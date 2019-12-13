Политика
Вести.RuПесков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным
"Лучше Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме", — дал он совет Зеленскому. Что касается Донбасса, продолжил пресс-секретарь президента России, то мы уже не раз говорили: здесь надо не Путину жать руку и Кремль о чем-либо спрашивать, а выполнять минские договоренности.
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Биатлон
Кубок мира. Биатлонист Логинов стал третьим в спринте
Биатлонист Александр Логинов стал лучшим из россиян в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Политика
Минфин США исключил из санкционного списка ряд российских компаний
Министерство финансов США исключило из санкционного списка ряд российских компаний. Об этом говорится на сайте ведомства.
Музыка
Верка Сердючка вернулась после 6-летнего перерыва
Андрей Данилко вернул свое альтер-эго Верку Сердючку после 6-летнего перерыва.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
Наука
Ученые узнали любимый цвет мух цеце
Происшествия
В Киеве подозреваемую в убийстве Шеремета отправили под домашний арест
Печерский районный суд Киева в пятницу избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста военному медику Яне Дугарь, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, следует из трансляции, которую ведет канал "Наш".
Футбол
ПФК ЦСКА переходит под контроль ВЭБа
ВЭБ получит контроль над футбольным клубом ЦСКА, став основным владельцем (более 75%), сообщил глава ВЭБа Игорь Шувалов по итогам заседания наблюдательного совета госкорпорации под председательством премьера Дмитрия Медведева.
Экономика
В России увеличится минимальная зарплата в 2020 году
Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Армия и оружие
Полковника ВСУ отстранили от службы за критику радикалов
Ноздрачова отстранили от обязанностей на время проведения расследования, отметили в военной службе правопорядка ВСУ, передает «Интерфакс».
Происшествия
На юге Петербурга произошел крупный пожар
Вечером в пятницу, 13 декабря, во Фрунзенском районе Петербурга произошел крупный пожар по адресу: улица Салова, д. 53 корпус 1. На площади 4,5 тыс. кв. м горит ангар размером 70х150 метров.
Общество
В Кремле прокомментировали данные об убыли населения России
12 декабря Росстат сообщил, что естественная убыль населения России в январе-октябре 2019 года составила 259,6 тыс. человек, а по итогам текущего года показатель может стать максимальным за 11 лет.
Игры
Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X
Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Шоу-бизнес
Умерла актриса Екатерина Дурова
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
Футбол
Виллаш-Боаш сравнил свой «Порту» с порно
Бывший главный тренер «Порту» Андре Виллаш-Боаш сравнил свою экс-команду с порно.
Политика
МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной
Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
Общество
Раскрыты личности казнивших сирийского солдата предполагаемых бойцов ЧВК Вагнера
Политика
Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ
Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Происшествия
Глава московского офиса Абызова скрылся от следствия за границей
На заседании Басманного суда следователь сообщил, что глава московского офиса экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова скрылся от следствия за границей.
Гаджеты
Microsoft показала новый логотип для Windows и несколько новых иконок
Компания Microsoft представила новый логотип и иконки для Windows 10.
Футбол
Соседка Роналду: «Сын Криштиану катается на скейтборде с охраной»
После перехода Роналду в туринский клуб, Криштиану-младший стал играть в академии «Ювентуса».
Спорт
Sports.ru узнал о награждении министра спорта орденом Александра Невского
Министр спорта Павел Колобков награжден орденом Александра Невского, сообщает портал Sports.ru со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Сын Рудковской и Плющенко боится лишиться родительской любви
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр боится лишиться родительской любви.
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае
Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
Происшествия
Школьница в Воркуте пустила вора домой и заперла в квартире
Выяснилось, что злоумышленника пустила в квартиру восьмилетняя девочка, которая впоследствии его заперла, что и помогло задержать подозреваемого.
Культура
Лев Лещенко рассказал Максиму Галкину о своём процветающем бизнесе
Политика
КПРФ призвала к отставке Путина и Медведева из-за снятия с поста губернатора Левченко
В КПРФ в связи со сложившейся ситуацией хотят, что в отставку подали сразу два высших лица страны: президент Владимир Путина и премьер-министр Дмитрий Медведев.
Финансы
ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку
Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%.