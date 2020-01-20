с чего всё началось

Дмитрий Песков ответил на слухи о досрочных выборах в Госдуму. Пресс-секретарь президента заявил, что Кремль не комментирует неподтвержденную информацию. Песков отметил возросшее за последнее время количество такой информации.

Песков ответил на слухи о досрочных выборах в Госдуму

Политика Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку 1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.

Общество Меган Маркл и принц Гарри лишатся королевских титулов Букингемский дворец заявил, что принц Гарри и Меган Маркл перестанут быть рабочими членами королевской семьи, когда новые договоренности вступят в силу весной 2020 года.

Политика Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».

Происшествия В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.

Общество Венгерский лоукостер Wizz Air откроет четыре новых направления из Петербурга летом Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air летом этого года откроет прямые рейсы по седьмой "свободе воздуха" из петербургского аэропорта Пулково в Братиславу, Вильнюс, Софию и Бухарест, сообщил журналистам в понедельник генеральный директор Wizz Air Джосеф Варади.