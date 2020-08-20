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Слово и Дело
Слово и Дело

Песков ответил на призывы провести повторные выборы в Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин уже поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с победой на выборах, подчеркнул Песков. Более того, в Кремле уверены, что белорусы должны сами решать возникшие проблемы посредством диалога.В источнике
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Телеканал 360°

Кремль заявил о вмешательстве других стран в дела Белоруссии

Телеканал 360°08:04
РИА Новости

В Кремле ответили на сообщения о переговорах с белорусской оппозицией

РИА Новости07:38
Коммерсантъ

Кремль рассматривает диалог зарубежных государств с оппозицией Белоруссии как вмешательство

Коммерсантъ07:50
RT на русском

Песков заявил о вмешательстве извне в ситуацию в Белоруссии

RT на русском07:38
Газета.Ru

В Кремле рассказали о силах, влияющих на ситуацию в Белоруссии

Газета.Ru07:33
РБК

Кремль увидел косвенное и прямое внешнее вмешательство в дела Белоруссии

РБК08:24
ТАСС

Песков: в Белоруссии наблюдается прямое и косвенное внешнее вмешательство

ТАСС07:52

Премьер Белоруссии назвал число бастующих рабочих

На крупных промышленных предприятиях Белоруссии трудоустроены порядка 650 000 человек, из них, по последним данным, около 360 рабочих не выполняют свои обязанности, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко в интервью телеканалу ОНТ.
Ведомости15:22
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Патриарх Кирилл призвал ограничить поток туристов на Соловки

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе заседания попечительского совета по вопросам развития Соловецкого архипелага предложил наделить острова особым статусом, ограничив их посещение туристами.
Парламентская газета13:13
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Двое жителей Крыма незаконно выловили креветки на 6 млн рублей

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Крым выявили двух жителей поселка Раздольное 1992 и 1984 годов рождения, которые ночью незаконно ловили креветки в акватории Каркинитского залива.
Новый Севастополь04:22
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Россия представит Китаю новые совместные проекты на $10 млрд

Межведомственная рабочая группа российской части секретариата российско-китайской межправкомиссии по инвестиционному сотрудничеству рассмотрела два новых инвестиционных проекта для совместной реализации с Китаем на сумму $10 млрд, говорится в сообщении Минэкономразвития.
ТАСС04:51
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