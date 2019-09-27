У России нет планов по воссозданию Советского Союза к 2024 году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о намерении Москвы воссоздать СССР.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили о намерении Москвы воссоздать СССР. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, Россия такое не планирует.

Песков ответил на слова Саакашвили о планах воссоздать СССР Россией

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