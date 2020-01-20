Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВПесков ответил на слухи о досрочных выборах в Госдуму

Дмитрий Песков ответил на слухи о досрочных выборах в Госдуму. Пресс-секретарь президента заявил, что Кремль не комментирует неподтвержденную информацию. Песков отметил возросшее за последнее время количество такой информации.
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Позднее издание "Коммерсантъ
" со ссылкой на источник сообщило, что в Кремле не исключают досрочных выборов в Госдуму, так как в Конституции РФ может появиться положение о самороспуске нижней палаты парламента.
ТАСС06:02

Подробнее о событии

Песков отказался комментировать информацию о досрочных выборах в Госдуму

Коммерсантъ07:16

Песков призвал к трезвой оценке сообщений о досрочных выборах

REGNUM07:11

Песков призвал «трезво оценивать» источники, пишущие о досрочных выборах в Думу

ТАСС06:48

Песков ответил на сообщения о возможных досрочных выборах в Госдуму

РБК06:20

Кремль прокомментировал слухи о досрочных выборах в Госдуму

Московский Комсомолец06:15

В Кремле отреагировали на сообщения о досрочных выборах в Госдуму

RT на русском06:10

В Кремле не комментируют данные о возможности досрочных выборов в ГД

РИА Новости06:03
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Политика

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Два туриста провалились под лед на Байкале.
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