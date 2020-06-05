Общество

РИА НовостиРИА НовостиПесков ответил на вопрос о гибели жителя Екатеринбурга при задержании

Ситуация с гибелью оказавшего сопротивление силовикам в квартире жителя Екатеринбурга - не вопрос Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что бойцы СОБРа штурмовали квартиру в Екатеринбурге, в которой закрылся подозреваемый в похищении обоев из магазина.
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с чего всё началось

Песков считает, что МВД самостоятельно разберется с действиями полиции в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что МВД самостоятельно разберется с действиями полицейских, применивших оружие при задержании мужчины в Екатеринбурге.
ТАСС06:39

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Песков ответил на вопрос о гибели жителя Екатеринбурга при задержании

РИА Новости08:09

Песков считает, что МВД самостоятельно разберется с действиями полиции в Екатеринбурге

ТАСС06:39

Кремль отреагировал на убийство россиянина спецназом при штурме квартиры

Lenta.ru06:41

Песков прокомментировал гибель оказавшего сопротивление полицейским

РЕН ТВ06:40

В Кремле знают о том, что житель Екатеринбурга был убит сотрудниками Росгвардии при попытке его задержания

Эхо Москвы07:31

В Кремле прокомментировали общественную реакцию на убийство жителя Екатеринбурга спецназом

Znak.com06:35

«Не следует преувеличивать масштабы обсуждения»: Кремль высказался по поводу гибели Владимира Таушанкова

Екатеринбург Онлайн06:20
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Происшествия

Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске

Газета.Ru 03 июня в 10:36
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Политика

В Кремле отметили последствия пандемии для граждан

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле четко фиксируют последствия пандемической ситуации для экономики и граждан России.
Газета.Ru 06:47
Политика

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
2,1K
Общество

Мосгорсуд снизил срок ареста журналиста Ильи Азара

Мосгорсуд в пятницу с 15 до 10 суток снизил срок административного ареста журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев.
РИА Новости 07:08
Гаджеты

Список смартфонов, которые получат Android 11

Ресурс PocketNow слил список смартфонов, которые получат Android 11.
Piter.tv 00:58
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Общество

Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
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Спорт

Гонщица бросила спорт и стала порноактрисой

Австралийская гонщица Рени Грейси бросила спорт ради карьеры порноактрисы.
Lenta.ru 07:41
Общество

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52
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Культура

Бардин объяснил неприятие россиянами ремейков советских мультфильмов

Взгляд.ру вчера в 14:10
Общество

СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском вчера в 11:14
4,5K
Общество

Глава МЧС доложил Путину о локализации ЧП в Норильске

ПолитРоссия 07:57
Шоу-бизнес

Пелагея сменила имидж и помолодела

Поклонники Пелагеи сразу отметили, что с чёлкой певица выглядит как девочка, помолодевшая и стильная.
Paparazzi.ru 02:36
16
Общество

В ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по коронавирусу

Россия делает огромное количество тестов, что замечательно.
РИА Новости 06:29
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Кино

Ушел из жизни актер Михаил Кокшенов

Советский и российский актер Михаил Кокшенов ушел из жизни на 84-м году жизни.
Российская газета 07:13
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Здоровье

У главврача калининградского кардиоцентра нашли коронавирус

По информации штаба, у других сотрудников кардиоцентра и пациентов коронавирус не выявлен.
Российская газета 07:57
Происшествия

В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв

На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
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Политика

Чехия высылает двух россиян из-за шпионского скандала

По данным Hospodarske Noviny, из Чехии вышлют двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге (РЦНК) — нынешнего руководителя центра Андрея Кончакова, и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии, а также еще одного сотрудника РЦНК Игоря Рыбакова.
Коммерсантъ 07:54
Шоу-бизнес

Билли Айлиш рассказала о том, что никогда не чувствовала себя желанной

Американская певица Билли Айлиш рассказала журналу British GQ о том, что никогда не чувствовала себя привлекательной для мужчин.
Pravda.Ru 06:44
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Кино

Гусева не хотела играть с Безруковым после «Бригады»

Актриса Екатерина Гусева избегала сниматься в одних и тех же фильмах с актером Сергеем Безруковым после того, как они сыграли пару в криминальном сериале "Бригада" в 2002 году.
Газета.Ru вчера в 04:54
138
Общество

Власти Москвы заявили о завершении самого острого периода ограничений

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что самый острый период ограничений, введённых в Москве из-за коронавирусной инфекции COVID-19, позади.
RT на русском 04:42
88
Политика

США вводит против «Северного потока-2» новые санкции

Очередной пакет санкций, направленных против строительства газопровода «Северный поток-2», подготовили сенаторы США.
Южный Федеральный 03 июня в 20:03
1,2K
Происшествия

В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу

В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
115
Футбол

Николич хочет видеть в «Локомотиве» нападающего «Монако» Йоветича

Новый тренер московского «Локомотива» серб Марко Николич хочет подписать нападающего «Монако» Стевана Йоветича, сообщает Mozzart Sport.
Чемпионат 07:07
Общество

В ЕС оценили будущее переговоров по партнерству с Британией

Переговорщики Евросоюза и Великобритании могут прийти к общим позициям в переговорах по будущим отношениям этим летом, считает главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье.
РИА Новости 07:52
Общество

МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе с градом и сильном ветре

Известия вчера в 10:06
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Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
1,1K
Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05
1,6K
Религия

Православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу

ННТВ 08:14
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Авто

В США «горбатый» «Запорожец» выставили на продажу по цене новой Toyota

В Соединенных Штатах продается ЗАЗ-965, стоимость которого соответствует цене нового японского седана.
Car.ru 05:47
Общество

Популярный препарат избавил больных от коронавируса

Ученые пришли к выводу, что недорогой и популярный препарат, который используется для лечения симптомов расстройства желудка, может быть эффективен в борьбе против COVID-19 при условии, что пациенту не требуется госпитализация и интенсивная терапия.
Lenta.ru 06:53
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Главное