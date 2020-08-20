МИД Литвы запретил въезд Лукашенко и белорусским чиновникам

Министр указал, что Литва поддерживает «решимость Европейского Совета» в части введения санкций против тех, кто ответственен за применение насилие по отношению к участникам протестов в Белоруссии и за фальсификацию результатов президентских выборов.