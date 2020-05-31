Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о дате проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в эфире телеканала "Россия 1".

Песков ответил на вопрос о дате голосования по Конституции

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