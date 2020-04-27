Президент Путин озвучил уже несколько планов поддержки — речь и об отдельных гражданах, и о малом и микробизнесе, и о среднем, и даже о крупном бизнесе.

с чего всё началось

О мерах предосторожности от коронавируса, которые принимает президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь рассказал в интервью газете "Аргументы и факты". Песков отметил, что президент минимизировал очные контакты, но полностью их не исключал.

Песков ответил на слухи о прячущемся от коронавируса Путине

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