Политика
RT на русскомПесков ответил на сообщения о присвоении Чемезову звания Героя России
В Кремле, комментируя сообщения о присвоении главе «Ростеха» Сергею Чемезову звания Героя России, заявили, что такой указ не публиковался. «Такого указа не публиковалось — это единственное, что я вам могу сказать», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал публикацию «Ведомостей» о том, что генеральному директору госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову присвоено звание Героя России. «Такого указа не публиковалось, это единственное, что я вам могу сказать», – подчеркнул он.Ведомости05:18
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