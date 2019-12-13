Политика
Вести.RuПесков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным
Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Происшествия
Пожар на складе в Москве потушен
Политика
Путин прибыл в Набережные Челны
Президент России Владимир Путин прибыл в Набережные Челны, сообщает ТАСС.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Шоу-бизнес
Нюша стала жертвой травли из-за фото в развратном купальнике
Певица Нюша стала жертвой травли в Сети после публикации фотографии, на которой изображена в чересчур откровенном купальнике, оголяющем интимные места.
Происшествия
На «Адмирале Кузнецове» найден второй погибший
На авианосце «Адмирал Кузнецов» поисковая группа обнаружила второго погибшего при пожаре.
Шоу-бизнес
Скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова
В Москве на 61-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова.
Экономика
Центробанк видит потенциал для дальнейшего снижения кредитных ставок
Банк России видит потенциал для дальнейшего снижения кредитных ставок, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Игры
Microsoft представила консоль Xbox Series X нового поколения
Корпорация Microsoft показала игровую консоль нового поколения Xbox Series X. На официальном канале Xbox сервиса YouTube опубликован ролик (ниже).
Политика
Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подал в отставку по собственному желанию, президент России ее принял.
Спорт
Sports.ru рассказал о тайном награждении Колобкова орденом Александра Невского
Sports.ru опубликовал новость о тайном награждении министра спорта России Павла Колобкова орденом Александра Невского.
Политика
Зеленский оценил возможность заключения контракта о транзите газа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала "1+1", что контракт на транзит российского газа через Украину будет подписан.
Наука
Мёртвых зон в океане гораздо больше, чем считали ученые
Ученые обнаружили доказательства того, что большая часть океана состоит из мертвых зон, изучив химические сигнатуры, оставленные анаэробными бактериями.
Наука
Ученые: стресс продлевает жизнь
Общество
Фонды «Генезис» и «Правовая инициатива» включены в список иноагентов
Министерство юстиции России включило фонды «Генезис» и «Правовая инициатива» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Футбол
Гвардиола запретил игрокам посетить рождественскую вечеринку
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола запретил игрокам посетить рождественскую вечеринку клуба, которая состоялась в четверг вечером.
Космос
Российские космонавты займутся выращиванием салата в космосе
Руководитель медицинского отдела научно-исследовательского института космического приборостроения Антон Бычков рассказал о том, что опытный образец российской космической оранжереи "Витацикл-Т", основным предназначением которой является выращивание салат на Международной космической станции, будет создан до конца 2021 года.
Культура
Лев Лещенко выругался матом в новом шоу Максима Галкина
Футбол
Эспаньол — ЦСКА 0:1
Футболисты московского ЦСКА одержали победу над игроками «Эспаньола» в гостевом поединке заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы.
Политика
Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии
Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Борису Джонсону по случаю его назначения на пост премьер-министра.
Политика
Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
Здоровье
Диетологи дали советы по выбору блюд и напитков на Новый год
Врачи-диетологи рассказали, как правильно подобрать продукты, блюда и напитки для новогоднего стола, чтобы не допустить неприятных последствий для организма.
Авто
Cadillac откажется от буквенно-цифрового обозначения своих автомобилей
Американский автопроизводитель Cadillac (принадлежит General Motors) собирается отказаться от использования буквенно-цифровых символов в названии таких автомобилей, как CT4 и CT5.
Шоу-бизнес
Дима Билан рассказал об алкозависимости после выкидыша у подруги
Билан констатировал, что когда стало известно о выкидыше, то «сошел с ума».
Политика
Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский довел Лаврова на саммите
В своем аккаунте в Facebook Захарова привела слова Гордона, который, ссылаясь на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, утверждал, что в Париже "Зеленский очень жестко троллил Лаврова, чем буквально довел того до синего каления", и предположил, что "поэтому Лавров и не появился на итоговой пресс-конференции" после саммита.
Авто
Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году
В 2020 году, по мнению экспертов ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД), объемы продаж легковушек и LVC в России упадут на 8%. Такую новость озвучил журналистам ТАСС Олег Моисеев, президент ассоциации.