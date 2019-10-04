Политика
RT на русскомПесков ответил на сообщения о присвоении Чемезову звания Героя России
В Кремле, комментируя сообщения о присвоении главе «Ростеха» Сергею Чемезову звания Героя России, заявили, что такой указ не публиковался. «Такого указа не публиковалось — это единственное, что я вам могу сказать», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Игры
Трейлер к запуску кооперативного боевика Ghost Recon Breakpoint
Политика
СМИ узнали детали итогового документа саммита «нормандской четверки»
Представители стран, входящих в состав «нормандской четверки», предварительно согласовали проект итогового документа саммита, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.
Футбол
В Таиланде забили гол двойным ударом через себя
Политика
Лукашенко прогнозирует «давление» из-за дружбы Белоруссии с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что на дружбу между Белоруссией и Украиной будет оказано «давление» как с Запада, так и с Востока.
Шоу-бизнес
«Ленком» объяснил отмену вечера памяти Николая Караченцова
Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал отмену памятного вечера в честь 75-летия Николая Караченцова и годовщины его смерти.
Общество
Малышева призвала поднять пенсионный возраст для женщин до 67
Как заявила Малышева, надо немедленно продлить пенсионный возраст до 67 лет, «как это сделано во всех цивилизованных странах», передает «Царьград».
Футбол
Черчесов вызвал в сборную России еще двух футболистов
Общество
Аронофски и Тарасова перестали скрывать роман
25-летняя российская актриса Аглая Тарасова и 50-летний голливудский режиссер Даррен Аронофски впервые появились на мероприятии как пара, передает Spletnik.
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
Финансы
ЦБ увидел «пространство» для дальнейшего снижения ключевой ставки
Центробанк (ЦБ) допускает еще одно снижение ключевой ставки, заявила зампред банковского регулятора Ксения Юдаева, передает корреспондент РБК.
Футбол
Мамаев провел первую тренировку в «Ростове»
Официальный сайт «Ростова» сообщил, что новичок команды Павел Мамаев провел первую тренировку в общей группе.
Происшествия
Суд вынес приговор по делу «ростовских мальчишек»
Культура
Худруком «Ленкома» станет директор театра Марк Варшавер
Стало известно, кто займет пост художественного руководителя столичного театра "Ленком" после ухода Марка Захарова - им станет действующий директор учреждения Марк Варшавер.
Политика
Путин прибыл в Тамань, где посетит крупный частный порт
Транспорт
Станции Фрунзенского радиуса метро в Петербурге открыли для пассажиров
Три станции Фрунзенского радиуса метрополитена - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - открыты в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Космос
В NASA планируют отправить на Титан робота-оборотня
Разработчики NASA приступили к первым испытаниям уникального робота-оборотня, хотя его создание находится на начальном этапе.
Футбол
«Реал» опроверг информацию о панических атаках Куртуа
Руководство «Реала» выступило с заявлением на официальном сайте клубе относительно состояния здоровья голкипера Тибо Куртуа.
Политика
Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России
Спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах Центрального федерального округа, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в ЦФО.
Кино
«Джокер» станет лидером американского проката по итогам уикенда
С лидером американского проката предстоящего уикенда все предельно ясно - с огромным отрывом первое место в бокс-офисе по итогам выходных займет "Джокер" Тодда Филлипса, главная премьера недели (а, возможно, месяца - или даже года).
Авто
В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года
Как и все военные ГАЗ-66 в проданном экземпляре установлена лебедка, система подкачки шин и самоблокирующиеся дифференциалы.
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Здоровье
Росздравнадзор отзывает из аптек препарат от язвы желудка «Зантак»
Росздравнадзор отзывает из аптек по всей стране препарат от язвы желудка «Зантак».
Политика
Путин рассказал, как Россия в 90-е избежала гражданской войны
Президент РФ Владимир Путин заявил, что благодаря трудолюбию и терпению россиян страна избежала в 1990-е гражданской войны.
Авто
В Китае показали новый президентский лимузин
В ходе торжества дебютировал новый лимузин Hongqi – на нем выехал глава государства Си Цзиньпин.
Технологии
На самом мощном в мире атомном ледоколе «Арктика» запустили реактор
На борту новейшего российского атомного ледокола «Арктика» состоялся запуск реакторной установки.
Общество
Роскачество обнаружило пестициды в лапше быстрого приготовления
Роскачество провело проверку лапши быстрого приготовления популярных торговых марок, в продукции были обнаружены токсины, пестициды и повышенное содержание соли.
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Кино
Мишель Пфайффер ждет третий фильм про Малефисенту
Общество
Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю страну
«Учитывая, что в качестве самозанятых уже зарегистрировалось более 200 тысяч человек и специальный налог на профессиональный в целом оправдал себя, предлагаем со следующего года распространять его на все регионы», — заявила она.