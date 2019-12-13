Политика

Вести.RuВести.RuПесков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Песков дал совет Зеленскому о рукопожатии с Путиным

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Песков посоветовал Зеленскому не говорить с Путиным о Крыме

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