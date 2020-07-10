Во вторых, отметил он, ему не известно о том, что «такой разговор мог иметь место». «И также я ничего не могу сказать об аутентичности этой записи», — добавил он, отвечая на вопросы журналистов. 9 июля на Украине опубликовали запись якобы телефонного разговора Порошенко с Путиным.

Песков ответил на появление записи якобы разговора Путина и Порошенко

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