с чего всё началось

Дмитрий Песков ответил на слухи о досрочных выборах в Госдуму. Пресс-секретарь президента заявил, что Кремль не комментирует неподтвержденную информацию. Песков отметил возросшее за последнее время количество такой информации.

Песков ответил на слухи о досрочных выборах в Госдуму

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