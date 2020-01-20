Политика
Деловое.ТВПесков ответил на слухи о досрочных выборах в Госдуму
Дмитрий Песков ответил на слухи о досрочных выборах в Госдуму. Пресс-секретарь президента заявил, что Кремль не комментирует неподтвержденную информацию. Песков отметил возросшее за последнее время количество такой информации.
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с чего всё началось
Позднее издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источник сообщило, что в Кремле не исключают досрочных выборов в Госдуму, так как в Конституции РФ может появиться положение о самороспуске нижней палаты парламента.ТАСС06:02
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Политика
Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
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По данным аналитиков, в настоящее время средняя цена найма "однушки" составляет 36 тыс. рублей, "двушки" – 54 тыс. рублей в месяц.
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