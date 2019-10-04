Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал публикацию «Ведомостей» о том, что генеральному директору госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову присвоено звание Героя России. «Такого указа не публиковалось, это единственное, что я вам могу сказать», – подчеркнул он.

с чего всё началось

В Кремле, комментируя сообщения о присвоении главе «Ростеха» Сергею Чемезову звания Героя России, заявили, что такой указ не публиковался. «Такого указа не публиковалось — это единственное, что я вам могу сказать», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков ответил на сообщения о присвоении Чемезову звания Героя России

Общество Елена Малышева предлагает российским женщинам не бездельничать на пенсии, а работать до 67 лет Как сообщает Царьград, о том, что пенсионный возраст надо повысить до 67 лет, Елена Малышева заявила в одном из интервью.

Происшествия Задержанная в Иране россиянка не информировала посольство о проблемах Россиянка Юлия Юзик, задержанная 2 октября в Тегеране, не информировала посольство в РФ в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии в Тегеране Андрей Ганенко.

Политика Силовики предотвратили теракты в четырех городах России Силовые структуры с января предотвратили четыре теракта в крупных городах России.

Политика Соловьев заявил о травле против него Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.

Происшествия Мэр Львова назвал груз причиной гибели людей при крушении Ан-12 Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что причиной гибели пяти человек во время экстренной посадки грузового самолета Ан-12 стал перевозимый груз, который задавил людей.

Происшествия В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.

Политика Песков ответил на вопрос о возобновлении авиасообщения с Грузией Отвечая на вопрос о перспективах возобновления авиарейсов между странами, пресс-секретарь заявил, что "сейчас нужно просто набраться терпения и отфиксировать именно тот момент, который станет подходящим" для этого.

Кино Ninja и Райан Рейнольдс снимутся в комедии о видеоигре Популярный стример Fortnite Тайлер Ninja Блевинс сыграет виртуальную копию себя в фильме про вымышленную видеоигру — «Свободный» (Free Guy).

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Кино «Джокер» станет лидером американского проката по итогам уикенда С лидером американского проката предстоящего уикенда все предельно ясно - с огромным отрывом первое место в бокс-офисе по итогам выходных займет "Джокер" Тодда Филлипса, главная премьера недели (а, возможно, месяца - или даже года).

Шоу-бизнес Солистке «ВИА Гра» Эрике Герцег приписали роман с Меладзе: фотоинтрига В 2013 году Эрика приняла участи в кастинге солисток для поп-группы "ВИА Гра", успешно прошла отбор и с тех пор уже шесть лет выступает в ее составе.

Политика Порошенко нанял российского адвоката Экс-президент Украины Петр Порошенко нанял российского адвоката Илью Новикова для собственной защиты в связи с рядом открытых против него уголовных дел.

Экономика Доходы среднего класса в России падают Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Происшествия Между сотрудниками ФСИН Ингушетии произошла перестрелка В Ингушетии в районе села Яндаре произошла перестрелка между сотрудниками федеральной службы исполнения наказания.

Политика В Кремле выступили за обмен с Украиной в формате «всех на всех» Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время ожидается новый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Политика СМИ узнали детали итогового документа саммита «нормандской четверки» Представители стран, входящих в состав «нормандской четверки», предварительно согласовали проект итогового документа саммита, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

Армия и оружие Сирийские войска отразили атаки террористов близ Пальмиры Вечером в четверг, 4 октября, сирийские военные при поддержке отрядов Сил национальной обороны отразили атаки боевиков из ИГИЛ* на позиции правительственных войск недалеко от города Пальмира, сообщает газета Al Watan.

Политика Порошенко заявил о готовности помогать в реализации минских соглашений Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что услышал призыв нынешнего главы государства Владимира Зеленского к единству и готов помогать нынешней власти в реализации минских соглашений.

Финансы ЦБ обеспокоен ростом цен на жилье Юдаева отметила, что регулятор ожидает ежегодный рост рынка ипотечного кредитования на уровне 20%.

Общество Лишившаяся рук Маргарита Грачева выходит замуж Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой в декабре 2017 года муж из ревности отрубил кисти рук, выходит замуж, передает StarHit.

Экономика Reuters узнал о переговорах Гуцериева с «Трастом» о долге на ₽140 млрд Санированный ЦБ банк «Траст» и бизнесмен Михаил Гуцериев обсуждают соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. по итогам санации Бинбанка и Рост Банка, передает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Гуцериеву и «Трасту».

Единоборства Боец ММА Новоселов поборол медведя Российский боец смешанного стиля Максим Новоселов провел необычный поединок. Соперником 46-летнего Новоселова стал медведь.