Президент Путин озвучил уже несколько планов поддержки — речь и об отдельных гражданах, и о малом и микробизнесе, и о среднем, и даже о крупном бизнесе.

с чего всё началось

Слухов всегда огромное количество и чаще всего они не имеют никакого отношения к реальности. Президент находится в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево - он там живет и работает.

Президент России Владимир Путин находится в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево, где и живет, и работает. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и факты».

Песков ответил на слухи о скрывающемся от коронавируса Путине

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