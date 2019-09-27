Политика

Газета.RuГазета.RuПесков ответил на слова Саакашвили о планах воссоздать СССР Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили о намерении Москвы воссоздать СССР. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, Россия такое не планирует.
Читать в источнике
Комментировать337
с чего всё началось

Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР

У России нет планов по воссозданию Советского Союза к 2024 году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о намерении Москвы воссоздать СССР.
РИА Новости13:40

Подробнее о событии

Песков оценил сообщения о планах Москвы «воссоздать СССР»

RT на русском16:58

Саакашвили решил, что Путин воссоздает СССР. В Кремле ответили скандальному политику

URA.Ru14:28

Песков: Россия не планирует воссоздавать СССР

News.ru14:06

Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР

РИА Новости13:40

Песков прокомментировал слова Саакашвили о «плане РФ воссоздать СССР»

РЕН ТВ14:01

Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР

РБК13:50

Кремль прокомментировал слова Саакашвили о желании Путина вернуть Советский Союз

Lenta.ru13:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 19:29, Вашингтон
Происшествия

Обыски прошли у экс-зампреда правительства Забайкалья Паздникова - источник

Обыски прошли у недавно уволившегося заместителя председателя правительства Забайкалья Виктора Паздникова.
Zab.RU 09:34
Политика

CNN: спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
ТАСС 19:11
Происшествия

В Приморье задержаны шхуны и мотоботы с 262 браконьерами из КНДР

В исключительной экономической зоне России в Приморье задержаны три шхуны и несколько мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР.
RT на русском 02:40
Происшествия

Разработчик SSJ-100 оправдался за его переименование

Планы по переименованию Sukhoi Superjet 100 не связаны с пиаром на фоне большого количества инцидентов с ним, речь идет о комплексной модернизации.
Lenta.ru 06:50
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест

Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости 11:30
Общество

Бумажные документы о трудовом стаже могут исключить с 2020 года

Россиянам с 2020 года при получении госуслуг не нужно будет подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 04:50
Экономика

S&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости 19:16
Происшествия

В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу

Вести.Ru 11:47
Киберспорт

Тестирование условно-бесплатной PUBG в России начнётся 10 октября

Создатели PUBG объявили, что «упрощённая» (Lite) версия королевской битвы, распространяемая по условно-бесплатной модели, 10 октября появится в России.
Игромания.ру вчера в 13:38
Космос

Первый арабский космонавт отправился на МКС

62-й экипаж МКС уже назвали самым необычным за последние годы. Хазза Аль-Мансури станет 240-м космонавтом на МКС.
Inc-news.ru 25 сентября в 15:39
Футбол

Мамаев готовится подписать контракт с «Ростовом»

Через несколько дней после освобождения "Краснодар" разорвал с ним контракт, рассчитанный до 31 декабря 2019 года.
Уралинформбюро 09:30
Общество

Джигурда прокомментировал запрет курения на балконах

Актёр Никита Джигурда в беседе с телеканалом «360» прокомментировал введение запрета курить на балконах жилых домов.
RT на русском 10:36
Культура

Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста

Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru 18:05
Политика

ВС РФ отказал в реабилитации советского полковника Владимира Арцезо

Арцезо был признан виновным в том, что, являясь заместителем командующего 57-й армией по бронетанковым войскам, в мае 1942 года сдался в плен и на допросе выдал немецкому военному командованию секретные сведения о бронетанковых войсках Красной Армии.
ТАСС 04:47
Игры

В Epic Games Store стартовала раздача Metro 2033 Redux и Everything

Акция с Metro 2033 Redux и Everything продлится до 3 октября, затем в Epic Games Store начнется раздача Minit.
Gmbox.ru 06:30
Общество

Муфтий Москвы призвал узаконить многоженство в России

Газета.Ru 25 сентября в 15:27
Кино

Фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат

Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ" не планирует выпускать фильм режиссера Тайки Вайтити "Кролик Джоджо" в российский прокат.
ТАСС 25 сентября в 08:26
Общество

Медведев поручил обновить потребительскую корзину россиян

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам проработать переход на новую потребительскую корзину, говорится в перечне поручений председателя правительства.
Газета Кемерова 06:38
Футбол

«Спартак» и «Ростов» сыграют матч Кубка России в Москве

Сегодня, 27 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка страны, по итогам которой стали известны хозяева полей.
ProstoProSport 07:47
Шоу-бизнес

55-летняя Вика Цыганова поразила фигурой в купальнике

Белый раздельный купальник позволял рассмотреть фигуру Цыгановой, на которой даже самые предвзятые хейтеры не смогли найти ни одного лишнего килограмма.
Wday.ru вчера в 01:06
Футбол

«Зенит» отправился в Москву на игру с «Локомотивом»

Евро-футбол.ру 11:20
Происшествия

Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео

РИА Новости 10:07
Спорт

Ласицкене вышла в финал чемпионата мира

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отобралась в финал чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе.
РИА Новости 13:34
Политика

Дипломат обвинил следствие по MH17 в заготовленном ответе

В дипломатической среде уверены: Запад заранее назвал Россию виновной в крушении Boeing рейса MH17 в Донбассе, не дожидаясь завершения следствия.
Газета.Ru 17:07
Политика

Делегация США покинула зал на выступлении вице-президента Венесуэлы

На странице в Twitter американское постпредство разместило видеозапись и заявило, что власти Венесуэлы вредят ООН своей ложью и коррупцией, а также отметили, что делегации собрались для решения мировых проблем, а не ради того, чтобы «стоять в стороне, пока (президент Венесуэлы Николас — Ред.) Мадуро морит голодом народ Венесуэлы».
Известия 19:15
Авто

Представили обновлённый пикап Nissan Titan

Японская компания Nissan представила на Техасской ярмарке обновленный пикап Nissan Titan.
Автоновости дня 02:09
Происшествия

Кадыров потребовал найти человека, певшего во время пожара в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров уличил этого человека в том, что он радуется чужому горю.
Говорит Москва 07:57
Общество

В США жест «ОК» признали экстремистским

Неправительственная организация американских евреев по защите гражданских прав «Антидиффамационная лига» включила жест «ОК», когда большой и указательный пальцы образуют кольцо, в список экстремистских символов, информирует CBS News.
МИР 24 14:18
Происшествия

Священника Николая Стремского обвинили в изнасиловании детей

ТАСС вчера в 01:45
Здоровье

В ОНФ предложили «обогреть» молодых врачей

Активисты предложили поднять выплаты по программе "Земский врач".
ТВ Центр 04:49
Как работают Яндекс.Новости?
Обострение ситуации между Грузией и РоссиейБольше новостей по теме
Главное