Политика

RT на русскомRT на русскомПесков ответил на сообщения о присвоении Чемезову звания Героя России

В Кремле, комментируя сообщения о присвоении главе «Ростеха» Сергею Чемезову звания Героя России, заявили, что такой указ не публиковался. «Такого указа не публиковалось — это единственное, что я вам могу сказать», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Песков подтвердил, что указ о присвоении Чемезову звания Героя России не публиковался

Интерфакс07:12

Кремль прокомментировал сообщения о присвоении Чемезову звания Героя России

Коммерсантъ06:18

Песков прокомментировал сообщения о присвоении Чемезову звания Героя России

РИА Новости05:14

Кремль ответил на сообщения о присвоении Чемезову звания Героя России

РБК05:27

Кремль прокомментировал информацию о присвоении Чемезову звания Героя России

Ведомости05:18

Песков не подтвердил и не опроверг сообщения о присвоении Чемезову звания Героя России

ТАСС06:00

Песков прокомментировал тайное присвоение Чемезову звания Героя России

Московский Комсомолец05:46
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Сергей Викторович Чемезов
Российский политик, экономист. Генеральный директор корпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России», генерал-полковник. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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