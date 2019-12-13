Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

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Политика Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский довел Лаврова на саммите В своем аккаунте в Facebook Захарова привела слова Гордона, который, ссылаясь на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, утверждал, что в Париже "Зеленский очень жестко троллил Лаврова, чем буквально довел того до синего каления", и предположил, что "поэтому Лавров и не появился на итоговой пресс-конференции" после саммита.