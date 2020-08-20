Песков ответил на призывы провести повторные выборы в Белоруссии
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Президент РФ Владимир Путин уже поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с победой на выборах, подчеркнул Песков. Более того, в Кремле уверены, что белорусы должны сами решать возникшие проблемы посредством диалога.В источнике
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