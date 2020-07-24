Политика

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейПесков ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»

Россия ответила на угрозу ужесточения санкций США против проекта газопровода «Северный поток-2». Ранее американское правительство заявило о поправках, расширяющих ограничения в отношении российского газопровода.
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с чего всё началось

Песков: Россия и ее партнеры считают санкции против «Северного потока - 2» неприемлемыми

Палата представителей Конгресса США во вторник одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября), который обязывает администрацию ужесточить санкции в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
ТАСС05:20

Подробнее о событии

Песков ответил на вопросы о санкциях, СП-2 и Кадырове

Вести.Ru06:15

Кремль подготовит стратегию на случай санкций против «Северного потока-2»

РБК06:00

Россия постоянно контактирует с участниками проекта «Северный поток — 2»

РИА Новости06:06

Кремль: санкции США против «Северного потока - 2» беспокоят партнеров

Московский Комсомолец05:36

Песков прокомментировал новые санкции против «Северного потока - 2»

Газета.Ru05:30

Песков: Россия и ее партнеры считают санкции против «Северного потока - 2» неприемлемыми

ТАСС05:20

Песков: Россия совместно с партнерами по проекту считает неприемлемыми санкции США в отношении «Северного потока 2»

Эхо Москвы05:54
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Экономика

Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет

Президент России Владимир Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:55
Общество

Кабмин разрешил въезд в Россию гражданам Турции, Британии и Танзании

«Для граждан трёх стран — Великобритании, Турции и Танзании — снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 11:20
1
Общество

В Чикаго демонтировали два памятника Христофору Колумбу

Газета.Ru 11:06
1
Кино

Премьера фильма «Мулан» перенесена на неопределенный срок

Evo-rus.com 04:22
9
Общество

В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными

В России детские пособия предложили сделать ежемесячными. Речь идет о сумме в 10 тысяч рублей.
ФедералПресс вчера в 06:42
506
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых

В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском 10:41
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Армия и оружие

Ливийская национальная армия заявила, что сбила беспилотник Турции

Газета.Ru вчера в 04:56
4
Происшествия

После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек

Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы.
Коммерсантъ 11:03
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Религия

Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
378
Общество

Суд в Москве огласит приговор по делу «Нового величия» 6 августа

ТАСС 08:59
6
Хоккей

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Гусева

Российский президент Владимир Путин направил соболезнования родным и близким олимпийского чемпиона по хоккею Александра Гусева, сообщается на сайте Кремля.
Аргументы и Факты вчера в 03:51
6
Экономика

ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
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Авто

Toyota запатентовал Highlander нового поколения для России

Концерн Toyota оформил в России патент на экстерьер вседорожника Highlander четвертой генерации, который дебютирует на отечественном рынке в конце лета текущего года.
Новые автомобили 03:59
8
Религия

Первый за 86 лет намаз завершился в мечети Святой Софии

Известия 08:41
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Политика

В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Циклон»

В Керчи на судостроительном заводе "Залив" состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", заложенного в 2016 году.
Российская газета 06:23
16
Энергетика

Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию

Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго.
Российская газета 22 июля в 12:09
88
Общество

Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище поменяли выражение лица

К 35-летию со дня установки памятника на могилу Владимира Высоцкого, скульптор поменял выражение бронзового лица поэта.
Российская газета вчера в 14:43
3
Общество

В России назревает потребительский кризис

Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией.
Ведомости вчера в 18:17
335
Происшествия

На Кубани за сутки выявлено 90 носителей коронавируса

Краснодар, 24 июля 2020, 10:54 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, об этом сообщили 24 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:54
388
Политика

Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении

"Обсуждались также отношения России со странами СНГ, включая Азербайджан и Армению, главным образом в свете продолжающегося обострения на границе этих республик", - сообщил Песков.
РИА Новости 08:34
100
Общество

Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания вчера в 08:55
93
Общество

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности

В Челябинской области продлили действие режима повышенной готовности, введённого из-за пандемии.
RT на русском 09:03
65
Политика

Милонов предложил вернуть графу «национальность» в паспорт

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в паспорт отметку о национальности.
Российская газета 03:05
44
Общество

Посольство России опубликовало рекомендации для въезжающих в Турцию

RT на русском 11:01
Армия и оружие

Иран подал жалобу из-за перехвата самолета американским истребителем

Газета.Ru 04:45
381
Политика

МИД России прокомментировал заявление Помпео об альянсе против Китая

«Заявление Помпео о возможности втянуть Москву в антикитайскую кампанию США рассматриваем как очередную наивную попытку осложнить российско-китайское партнёрство, вбить клин в дружественные связи между Россией и Китаем», — цитирует Захарову пресс-служба МИД.
RT на русском 11:11
Футбол

«Зенит» оштрафован на 500 тыс. руб. за перфоманс фанатов про Федуна

Петербургский "Зенит" оштрафован на 500 тыс. руб. за перфоманс фанатов про владельца футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонида Федуна на полуфинальном матче Олимп - Кубка России.
Газета.Ru 10:28
Шоу-бизнес

Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске

Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник вчера в 12:20
197
Футбол

«Урал» объявил о расставании с Павлом Погребняком

Российский форвард Павел Погребняк покинул «Урал». Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте екатеринбургского клуба.
Vprognoze.ru 05:33
Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке

Потом Галкин показал, как Пугачева общается с Григорием Лепсом, а под конец дня удивил подписчиков видео с танцами супруги.
iReactor вчера в 02:49
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