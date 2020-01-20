с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неподтверждённой информацию о возможности досрочных выборов в Государственную думу. «Мы никогда не комментируем вот такую неподтверждённую информацию, тем более её очень много в последнее время», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

В Кремле отреагировали на сообщения о досрочных выборах в Госдуму

Политика Кремль выбрал дату голосования по поправкам в Конституцию Три источника, близких к администрации президента, рассказали журналистам о том, что в Кремле предварительно наметили дату всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Политика Зеленский сказал, при каком условии уйдет в отставку РИА "Новости" Президент Украины Владимир Зеленский назвал в интервью The Times of Israel условие, при котором он может подать в отставку — этому может способствовать обвинение президента во взяточничестве.

Политика Кадыров не намерен работать за пределами Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров не намерен работать за пределами республики и ему не поступали предложения занять другую должность.

Экономика Ставки по рублевым вкладам вновь упали и приближаются к инфляции Экономисты считают, что скоро заработать на вкладах станет невозможно Максимальные процентные ставки по рублевым вкладам физических лиц в России продолжают снижаться, сообщает РИА "Новости".

Общество Принц Гарри прокомментировал отказ от титула Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.

Экономика Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.

Недвижимость Этажность домов растет, площадь квартир падает Средняя площадь квартир и апартаментов, введенных в эксплуатацию в 2010–2019 годах, составила 58,9 кв. м, сократившись на 22% относительно показателя предыдущего десятилетия (75,2 кв. м), говорится в исследовании ЦИАН.

Хоккей Россия забросила девять шайб Дании на юношеской Олимпиаде Сборная России по хоккею нанесла крупное поражение команде Дании во втором туре группового этапа на проходящей в Лозанне (Швейцария) зимней юношеской Олимпиаде.

Политика Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.

Экономика В Якутске начнется строительство моста через Лену Осенью 2019 года глава Якутии Айсен Николаев на своей странице в Facebook написал, что президент России Владимир Путин поддержал строительство моста через Лену в районе Якутска, поставив резолюцию на письме Николаева: «Ситуация созрела для реализации».

Происшествия В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.

Экономика В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".