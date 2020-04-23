Политика
РИА НовостиПесков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Режим действует до 30 апреля, однако Минздрав выступил за продление таких мер и на майские праздники.
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Биатлон
СБР принял решение о созыве внеочередной конференции
Драчеву в свою очередь вскоре могут объявить вотум недоверия - СБР созывает внеочередную конференцию.
Газета.Ru 05:40
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Авто
ГАЗ разрабатывает новый грузовик «Валдай Next»
Автомобилестроительное предприятие ГАЗ готовит к выпуску новый грузовик из линейки NEXT. Более подробной информации о новинке нет.
Экономика сегодня вчера в 08:14
Общество
Глава Саратова не исключил закрытия города из-за коронавируса
В конце заседания городской думы мэр Саратова Михаил Исаев обратился к городским депутатам, указывая им на то, что нужно помнить об ответственности в условиях пандемии.
Четвертая Власть 05:06
Шоу-бизнес
Личный водитель Бабкиной и вся его семья заразились коронавирусом
Личный водитель певицы Надежды Бабкиной заразился коронавирусом.
РИА Новости 08:04
Общество
Минтруд рекомендовал закрыть все дома престарелых на карантин
Министерство труда рекомендовало закрыть на полный карантин организации социального обслуживания населения (дома престарелых, психоневрологические интернаты) во всех регионах России вместе с их сотрудниками.
Коммерсантъ 08:46
Общество
Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса
Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Армия и оружие
Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп приказал уничтожать иранские катера, если они будут создавать угрозу для американских военных кораблей.
Коммерсантъ 07:17
Здоровье
В НИИ Склифосовского испытывают новую методику лечения коронавируса
Ка уже рассказывала "РГ", Склиф также принимает участие в тестировании методики лечения пациентов с коронавирусом с помощью переливания плазмы крови доноров, уже переболевших COVID-19.
Российская газета 02:48
Экономика
Собираемость платежей за услуги ЖКХ упала в России до 50%
Собираемоссть платежей за услуги ЖКХ в России упала до 50%, сообщил в четверг глава Минстроя России Владимир Якушев.
Интерфакс 05:48
Шоу-бизнес
Волочкова заявила, что осталась без денег
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
Политика
Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний
«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru 08:24
Авто
АвтоВАЗ проведет собственный «автосалон»
В Сети появилась информация о том, что Московский автосалон, который был запланирован на конец этого лета, был отменен.
32CARS.ru вчера в 13:12
Происшествия
В Крыму арестован начальник управления Службы стройнадзора
Начальник управления Службы госстройнадзора Республики Крым, обвиняемый в покушении на получение взятки в особо крупном размере, заключен под стражу.
Российская газета 07:22
Общество
В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские
Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
ТАСС 04:11
Общество
В Минздраве России призвали продлить самоизоляцию на майские праздники
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико призвал распространить ограничительные меры по профилактике коронавируса в России на майские праздники.
НТР 24 вчера в 09:20
Здоровье
В Курске больницу скорой помощи закрыли на карантин
РИА Новости 06:40
Происшествия
Под Воронежем у двух работников скорой помощи подтвердился коронавирус
В департаменте здравоохранения предполагают, что мужчины заразились «за пределами основной работы», то есть на второй работе (все трое участников скандала по совместительству работают в частной скорой помощи) или в быту.
Воронежский городской портал 07:37
Экономика
Зря брали деньги у Китая. Как хоронят «Пояс и путь»
Напомним, "Пояс и путь" — а участвуют в нем так или иначе 150 стран из почти 200, имеющихся в мире, — означает стартовавшее уже обновление транспортно-торговой инфраструктуры через всю Евразию, с ответвлениями в Африку и Латинскую Америку.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес
Марат Башаров снял на видео ссору с бывшей супругой
Марат Башаров опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram видео, демонстрирующее его ссору с бывшей супругой.
OAnews 08:05
Авто
Стартовали российские продажи обновленного Jaguar F-Type
Компания Jaguar Land Rover Россия объявила о старте продаж спорткара Jaguar F-Type 2021 модельного года, назвав цены и агрегаты.
Вести.Ru 08:04
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно продолжает путь на север
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток-2", вновь поменяло пункт назначения, и теперь вместо египетского Порт-Саида направляется предположительно в порт Великобритании, следует из данных порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.
ПРАЙМ вчера в 15:30
Авто
Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели
Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru вчера в 10:33
Шоу-бизнес
38-летний Дима Билан признался, что состоит в отношениях
В своем ответе 38-летний артист признался, что у него все хорошо и он уже давно состоит в отношениях.
Слово и Дело 06:39
Общество
Наказание за преступления в отношении пенсионеров могут ужесточить
Первый зампредседателя Комитета Государственной Думы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов выступил в поддержку инициативы о признании преступлений в отношении пенсионеров отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.
Дума ТВ вчера в 10:55
Общество
Лукашенко пожаловался на удары по экономике Белоруссии
Лукашенко пожаловался на удары по экономике Белоруссии С начала года Лукашенко насчитал три сокрушительных удара по экономике страны.
Экспресс газета 06:58
Гаджеты
В почтовом приложении Apple обнаружили уязвимости
Злоумышленники могут получить удаленный доступ к информации на iPhone и iPad с помощью двух уязвимостей в почтовом приложении, которые обнаружили эксперты американской компании ZecOps, специализирующейся на кибербезопасности.
Коммерсантъ 06:23