российских спецслужб к убийству грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Читать в источнике
Комментировать161

Подробнее о событии

Кремль отверг причастность России к убийству в Берлине

Интерфакс04:47

Кремль открестился от убийства соратника Басаева в Берлине

Национальная служба новостей05:02

Кремль не увидел риска для отношений с Германией из-за убийства в Берлине

РБК04:57

В Кремле ответили на обвинения в причастности России к убийству в Берлине

URA.Ru05:20

В Кремле оценили сообщения о причастности России к убийству в Берлине

RT на русском04:40

Песков: подозрения о якобы причастности РФ к убийству гражданина Грузии в ФРГ беспочвенны

ТАСС04:32

Кремль ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине

РИА Новости05:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 09:26, Ашберн
Происшествия

Названа причина взрыва газа в жилом доме в Белгородской области

Известия 08:25
Политика

Вучич пригласил Путина вновь посетить Сербию

Президент Сербии Александр Вучич пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Сербию с официальным визитом в ближайшее время.
Rambler News Service 06:46
Политика

Германия вышлет двух российских дипломатов

1. Власти Германии вышлют двоих сотрудников посольства России Сообщение о высылке дипломатов в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили появилось 4 декабря на сайте МИД ФРГ.
Lenta.ru 09:15
Общество

Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Газета.Ru 08:24
Политика

Трамп назвал двуличным премьера Канады Трюдо

News.ru 08:33
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости 08:06
Наука

Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике

Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
ФедералПресс 02:24
Авто

С 1 января в России появятся новые штрафы для водителей

Еще с 1 января 2020 года водителям в России запретят ездить на новых машинах без номеров, о чем более подробно сообщалось ранее.
Tvoe-avto.com вчера в 03:24
Политика

Экс-депутата Госдумы Шлегеля в Германии отстранили от работы

Бывший комиссар движения «Наши», экс-депутат Госдумы от «Единой России» Роберт Шлегель, ранее обвинявший Евросоюз в склонности к русофобии, переехал жить в Мюнхен и хочет, чтобы его дети росли в Германии.
FreeNews-Volga вчера в 04:45
Политика

В НАТО назвали Россию основной угрозой

В НАТО считают, что основную угрозу альянсу представляют действия России и международный терроризм.
Lenta.ru 09:23
Общество

Познер рассказал, что дважды справился с раком

Известный телеведущий Владимир Познер в интервью изданию StarHit рассказал о борьбе с онкологическими заболеваниями.
РИА Новости 07:00
Общество

РПЦ выступила против закона о домашнем насилии

Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о домашнем насилии.
Газета.Ru 04:55
Общество

Обвинение попросило четыре года колонии студенту ВШЭ Егору Жукову

Ведомости 08:53
Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
BFM.ru 03:51
Авто

В России подешевели автомобили Ravon

Автоновости дня 02:14
Автоспорт

Квят показал третье время на шинных тестах в Абу-Даби

SM News вчера в 14:32
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 02 декабря в 11:06
Происшествия

Не менее 10 человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе

Не менее 10 человек получили травмы при пожаре в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе.
Известия 04:56
Энергетика

Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
RT на русском 08:57
Гаджеты

Xiaomi полностью отказалась от смартфонов серии Mi Max

Напомним, что в линейке представлены аппараты Mi Max, Mi Max 2 и Mi Max 3, которые имеют диагональ экрана 6,9 дюйма.
Astera вчера в 12:48
Шоу-бизнес

Константин Богомолов показал округлившийся живот Ксении Собчак

Bimru.ru 04:06
Общество

Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%

За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 17:09
Общество

В Лондоне скончался сбитый машиной российский миллиардер

Вести.Ru 07:09
Технологии

Group-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram

Компания Group-IB, которая занимается расследованием киберпреступлений, сообщила, что мошенники попытались получить доступ к перепискам пользователей в мессенджере Telegram.
Дождь 04:12
Кино

Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

Культуромания 09:06
Происшествия

В Челябинской области школьника обвинили в изнасиловании девочки

Радио Sputnik 08:00
Политика

НАТО впервые в истории решило обсудить военную угрозу со стороны Китая

На проходящем в Лондоне саммите НАТО, лидеры стран альянса впервые в своей истории обсудят усиление Китая, рост его военных возможностей и возможный ответ НАТО на это усиление.
Военное обозрение 05:14
Футбол

В «Зените» отреагировали на сравнение с империей зла

Семак, рассуждая о сравнениях «Зенита» с империей зла, заявил, что лидер турнирной таблицы будет вызывать негатив у соперников.
Lenta.ru 09:09
Общество

Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»

33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Телепрограмма вчера в 09:30
Транспорт

Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
РИА Новости 06:06
ещё по теме
Главное