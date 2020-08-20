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РИА Новости
РИА Новости

В Кремле сообщили о прямом вмешательстве извне в ситуацию в Белоруссии

В Кремле уверены, что косвенное и даже прямое вмешательство извне в ситуацию в Белоруссии имеет место, и обеспокоены этим, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В источнике
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Телеканал 360°

Кремль заявил о вмешательстве других стран в дела Белоруссии

Телеканал 360°08:04
РБК

Кремль увидел косвенное и прямое внешнее вмешательство в дела Белоруссии

РБК08:24
Коммерсантъ

Кремль рассматривает диалог зарубежных государств с оппозицией Белоруссии как вмешательство

Коммерсантъ07:50
RT на русском

Песков заявил о вмешательстве извне в ситуацию в Белоруссии

RT на русском07:38
Газета.Ru

В Кремле рассказали о силах, влияющих на ситуацию в Белоруссии

Газета.Ru07:33
ТАСС

Песков: в Белоруссии наблюдается прямое и косвенное внешнее вмешательство

ТАСС07:52
РИА Новости

В Кремле ответили на сообщения о переговорах с белорусской оппозицией

РИА Новости07:38

Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
Ведомости10:14
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Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре и группе чиновников

Руководитель КНДР Ким Чен Ын передал часть своих полномочий группе чиновников и назначил свою сестру Ким Е Чен фактически вторым лицом в руководстве страны, сообщило в четверг Национальное агентство разведки Южной Кореи.
Интерфакс12:01
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Что случилось за день. Главные новости РБК

Врач Навального согласился принять помощь Кремля после его отравления В ответ на слова Дмитрия Пескова о готовности Кремля оперативно рассмотреть запрос о помощи в лечении Алексея Навального Анастасия Васильева из "Альянса врачей" сказала, что официально откликается на это предложение.
РБК12:24

МИД Литвы запретил въезд Лукашенко и белорусским чиновникам

Министр указал, что Литва поддерживает «решимость Европейского Совета» в части введения санкций против тех, кто ответственен за применение насилие по отношению к участникам протестов в Белоруссии и за фальсификацию результатов президентских выборов.
Новые Известия02:18
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