Политика

RT на русскомRT на русскомПесков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
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В Кремле пока не определились с датой снятия ограничений из-за коронавируса

Комсомольская правда07:54

Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

Газета.Ru09:20

В Кремле пока не определили дату завершения ограничений в связи с коронавирусом

ТАСС05:55

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

РИА Новости07:38

Кремль: даты снятия ограничений по коронавирусу нет

Вести.Ru06:07

Кремль высказался о сроках снятия ограничений из-за коронавируса

Lenta.ru05:56

Песков заявил об отсутствии конкретной даты для решения по самоизоляции

РБК06:51
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Здоровье

Главврач записал видео из коронавирусной реанимации в Москве

РБК 10:48
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Технологии

Волгоградские ученые создали защитный шлем от коронавируса

Газета.Ru 09:31
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Общество

В Волгоградской области готовятся ввести цифровые пропуска

Как стало известно РИАЦ, в администрации Волгоградской области готовятся предложения о создании системы оформления и выдачи цифровых пропусков в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.
РИАЦ 06:14
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Энергетика

Белоруссия договорилась о покупке нефти из Польши

Покупку нефти у других поставщиков Минск начал рассматривать во время многомесячного конфликта с Россией по поводу цен на сырье.
Lenta.ru 10:11
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Экономика

«Роснефть» определилась с дивидендами за 2019 год

Совет директоров "Роснефти" предварительно утвердил годовой отчет компании за 2019 год и рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить решение о выплате финальных дивидендов в размере 18,07 руб. на акцию.
Вести.Ru 05:00
41
Общество

Евгений Куйвашев уточнил, для кого введут пропуска для выхода из дома

В Екатеринбурге введут пропуска для выхода из дома.
66.ru 10:13
8
Общество

Собянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве

Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает.
RT на русском 11:23
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Авто

В России открыли автосалон новых советских автомобилей

Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета 01:03
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Авто

На техосмотре владельцы легковых автомобилей сэкономят 1,5 млрд рублей

Новые правила прохождения техосмотра опубликованы на сайте правительства.
32CARS.ru вчера в 03:01
44
Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
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Энергетика

Цены на нефть отыгрывают обвал начала недели

Мировые цены на нефть в четверг утром демонстрируют уверенный рост на девять-двенадцать процентов, продолжая частично отыгрывать падение в начале недели.
РИА Новости 00:35
Политика

Младшая сестра Ким Чен Ына может возглавить КНДР

Комсомольская правда вчера в 15:13
99
Общество

В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские

Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
ТАСС 04:11
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Шоу-бизнес

Представитель Заворотнюк назвала справку о раке мозга поддельной

Представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная ранее в СМИ справка о диагнозе актрисы является подделкой.
НТВ вчера в 11:20
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Общество

Собянин: Москва не прошла середину пути в борьбе с коронавирусом

В Москве рост числа случаев заболевания коронавирусом достигает 15% в день, при этом город ещё не прошёл середину пути в борьбе с COVID-19.
RT на русском 11:28
16
Общество

ФАС проверит ретейлеров из-за завышения цен на лимоны до 500%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит ретейлеров из-за случаев завышения цен на лимоны.
РБК 10:08
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Армия и оружие

Сторожевой корабль «Ладный» возвращается в строй

После модернизации "Ладный" вновь войдет в 30-ю дивизию надводных кораблей ЧФ.
Политическая Экспертиза вчера в 04:51
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Происшествия

«Дым затмевает солнце»: под Киевом пылает лес

Rusvesna.su 10:17
Экономика

Помощь по зарплатам для россиян оказалась под угрозой

Поддержка оказалась под угрозой из-за формулировок соответствующей программы, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на представителей бизнес-сообщества и налоговых консультантов.
Lenta.ru 04:50
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Здоровье

В Минздраве заявили об окончании сезонной эпидемии гриппа в России

Сезонная эпидемия гриппа в России, начавшаяся в конце января, завершилась, сообщили в Научно-исследовательском институте гриппа им. А.А. Смородинцева при российском Минздраве.
RT на русском вчера в 15:14
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно продолжает путь на север

Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток-2", вновь поменяло пункт назначения, и теперь вместо египетского Порт-Саида направляется предположительно в порт Великобритании, следует из данных порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.
ПРАЙМ вчера в 15:30
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Происшествия

В Кемеровской области загорелось село

Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
Интерфакс 05:29
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Шоу-бизнес

Волочкова заявила, что осталась без денег

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
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Экономика

ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
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Наука

Кофе влияет на восприятие вкуса человека

Evo-rus.com 01:35
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Экономика

Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет

Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет.
Коммерсантъ вчера в 01:25
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Религия

У мусульман начинается священный месяц Рамадан

Священный для мусульман месяц Рамадан начинается сегодня вечером.
Вести.Ru 00:33
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Автоспорт

Алонсо заинтересован в возвращении в «Феррари»

Чемпионат вчера в 06:54
Общество

Еще 22 человека заразились коронавирусом в Саратовской области

Оперштаб сообщил в четверг, 23 апреля о 39 новых случаях заражения COVID-19 на территории Саратовской области.
Kursk.com 04:35
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Авто

Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели

Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru вчера в 10:33
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Как работают Яндекс.Новости?
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