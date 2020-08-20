В Кремле сообщили о прямом вмешательстве извне в ситуацию в Белоруссии
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В Кремле уверены, что косвенное и даже прямое вмешательство извне в ситуацию в Белоруссии имеет место, и обеспокоены этим, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В источнике
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