Коронавирус
Lenta.ruПесков ответил на слухи о скрывающемся от коронавируса Путине
Президент России Владимир Путин находится в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево, где и живет, и работает. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и факты».
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Слухов всегда огромное количество и чаще всего они не имеют никакого отношения к реальности. Президент находится в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево - он там живет и работает.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИнтерфакс - Россия 03:08
с чего всё началось
Президент Путин озвучил уже несколько планов поддержки — речь и об отдельных гражданах, и о малом и микробизнесе, и о среднем, и даже о крупном бизнесе.Аргументы и Факты00:00
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Экономика
У России достаточно средств для поддержки граждан, заверили в Минфине
Москва, 27 апреля 2020, 08:59 — REGNUM Государство продолжит и дальше оказывать поддержку гражданам России и экономике страны в период ограничений, введённых из-за пандемии коронавирсуной инфекции.
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Песков рассказал о работе по оснащению больниц
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Правительство в ближайшее время представит президенту России Владимиру Путину варианты изменения ограничительных мер, основанные на рекомендациях экспертов.
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Политика
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Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Футбол
Песков: не думаю, что Путин смотрит чемпионат Беларуси
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сомневается, что Владимир Путин уделяет время просмотру матчей чемпионата Беларуси по футболу.
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Общество
Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время
В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском вчера в 17:15
Общество
В Новосибирской области вводится масочный режим
Сорок два новых случая коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, в регионе с понедельника вводится повсеместный масочный режим.
РИА Новости 00:00
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В Калужской области число зараженных коронавирусом возросло до 639
Всего в регионе зарегистрировано 639 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 26 человек выздоровело, 8 — скончались.
Kursk.com вчера в 03:51
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru вчера в 02:43
Политика
В Кремле ответили на расследование о сотруднике российских спецслужб в Чехии
Расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Lenta.ru 05:42
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Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия вчера в 10:47
Общество
«Бессмертный полк» проведут в видеоформате из-за коронавируса
Акция «Бессмертный полк» из-за ограничений, связанных с коронавирусом, пройдет 9 мая в формате видеотрансляции.
РБК 05:49
Общество
Россия обошла Китай по числу заражений коронавирусом
Россия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом.
RT на русском 04:33
Общество
В Сингапуре назвали дату окончания эпидемии COVID-19 в России
Сингапур, 27 апреля 2020, 12:04 — REGNUM Вспышка коронавирусной инфекции полностью прекратится в России 20 июля.
REGNUM 05:04
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
Политика
Борис Джонсон отказался от риска вызвать вторую волну коронавируса
Премьер назвал пандемию самым серьезным вызовом для страны после войны, но отметил, что, хотя проблемы продолжаются, Британии постепенно удается добиваться успеха в борьбе с коронавирусом и преодолевать пик.
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Все районы Пензенской области охвачены коронавирусом
В ходе мероприятия с докладом по COVID-19 выступил министр здравоохранения региона Александр Никишин.
1pnz.ru 04:22
Футбол
«Шаронов, Пашинин, Веселов — неплохо для не самого большого города». Евсеев дошел до буквы «М»
Российский специалист дошел до буквы «М». — Добрался до буквы М. Мытищи, — написал Евсеев в Instagram.
Спорт-Экспресс 03:40
Армия и оружие
Неизвестное изделие замечено на заводе General Dynamics
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Футбол
Хавбек «Энергетика-БГУ» — об интересе московского «Динамо»: «Не думаю, что переход в РПЛ — очень большой скачок»
Капитан минского «Энергетика-БГУ» Алексей Носко прокомментировал возможность своего перехода в российский клуб.
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Политика
У Зеленского рассказали, как возникла идея позвать Саакашвили в Кабмин
Предложение пригласить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в правительство Украины возникло на одном из совещаний с главой государства Владимиром Зеленским.
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Политика
Песков: решение по самоизоляции примут на основе текущей динамики
Решение по вопросу самоизоляции россиян предстоит принять на основе текущей динамики, какие-то далеко идущие планы строить рано, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:34
Общество
Мишустин поручил подготовить варианты снятия ограничений для бизнеса
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил в ближайшие дни подготовить предложения о постепенной отмене введенных ранее ограничений работы индивидуальных предпринимателей и отдельных предприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 04:48
Здоровье
В Ростовской области выявили еще 65 случаев коронавируса
Новые случаи коронавирусной инфекции обнаружены в 25 районах и городах Ростовской области.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 04:00
Общество
Гендиректор Airbus опасается банкротства компании
Генеральный директор Airbus Гийом Фори рассказал в своем письме сотрудникам концерна, что компания несет колоссальные убытки, которые грозят самому существованию авиастроителя.
Коммерсантъ 04:32
Шоу-бизнес
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Общество
У берегов Калифорнии остановились десятки нефтетанкеров
Десятки нефтяных танкеров встали на якорь у берегов американского штата Калифорния. Об этом сообщает Береговая охрана США.
Газета.Ru 04:02