Политика
RT на русскомВ Кремле отреагировали на сообщения о досрочных выборах в Госдуму
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неподтверждённой информацию о возможности досрочных выборов в Государственную думу. «Мы никогда не комментируем вот такую неподтверждённую информацию, тем более её очень много в последнее время», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.
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с чего всё началось
Позднее издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источник сообщило, что в Кремле не исключают досрочных выборов в Госдуму, так как в Конституции РФ может появиться положение о самороспуске нижней палаты парламента.ТАСС06:02
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