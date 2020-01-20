В Кремле прокомментировали данные о проведении досрочных выборов в Госдуму. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Кремль отреагировал на сообщения о досрочных выборах в Госдуму

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