Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Режим действует до 30 апреля, однако Минздрав выступил за продление таких мер и на майские праздники.

Биатлон СБР принял решение о созыве внеочередной конференции Драчеву в свою очередь вскоре могут объявить вотум недоверия - СБР созывает внеочередную конференцию.

Экономика ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. 2,5K

Авто ГАЗ разрабатывает новый грузовик «Валдай Next» Автомобилестроительное предприятие ГАЗ готовит к выпуску новый грузовик из линейки NEXT. Более подробной информации о новинке нет. 44

Общество Глава Саратова не исключил закрытия города из-за коронавируса В конце заседания городской думы мэр Саратова Михаил Исаев обратился к городским депутатам, указывая им на то, что нужно помнить об ответственности в условиях пандемии. 30

Общество Минтруд рекомендовал закрыть все дома престарелых на карантин Министерство труда рекомендовало закрыть на полный карантин организации социального обслуживания населения (дома престарелых, психоневрологические интернаты) во всех регионах России вместе с их сотрудниками. 62

Общество Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления. 3

Здоровье В НИИ Склифосовского испытывают новую методику лечения коронавируса Ка уже рассказывала "РГ", Склиф также принимает участие в тестировании методики лечения пациентов с коронавирусом с помощью переливания плазмы крови доноров, уже переболевших COVID-19. 180

Политика Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний «Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства. 375

Авто АвтоВАЗ проведет собственный «автосалон» В Сети появилась информация о том, что Московский автосалон, который был запланирован на конец этого лета, был отменен. 2

Происшествия В Крыму арестован начальник управления Службы стройнадзора Начальник управления Службы госстройнадзора Республики Крым, обвиняемый в покушении на получение взятки в особо крупном размере, заключен под стражу. 10

Общество В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины. 36

Общество В Минздраве России призвали продлить самоизоляцию на майские праздники Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико призвал распространить ограничительные меры по профилактике коронавируса в России на майские праздники. 1K

Происшествия Под Воронежем у двух работников скорой помощи подтвердился коронавирус В департаменте здравоохранения предполагают, что мужчины заразились «за пределами основной работы», то есть на второй работе (все трое участников скандала по совместительству работают в частной скорой помощи) или в быту. 5

Экономика Зря брали деньги у Китая. Как хоронят «Пояс и путь» Напомним, "Пояс и путь" — а участвуют в нем так или иначе 150 стран из почти 200, имеющихся в мире, — означает стартовавшее уже обновление транспортно-торговой инфраструктуры через всю Евразию, с ответвлениями в Африку и Латинскую Америку.

Шоу-бизнес Марат Башаров снял на видео ссору с бывшей супругой Марат Башаров опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram видео, демонстрирующее его ссору с бывшей супругой.

Авто Стартовали российские продажи обновленного Jaguar F-Type Компания Jaguar Land Rover Россия объявила о старте продаж спорткара Jaguar F-Type 2021 модельного года, назвав цены и агрегаты. 1

Общество Способное достроить «Северный поток-2» судно продолжает путь на север Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток-2", вновь поменяло пункт назначения, и теперь вместо египетского Порт-Саида направляется предположительно в порт Великобритании, следует из данных порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking. 1,1K

Авто Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями. 3

Общество Наказание за преступления в отношении пенсионеров могут ужесточить Первый зампредседателя Комитета Государственной Думы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов выступил в поддержку инициативы о признании преступлений в отношении пенсионеров отягчающим обстоятельством при вынесении приговора. 38

Общество Лукашенко пожаловался на удары по экономике Белоруссии Лукашенко пожаловался на удары по экономике Белоруссии С начала года Лукашенко насчитал три сокрушительных удара по экономике страны. 31