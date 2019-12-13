Политика

Вести.RuВести.RuПесков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

"Лучше Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме", — дал он совет Зеленскому. Что касается Донбасса, продолжил пресс-секретарь президента России, то мы уже не раз говорили: здесь надо не Путину жать руку и Кремль о чем-либо спрашивать, а выполнять минские договоренности.
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Песков дал совет Зеленскому о рукопожатии с Путиным

Газета.Ru07:46

Песков оценил заявление Зеленского о рукопожатии с Путиным за Крым

RT на русском05:34

Песков ответил на условие Зеленского пожать руку Путину в обмен на Крым

Lenta.ru04:39

Кремль предложил Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме

РБК05:24

Песков: Зеленскому для решения проблемы Донбасса надо не руку жать, а выполнять «Минск-2»

ТАСС05:07

Песков прокомментировал слова Зеленского о рукопожатиях Путину

Известия05:34

Песков прокомментировал слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

РИА Новости04:39
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Биатлон

Кубок мира. Биатлонист Логинов стал третьим в спринте

Биатлонист Александр Логинов стал лучшим из россиян в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Вести.Ru 09:33
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Минфин США исключил из санкционного списка ряд российских компаний

Министерство финансов США исключило из санкционного списка ряд российских компаний. Об этом говорится на сайте ведомства.
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Верка Сердючка вернулась после 6-летнего перерыва

Андрей Данилко вернул свое альтер-эго Верку Сердючку после 6-летнего перерыва.
Piter.tv 09:37
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
РИА Новости 10:10
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Ученые узнали любимый цвет мух цеце

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Происшествия

В Киеве подозреваемую в убийстве Шеремета отправили под домашний арест

Печерский районный суд Киева в пятницу избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста военному медику Яне Дугарь, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, следует из трансляции, которую ведет канал "Наш".
РИА Новости 07:50
Футбол

ПФК ЦСКА переходит под контроль ВЭБа

ВЭБ получит контроль над футбольным клубом ЦСКА, став основным владельцем (более 75%), сообщил глава ВЭБа Игорь Шувалов по итогам заседания наблюдательного совета госкорпорации под председательством премьера Дмитрия Медведева.
Коммерсантъ 09:23
Экономика

В России увеличится минимальная зарплата в 2020 году

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
URA.Ru вчера в 05:49
Армия и оружие

Полковника ВСУ отстранили от службы за критику радикалов

Ноздрачова отстранили от обязанностей на время проведения расследования, отметили в военной службе правопорядка ВСУ, передает «Интерфакс».
Взгляд.ру 10:13
Происшествия

На юге Петербурга произошел крупный пожар

Вечером в пятницу, 13 декабря, во Фрунзенском районе Петербурга произошел крупный пожар по адресу: улица Салова, д. 53 корпус 1. На площади 4,5 тыс. кв. м горит ангар размером 70х150 метров.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 10:17
Общество

В Кремле прокомментировали данные об убыли населения России

12 декабря Росстат сообщил, что естественная убыль населения России в январе-октябре 2019 года составила 259,6 тыс. человек, а по итогам текущего года показатель может стать максимальным за 11 лет.
Rambler News Service 06:46
Игры

Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X

Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Газета.Ru 02:07
Шоу-бизнес

Умерла актриса Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
РИА Новости 03:13
Футбол

Виллаш-Боаш сравнил свой «Порту» с порно

Бывший главный тренер «Порту» Андре Виллаш-Боаш сравнил свою экс-команду с порно.
Чемпионат 09:56
Политика

МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной

Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
РИА Новости вчера в 05:32
Общество

Раскрыты личности казнивших сирийского солдата предполагаемых бойцов ЧВК Вагнера

Lenta.ru 10:13
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
REGNUM 00:37
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия вчера в 17:11
Происшествия

Глава московского офиса Абызова скрылся от следствия за границей

На заседании Басманного суда следователь сообщил, что глава московского офиса экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова скрылся от следствия за границей.
RT на русском 09:34
Гаджеты

Microsoft показала новый логотип для Windows и несколько новых иконок

Компания Microsoft представила новый логотип и иконки для Windows 10.
АБН 10:00
Политика

Путин посетил завод двигателей автоконцерна «Камаз»

МИР 24 10:06
Футбол

Соседка Роналду: «Сын Криштиану катается на скейтборде с охраной»

После перехода Роналду в туринский клуб, Криштиану-младший стал играть в академии «Ювентуса».
Матч ТВ 10:10
Спорт

Sports.ru узнал о награждении министра спорта орденом Александра Невского

Министр спорта Павел Колобков награжден орденом Александра Невского, сообщает портал Sports.ru со ссылкой на источники.
Ведомости 06:58
Шоу-бизнес

Сын Рудковской и Плющенко боится лишиться родительской любви

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр боится лишиться родительской любви.
Актуальные Новости 08:17
Происшествия

Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае

Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
РБК вчера в 23:12
Армия и оружие

Турция может купить вторую партию «Триумфов» уже в ближайшее время

Вести.Ru 06:54
Происшествия

Школьница в Воркуте пустила вора домой и заперла в квартире

Выяснилось, что злоумышленника пустила в квартиру восьмилетняя девочка, которая впоследствии его заперла, что и помогло задержать подозреваемого.
ТАСС 10:35
Культура

Лев Лещенко рассказал Максиму Галкину о своём процветающем бизнесе

Дни24 вчера в 20:09
Политика

КПРФ призвала к отставке Путина и Медведева из-за снятия с поста губернатора Левченко

В КПРФ в связи со сложившейся ситуацией хотят, что в отставку подали сразу два высших лица страны: президент Владимир Путина и премьер-министр Дмитрий Медведев.
Росбалт 09:32
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ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку

Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%.
Ведомости 05:30
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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