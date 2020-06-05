Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что МВД самостоятельно разберется с действиями полицейских, применивших оружие при задержании мужчины в Екатеринбурге.

с чего всё началось

Ситуация с гибелью оказавшего сопротивление силовикам в квартире жителя Екатеринбурга - не вопрос Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что бойцы СОБРа штурмовали квартиру в Екатеринбурге, в которой закрылся подозреваемый в похищении обоев из магазина.

Песков ответил на вопрос о гибели жителя Екатеринбурга при задержании

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