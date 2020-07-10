Политика
RT на русскомПесков ответил на появление записи якобы разговора Путина и Порошенко
Во вторых, отметил он, ему не известно о том, что «такой разговор мог иметь место». «И также я ничего не могу сказать об аутентичности этой записи», — добавил он, отвечая на вопросы журналистов. 9 июля на Украине опубликовали запись якобы телефонного разговора Порошенко с Путиным.
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Шоураннеры сериала «Бэтвумен» взяли на главную роль в шоу бисексуальную афроамериканку Джависию Лесли.
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Как заявил представитель предприятия, "Петр Моргунов" вышел на заключительный этап заводских ходовых испытаний, которые должны завершиться к середине июля.
Военное обозрение 04:47
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Вучич оценил требования Косово на переговорах под эгидой Евросоюза
Требования властей самопровозглашенной республики Косово на переговорах под эгидой ЕС являются бессмысленными, заявил президент Сербии Александр Вучич.
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Проходящий модернизацию «Маршал Шапошников» вышел на ходовые испытания
Проходящий капитальный ремонт и модернизацию в центре судоремонта "Дальзавод" бывший БПК проекта 1155, а ныне фрегат "Маршал Шапошников", впервые вышел на заводские ходовые испытания.
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Песков заявил, что в Кремле не знают подробностей дела Сафронова
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