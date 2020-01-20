Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле отреагировали на сообщения о досрочных выборах в Госдуму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неподтверждённой информацию о возможности досрочных выборов в Государственную думу. «Мы никогда не комментируем вот такую неподтверждённую информацию, тем более её очень много в последнее время», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать15
с чего всё началось
Позднее издание "Коммерсантъ
" со ссылкой на источник сообщило, что в Кремле не исключают досрочных выборов в Госдуму, так как в Конституции РФ может появиться положение о самороспуске нижней палаты парламента.
ТАСС06:02

Подробнее о событии

Песков отказался комментировать информацию о досрочных выборах в Госдуму

Коммерсантъ07:16

Песков призвал к трезвой оценке сообщений о досрочных выборах

REGNUM07:11

В Кремле отреагировали на сообщения о досрочных выборах в Госдуму

RT на русском06:10

Песков ответил на сообщения о возможных досрочных выборах в Госдуму

РБК06:20

Кремль прокомментировал слухи о досрочных выборах в Госдуму

Московский Комсомолец06:15

Песков призвал «трезво оценивать» источники, пишущие о досрочных выборах в Думу

ТАСС06:48

В Кремле не комментируют данные о возможности досрочных выборов в ГД

РИА Новости06:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 10:08, Ашберн
Политика

Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

Lenta.ru 06:55
Политика

Кремль выбрал дату голосования по поправкам в Конституцию

Три источника, близких к администрации президента, рассказали журналистам о том, что в Кремле предварительно наметили дату всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Утро.ru 02:32
Общество

Минск и Москва договорились о методике компенсации за грязную нефть

«Стороны достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную нефть», — сообщили в пресс-службе, не уточнив деталей договоренностей.
РБК 09:07
Политика

Зеленский сказал, при каком условии уйдет в отставку

РИА "Новости" Президент Украины Владимир Зеленский назвал в интервью The Times of Israel условие, при котором он может подать в отставку — этому может способствовать обвинение президента во взяточничестве.
РЕН ТВ 05:24
Политика

Кадыров не намерен работать за пределами Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров не намерен работать за пределами республики и ему не поступали предложения занять другую должность.
Коммерсантъ 09:51
Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
REGNUM 00:29
Экономика

Ставки по рублевым вкладам вновь упали и приближаются к инфляции

Экономисты считают, что скоро заработать на вкладах станет невозможно Максимальные процентные ставки по рублевым вкладам физических лиц в России продолжают снижаться, сообщает РИА "Новости".
АМИТЕЛ вчера в 22:02
Общество

Российские эксперты прибыли в Египет для проверки аэропортов курортов

Сегодня, 19 января, группа экспертов из России прибыла в Египет для инспекции безопасности международных аэропортов курортных городов страны.
78.ru вчера в 11:19
Гаджеты

Nvidia GeForce RTX 3070 и RTX 3080 получат до 20 ГБ памяти GDDR6

Первыми должны выйти GeForce RTX 3080 и RTX 3070, а китайскому интернет-ресурсу уже стали известны некоторые характеристики этих видеокарт.
Astera 03:39
Политика

Глава Чувашии извинился за свой призыв «мочить журналистов»

Глава Чувашии Михаил Игнатьев извинился перед теми, кого оскорбил его призыв "мочить" критикующих власть журналистов.
Комсомольская правда 08:24
Общество

Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд человек

Совокупное состояние 2153 мировых миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем у 4,6 млрд человек вместе взятых.
RT на русском 05:54
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Общество

Самый большой в мире православный храм хотят построить на Урале

REGNUM 08:29
Общество

Россияне смогут покупать «красивые» номера за повышенную госпошлину

Минэкономразвития разработало проект постановления правительства о внесении изменений, согласно которым физические лица смогут резервировать "красивые" регистрационные номера транспортных средств.
Газета.Ru 04:10
Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском вчера в 12:53
Недвижимость

Этажность домов растет, площадь квартир падает

Средняя площадь квартир и апартаментов, введенных в эксплуатацию в 2010–2019 годах, составила 58,9 кв. м, сократившись на 22% относительно показателя предыдущего десятилетия (75,2 кв. м), говорится в исследовании ЦИАН.
Коммерсантъ вчера в 17:15
Происшествия

Суд оштрафовал актрису Бочкареву за кокаин на 30 тысяч рублей

Вести.Ru 08:20
Хоккей

Россия забросила девять шайб Дании на юношеской Олимпиаде

Сборная России по хоккею нанесла крупное поражение команде Дании во втором туре группового этапа на проходящей в Лозанне (Швейцария) зимней юношеской Олимпиаде.
Интерфакс-Спорт 09:54
Политика

Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
РИА Новости вчера в 11:56
Армия и оружие

Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарём Совбеза Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главу Минобороны Андрея Равкова госсекретарём Совета безопасности республики.
RT на русском 05:08
Авто

Названы авто, которые американцы не продают более 15 лет

Надежные внедорожники Honda продолжают удивлять своих владельцев тем, что более 12% из них сохраняют свой внедорожник Honda более 15 лет.
SpeedMe вчера в 04:55
Спорт

Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары

Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
RT на русском 04:27
Политика

Зеленский заявил о налаживании диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему удалось наладить диалог с российским лидером Владимиром Путиным.
Известия вчера в 22:54
Экономика

В Якутске начнется строительство моста через Лену

Осенью 2019 года глава Якутии Айсен Николаев на своей странице в Facebook написал, что президент России Владимир Путин поддержал строительство моста через Лену в районе Якутска, поставив резолюцию на письме Николаева: «Ситуация созрела для реализации».
Байкал24 17 января в 15:21
Общество

СМИ сообщили о выдаче компаниям Пригожина права на добычу нефти в Сирии

Российские компании «Меркурий» и «Велада», получившие от властей Сирии право вести освоение трех блоков нефтегазовых месторождений на территории страны, связаны со структурой «Конкорд» Евгения Пригожина, утверждает «Новая газета».
РБК 08:56
Происшествия

В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ

В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.
Интерфакс 08:01
Экономика

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
РБК 18 января в 02:23
Экономика

МВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП в 2020 году до 3,3%

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил собственный прогноз по росту мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%.
Интерфакс 08:09
Происшествия

В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам

Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
РИА Новости 09:09
Биатлон

Чемпионат России по биатлону перенесен в Ижевск

МК-Спорт 08:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное